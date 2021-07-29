Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 липня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 29 липня.

Цифра дня – 23

– 23 Колір дня – блакитний і аквамариновий

– блакитний і аквамариновий Число удачі – 5

У головних плюсах дня інтуїція, інформативні сни. При цьому мінуси дня несуть страхи, суєту і недовірливість. В основі дня генеральне прибирання і звільнення від всього непотрібного.

У питаннях краси і фітнесу очищення організму від шлаків. У випадку охорони здоров'я судини, лімфа, печінка. Для цього додайте в меню більше продуктів, які сприяють лімфотоку: це часник, зелені листові овочі, волоські горіхи і журавлина.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, наведення порядку в документах і справах будуть вдалими.

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