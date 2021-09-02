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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 сентября

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
2 сентября, 08:11
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 2 сентября
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 2 сентября / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 2 сентября.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый
  • Число удачи – 7
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В главных плюсах дня любовь, восхищение и созерцание. При этом минусы дня несут нарушение обещаний, азарт и беспечность. В основе дня спокойствие и рассудительность.

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В вопросах красоты и фитнеса будут полезны программы по снижению веса. В отношении здоровья уязвимы желудок, печень и кровеносная система.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не допускайте суетливые решения и при крупных тратах будьте рациональны.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

    Анна Ковпак
    Анна Ковпак Редактор

    Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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