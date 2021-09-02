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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 2 вересня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
2 вересня, 08:11
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 2 вересня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 2 вересня / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 2 вересня.

  • Цифра дня – 16
  • Колір дня – фіолетовий
  • Число удачі – 7
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У головних плюсах дня кохання, захоплення і споглядання. При цьому мінуси дня несуть порушення обіцянок, азарт і безпечність. В основі дня спокій і розважливість.

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У питаннях краси і фітнесу будуть корисні програми зі зниження ваги. У випадку охорони здоров'я уразливі шлунок, печінка і кровоносна система.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, не допускайте метушливі рішення і за великих витрат будьте раціональними.

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    Ганна Ковпак
    Ганна Ковпак Редакторка

    Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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