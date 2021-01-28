Ученые выяснили главные причины послеродовой депрессии у мужчин

С послеродовой депрессией сталкивается 10-12% матерей и 8% отцов

Мужчины, которые не доверяют своим партнершам и сомневаются в своих силах оказать ребенку правильный уход, чаще всего сталкиваются с послеродовой депрессией. Это выяснили ученые Лундского Университета и опубликовали свое исследование в Psychology of Men&Masculinities.

Исследователи опросили 530 отцов маленьких детей, чтобы выяснить, какие главные причины могут послужить возникновению послеродовой депрессии. В результате выяснилось, что больше всего проблем у мужчин связано было с низкой самооценкой, неуверенностью в партнершах и опыте общения с детьми.

Почему у мужчин возникает послеродовая депрессия Фото: Pexels

При этом мужчины указали, что боялись оказаться плохими отцами, разочаровать свою семью или потерять их. Все эти переживания спровоцированы слишком завышенными требованиями социума, отметили ученые.

По их данным, с послеродовой депрессией сталкивается 10-12% матерей и 8% отцов. Выяснилось также, что мужчины сталкивались чаще с послеродовой депрессией, если их жены также от нее пострадали.

Как распознать депрессию у своего мужчины – смотрите видео:

Ранее мы также выясняли, как материнская депрессия и стресс влияют на темперамент детей.

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