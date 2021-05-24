Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!
Астрологический прогноз на 24 мая для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на понедельник, 24 мая 2021 года. День будет нелегким – на то он и понедельник. Но не вешайте нос, а ищите в жизни приятное и концентрируйтесь на этом. А если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Овна
Не очень активно у вас движутся дела, да и энергии маловато. Поэтому старайтесь меньше себя насиловать, выполняя ненавистную работу, и обязательно найдите время для отдыха. Есть вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Тельца
Идеальное время для обретения гармонии в семейных отношениях. Романтика, страсть и желание сделать приятное своему партнеру станет ключевым сегодня. Удача в коммерческих делах.
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Близнецов
Выходные прошли, а силы покидают вас, потому что вы все время не отдыхали, а думали о работе или делали ее. Может, хватит уже? Уймитесь, пока есть еще остатки сил. Возьмите полдня выходного и просто отлежитесь или, наоборот, садитесь на велосипед и крутите педали. К обеду будете живчиком!
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Рака
Сегодняшний день получится несколько напряженным и даже местами тяжелым, но вы держитесь. Вам нужно активно искать новые источники заработка, но избегать сомнительных предложений. Не участвуйте в интригах и махинациях!
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Льва
Вы будете сегодня раздражены и обижены, поэтому лучшее, что можете сделать, – провести этот день в одиночестве. Это поможет вам сохранить энергию и хорошее настроение.
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Девы
Вас ждет опасный и довольно напряженный день, который лучше всего провести дома. Тут вы избежите завистливых коллег, которые обсуждают вас, и заговоров. Если планировали разговор с начальником – лучше перенесите на другой день. Вечер проведите с теми, кому доверяете.
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Весов
Все, что связано с карьерой, будет иметь ошеломляющий успех. Вы будете полны сил, энергии и идей, чтобы творить. Этим вы просто влюбите в себя начальство, поэтому повышения или премии вам не избежать.
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Скорпиона
Не стоит сегодня начинать какие-либо дела. Лучшее для вас – закончить все начатые проекты и заняться планированием. К активным действиям переходите завтра, когда будете иметь четкую картинку будущего в голове. Избегайте алкоголя!
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Стрельца
Занимаясь любым делом, важно быть предельно аккуратным и внимательным. От этого будет зависеть ваш заработок и отношения с коллегами. Вероятны домашние хлопоты или недомогание.
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Козерога
Сегодня вы будете рассеянны, вам захочется полежать и ничего не делать. Позвольте себе это на несколько часов, а потом собирайте мысли в кучу и берите волю в кулак. Вас ждут великие дела, от которых будет зависеть ваше будущее!
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Водолея
Не стоит сегодня начинать что-то новое. Это касается как рабочих вопросов, так и личных. Знакомства будут недлительными, а заключенные сделки – непродуктивными. Обратите внимание на свое здоровье!
Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для Рыб
В вашу жизнь сегодня могут прийти недоброжелатели, которые принесут с собой ссоры и плохое настроение. Вам это точно не нужно, поэтому старайтесь контролировать себя и фильтровать свое окружение. Вечер проведите с любимым человеком, который обнимет – и развеет любые грозовые тучи.
Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:
Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.
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