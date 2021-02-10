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Как перестать экономить на себе — три шага

Сегодня, 14:36

Отношение окружающих отзеркаливает мнение человека о себе

Почему одни женщины постоянно получают подарки, а другие скрывают от мужа даже стоимость маникюра. Ведущая мейковер-шоу "Місія: краса" Ирина Фролова объяснила причину такого поведения и дала советы, как улучшить отношения в паре.

Ведущая мейковер-шоу "Місія: краса" Ирина Фролова
Ведущая мейковер-шоу "Місія: краса" Ирина Фролова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как понять, что женщина себя не любит?

Известно, что отношение окружающих отзеркаливает мнение человека о себе. Причем женщины, которые убеждены, что они некрасивые и недостойны лучшего, совершают похожие ошибки. Если присутствуют хотя бы 2-3 маркера, что указаны ниже, нужно срочно менять отношение к себе. Иначе это может привести к неприятным последствиям.

Что чаще всего происходит в жизни женщины, которая обесценивает себя?

  1. Она экономит на себе и позволяет так поступать с собой супругу.
  2. Не воспринимает комплименты.
  3. Мужчина видит только ее недостатки, со временем она соглашается с отрицательным мнением партнера.
  4. Критикует себя и окружающих.
  5. Впоследствии партнер начинает стесняться ее и не берет с собой в компанию или на торжественные мероприятия.
  6. Мужчина может даже поднимать на нее руку.

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Экономия на себе – это сигнал, что женщина перестала ценить себя и не считает, что заслуживает чего-то лучшего. Она на последнем месте не только у мужчины, но и в своем собственном списке: на первом месте муж, потом дети, родители, родственники… И только где-то в конце она.

С чем связана нелюбовь к себе?

Ведущая Ирина Фролова пояснила, с чем может быть связана нелюбовь к себе. Скорее всего, что в детстве кто-то очень значимый для ребенка сказал ему, что он некрасивый.

"Но это всего лишь мнение одного человека, – отметила ведущая. – И оно может быть катастрофически ошибочным".

С чем связана нелюбовь к себе?
С чем связана нелюбовь к себе?
Фото: Pexels

В течение 3 сезонов проекта очень часто приходили женщины, которые не ценили себя, не видели своей красоты и принимали критику как должное. Чтобы начать иначе относиться к себе, важно не молчать, а отстаивать свои границы.

Первый шаг

Если близкий человек вас критикует, важно с ним открыто поговорить. Нельзя соглашаться с плохим отношением. Нужно сразу сказать: "Мне это неприятно слышать".

Второй шаг

Нужно объяснить, какие именно фразы хочется услышать от партнера в качестве слов поддержки. Привести пример, что бы вы хотели услышать вместо критики и обесценивания.

Это могут быть следующие слова поддержки: "У тебя все получится", "Я тебя люблю, какой бы ты ни была", "Все у нас будет хорошо".

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Третий шаг

Очень важно выходить из привычного окружения и знакомиться с теми, кто видит в вас приятного человека, красивую женщину, умного собеседника.

"Поначалу будет трудно меняться, но это и понятно: если человек всю жизнь слышал только критику в свой адрес, поверить во что-то хорошее нелегко, но возможно, – сказал ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ильяс Сахтара. – Главное понять – это не задание на два-три месяца, ведь работа над собой – процесс длиною в жизнь".

Смотрите программу "Місія: краса" с 15 марта по будням в 11:20 на канале "Украина".

Как Елена Бычкова помогает другим женщинам принять и полюбить себя – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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