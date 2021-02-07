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Что такое сексуальность и как на нее повлиял СССР – рассказываем в новом подкасте "Сегодня"

Сегодня, 13:08

Объясняем, как избавиться от дефектов воспитания и почему стереотипы – это плохо

Сексуальность – это не сексуальная привлекательность. На самом деле это понятие гораздо шире. Некоторые аспекты собственной сексуальности мы имеем врожденные, а некоторые – приобретенные.

Почему важно осознавать свою сексуальность и как очистить ее от навязанных социумом и воспитанием стереотипов – рассказываем в нашем новом проектеподкасте "Сегодня будет секс" с журналисткой Настей Бобковой и секс-терапевтом Ярославой Плотниковой.

Сегодня будет секс
Сегодня будет секс
Фото: Сегодня

Чем сексуальность отличается от сексапильности

Возможно, вы удивитесь, но это две абсолютно разные вещи. Привлекательные образы, красивый внешний вид, обнаженные части тела и прочее – это о сексапильности. А сексуальность – это то, что у вас внутри, это энергетика, которая исходит от человека, даже несмотря на то, как он одет.

Что такое сексуальность по определению ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения определяет сексуальность как совокупность врожденных биологических, эмоциональных ощущений человека, связанных с его половым влечением, его партнерскими отношениями и гендером.

Я хочу больше секса, а мой партнер – нет. Это нормально?

Да. Это объясняет половая конституция. Сколько человеку нужно секса, как быстро человек созрел к половым отношениям, почему для кого-то заняться сексом дважды в месяц – достаточно, а кому-то это нужно каждый день. Все это зависит от ПК, которая дается человеку с рождения.

Однако и половую конституцию можно "подавить" воспитанием и обществом, когда табуируются темы секса и мастурбации.

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Как найти себя, когда твоя сексуальность скрыта под слоем стереотипов и комплексов

Врожденную сексуальность нужно развивать, не путая ее со стереотипной сексапильностью. В первую очередь нужно принять себя и понять свои ощущения, найти контакт с собой, определить, действительно ли вам нравятся навязанные социумом и медиа понятия сексуальной привлекательности.

Насмотревшись кино, начитавшись советов в журналах о том, "как покорить его", многие девушки "гасят" свою сексуальность и развивают показную сексапильность, при этом не зная, что на самом деле нравится им. Поэтому важно осознавать свои вкусы, уметь расслабиться с партнером, чтобы получать удовольствие от жизни.

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Как избавиться от дефектов воспитания и зависимости от чужого мнения

Уверенность в себе должна зависеть только от вас самих, а не от кого-то. Для этого нужно научиться с ней работать. Ваше окружение формирует вас, потому специалисты советуют больше обращать внимание на свои ощущения и потребности, заниматься самообразованием – читать литературу о сексуальном воспитании или обратиться к секс-терапевту.

Комплексы, секс и СССР – где связь?

Мы живем в консервативном и скованном обществе, где только недавно, а точнее, после распада СССР, разговоры о сексе и сексуальности перестали быть запретными. Но все равно закомплексованность относительно этой темы, страх и неуверенность оставляют свой след.

Советское воспитание бесспорно повлияло на общество – о сексуальности говорить стыдно, а если вы и осмелитесь, то все равно будете чувствовать давление социума. При этом все сейчас продается через секс и сексапильность.

Ограничить себя от этого можно – достаточно правильно выбирать окружение, фильтровать подписки в соцсетях и контент.

Больше об этом, и о том, как разорвать круг стыда, как говорить о сексе и не стесняться и как между собой связаны сексуальное образование и толерантность — слушайте в подкасте "Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Ранее мы говорили о 5 главных вопросах о сексе, которые вы боитесь задать.

Все подробности в спецтеме Сегодня будет секс

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