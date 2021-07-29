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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 июля

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
29 июля, 09:22
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 29 июля.

  • Цифра дня – 23
  • Цвет дня – голубой и аквамариновый
  • Число удачи – 5

В главных плюсах дня интуиция, информативные сны. При этом минусы дня несут страхи, суету и мнительность. В основе дня генеральная уборка и освобождение от всего ненужного.

В вопросах красоты и фитнеса очищение организма от шлаков. В отношении здоровья сосуды, лимфа, печень. Для этого добавьте в меню больше продуктов, которые способствуют лимфотоку: это чеснок, зеленые листовые овощи, грецкие орехи и клюква.

В тренде

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, наведение порядка в документах и делах будут успешными.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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