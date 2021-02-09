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5 фильмов ко Дню всех влюбленных, которые никогда не наскучат

Сегодня, 13:50

Романтика витает в воздухе

Даже не верится, что День святого Валентина уже на носу. И если вы еще не настроились на романтичное настроение и хотите вдохновиться на прекрасное, предлагаем вам расслабиться и пообниматься с любимым человеком за просмотром этих чудесных кинолент.

А если вы еще не решили, как провести День святого Валентина, вот лайфхаки для влюбленных, которые вас точно развеселят.

"Патерсон", 2016

Молодой парень по имени Патерсон работает водителем автобуса, пишет стихи в стол и каждый вечер гуляет с собакой и ходит в местный бар. Ему не нужно для счастья многого — всего лишь немного вдохновения, интересные люди вокруг и его красавица-жена, одержимая музыкой, искусством, выпечкой, вышивкой и всем, что взбредет ей в голову.

"Колония Дигнидад", 2015

Во время военного переворота в Чили молодого фотографа-революционера похищают и отправляют в загадочную закрытую колонию – поселение, ставшее политической тюрьмой, используемой тайной полицией Чили для пыток и убийств. Его девушка, наплевав на чужие наставления, добровольно отправляется в Колонию, чтобы вступить в ее ряды, а затем найти и спасти любимого. Кстати, игра Эммы Уотсон многим критикам пришлась по вкусу.

"Внутренняя красота", 2015

У-джин – уникальный человек. В день своего 18-летия он открыл в себе дар – каждое утро он просыпается новым человеком. Буквально. Он может уснуть 15-летней девочкой-кореянкой, а проснуться 90-летним стариком-англичанином. Жить с таким талантом непросто – никакой личной жизни, друзей, девушки. Но однажды он все же находит ту, что готова жить с ним, несмотря на его особенность.

"Он и Она", 2017

В обычном баре встречаются Он и Она. Он – амбициозный и эгоистичный начинающий писатель, не терпящий ни капли критики. Она – магистр классической поэзии, остроумная и обаятельная девушка, которая взялась читать и править его тексты, даже не спросив у автора разрешения. Знакомство и первая ночь проходят, мягко говоря, не совсем гладко. Но история, которую эта пара будет творить еще 45 лет восхищает, заставляет улыбаться и плакать.

"Манчестер у моря", 2016

После внезапной смерти старшего брата Ли Чендлер вынужден вернуться домой, чтобы присматривать за своим 16-летним племянником. Главному герою приходится разбираться с трагическим прошлым своей семьи, которое когда-то отдалило его от родных и общества, в котором он родился и вырос.

Напомним, ранее мы показали идеи оригинальных свиданий ко Дню влюбленных.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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