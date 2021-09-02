Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 сентября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 2 сентября / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 2 сентября.

Цифра дня – 16

– 16 Цвет дня – фиолетовый

– фиолетовый Число удачи – 7

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В главных плюсах дня любовь, восхищение и созерцание. При этом минусы дня несут нарушение обещаний, азарт и беспечность. В основе дня спокойствие и рассудительность.

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В вопросах красоты и фитнеса будут полезны программы по снижению веса. В отношении здоровья уязвимы желудок, печень и кровеносная система.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не допускайте суетливые решения и при крупных тратах будьте рациональны.

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