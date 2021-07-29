Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 июля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 29 июля.

Цифра дня – 23

– 23 Цвет дня – голубой и аквамариновый

– голубой и аквамариновый Число удачи – 5

В главных плюсах дня интуиция, информативные сны. При этом минусы дня несут страхи, суету и мнительность. В основе дня генеральная уборка и освобождение от всего ненужного.

В вопросах красоты и фитнеса очищение организма от шлаков. В отношении здоровья сосуды, лимфа, печень. Для этого добавьте в меню больше продуктов, которые способствуют лимфотоку: это чеснок, зеленые листовые овощи, грецкие орехи и клюква.

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Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, наведение порядка в документах и делах будут успешными.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

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