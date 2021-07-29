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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
29 липня, 09:22
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 29 липня.

  • Цифра дня – 23
  • Колір дня – блакитний і аквамариновий
  • Число удачі – 5

У головних плюсах дня інтуїція, інформативні сни. При цьому мінуси дня несуть страхи, суєту і недовірливість. В основі дня генеральне прибирання і звільнення від всього непотрібного.

У питаннях краси і фітнесу очищення організму від шлаків. У випадку охорони здоров'я судини, лімфа, печінка. Для цього додайте в меню більше продуктів, які сприяють лімфотоку: це часник, зелені листові овочі, волоські горіхи і журавлина.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, наведення порядку в документах і справах будуть вдалими.

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А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 Лайфхак .

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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