Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 июля

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 29 июля.
- Цифра дня – 23
- Цвет дня – голубой и аквамариновый
- Число удачи – 5
В главных плюсах дня интуиция, информативные сны. При этом минусы дня несут страхи, суету и мнительность. В основе дня генеральная уборка и освобождение от всего ненужного.
В вопросах красоты и фитнеса очищение организма от шлаков. В отношении здоровья сосуды, лимфа, печень. Для этого добавьте в меню больше продуктов, которые способствуют лимфотоку: это чеснок, зеленые листовые овощи, грецкие орехи и клюква.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, наведение порядка в документах и делах будут успешными.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.