Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

Астрологический прогноз на 24 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегоня Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на понедельник, 24 мая 2021 года. День будет нелегким – на то он и понедельник. Но не вешайте нос, а ищите в жизни приятное и концентрируйтесь на этом. А если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Овна

Не очень активно у вас движутся дела, да и энергии маловато. Поэтому старайтесь меньше себя насиловать, выполняя ненавистную работу, и обязательно найдите время для отдыха. Есть вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Тельца

Идеальное время для обретения гармонии в семейных отношениях. Романтика, страсть и желание сделать приятное своему партнеру станет ключевым сегодня. Удача в коммерческих делах.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Близнецов

Выходные прошли, а силы покидают вас, потому что вы все время не отдыхали, а думали о работе или делали ее. Может, хватит уже? Уймитесь, пока есть еще остатки сил. Возьмите полдня выходного и просто отлежитесь или, наоборот, садитесь на велосипед и крутите педали. К обеду будете живчиком!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Рака

Сегодняшний день получится несколько напряженным и даже местами тяжелым, но вы держитесь. Вам нужно активно искать новые источники заработка, но избегать сомнительных предложений. Не участвуйте в интригах и махинациях!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Льва

Вы будете сегодня раздражены и обижены, поэтому лучшее, что можете сделать, – провести этот день в одиночестве. Это поможет вам сохранить энергию и хорошее настроение.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Девы

Вас ждет опасный и довольно напряженный день, который лучше всего провести дома. Тут вы избежите завистливых коллег, которые обсуждают вас, и заговоров. Если планировали разговор с начальником – лучше перенесите на другой день. Вечер проведите с теми, кому доверяете.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Весов

Все, что связано с карьерой, будет иметь ошеломляющий успех. Вы будете полны сил, энергии и идей, чтобы творить. Этим вы просто влюбите в себя начальство, поэтому повышения или премии вам не избежать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Скорпиона

Не стоит сегодня начинать какие-либо дела. Лучшее для вас – закончить все начатые проекты и заняться планированием. К активным действиям переходите завтра, когда будете иметь четкую картинку будущего в голове. Избегайте алкоголя!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Стрельца

Занимаясь любым делом, важно быть предельно аккуратным и внимательным. От этого будет зависеть ваш заработок и отношения с коллегами. Вероятны домашние хлопоты или недомогание.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Козерога

Сегодня вы будете рассеянны, вам захочется полежать и ничего не делать. Позвольте себе это на несколько часов, а потом собирайте мысли в кучу и берите волю в кулак. Вас ждут великие дела, от которых будет зависеть ваше будущее!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Водолея

Не стоит сегодня начинать что-то новое. Это касается как рабочих вопросов, так и личных. Знакомства будут недлительными, а заключенные сделки – непродуктивными. Обратите внимание на свое здоровье!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Рыб

В вашу жизнь сегодня могут прийти недоброжелатели, которые принесут с собой ссоры и плохое настроение. Вам это точно не нужно, поэтому старайтесь контролировать себя и фильтровать свое окружение. Вечер проведите с любимым человеком, который обнимет – и развеет любые грозовые тучи.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

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