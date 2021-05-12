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Комнатные цветы по знаку зодиака: кому какие подходят для удачи и богатства

Сегодня, 10:43

По цветочному гороскопу, толстянка, герань и орхидея – в числе самых популярных

Цветы по знакам зодиака
Цветы по знакам зодиака
Фото: Pexels

Комнатные растения – не просто украшение интерьера. У каждого цветка есть своя особая аура, которая подходит одним знакам зодиака и совершенно не воспринимается другими. Да и сам цветок, как домашний любимец, способен подстроиться под своего хозяина, ощущать его энергетику, настроение, радовать в хорошие времена и помогать в трудные периоды.

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Какие цветы лучше выбирать разным знакам зодиака, чтобы получить себе помощников в любви и богатстве, удаче и хорошем самочувствии, развитии интуиции и жизнерадостности? Читайте в нашей статье.

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Овен

Герань
Герань
Фото: Pixabay

Представители огненной стихии с буйным и неугомонным темпераментом предпочитают вокруг себя такие же растения. Выбирайте для своей комнаты яркие, позитивные и жизнеутверждающие цветы, к примеру, азалии, герань, розы или бегонии. Овен символизирует сильную личность, и в компании этих растений вы будете чувствовать себя уверенно и процветающе.

Телец

Замиокулькас
Замиокулькас
Фото: Pexels

Этот земной знак ценит не только сам цветок, но и его обрамление. Все должно быть основательным, надежным и добротным. Для Тельца удачным будет такой выбор растений: лилии, бегония, фиалка узамбарская, цикламен персидский, глоксиния прекрасная, каланхоэ, замиокулькас, примула. Телец – знак материальной стабильности и цветы способствуют достижению материального достатка.

Близнецы

Папоротник
Папоротник
Фото: Pexels

Легкий, подвижный, непостоянный знак Близнецов находится под управлением переменчивой воздушной стихии, а потому подходящий выбор для вас – это оригинальные или вьющиеся растения: орхидея, лиана, пальма, традесканция, аспарагус, папоротник. Близнецы с трудом переносят рутину, так что вам подойдут цветы, не требующие слишком сложного ухода.

Рак

Сансевиерия
Сансевиерия
Фото: Pexels

Рак – представитель домашнего, семейного, скромного знака. Так что и растения ему подойдут традиционные, украшающие дом, создающие уют и укрепляющие семейные отношения. Под ваш выбор попадают: спатифиллум, фикус, каланхоэ, сансевиерия, пеперомия кустовидная, фуксия гибридная, алоэ древовидное, агава американская, бегония. Не нужно ничего вычурного и кричащего.

Лев

Китайская роза
Китайская роза
Фото: Pixabay

И снова огненная стихия, требующая яркости, роскоши, вызова и благородства. Львам понравится растение с насыщенной густой зеленью и крупными цветами: к примеру, китайская роза, камелия, калла, бальзамин, камелия японская, герань царская. Большинство растений красиво цветут, но требовательны к условиям содержания и нуждаются в хорошем освещении.

Дева

Драцена
Драцена
Фото: Pexels

Этот практичный знак зодиака по достоинству оценит растения, которые помимо красоты приносят реальную пользу, дают урожай, улучшают здоровье или очищают воздух. Прекрасным выбором для Дев станет лимонное дерево или хлорофитум, а также аукуба японская, роициссус ромбический, монстера, астра, филодендрон, драцена.

Весы

Орхидея
Орхидея
Фото: Pixabay

Весы имеют хороший вкус и прекрасное чувство стиля. Они остановят свой выбор на утонченных и элегантных комнатных растениях. Такие цветы как орхидея, гибискус, гортензия, азалия индийская шлюмбергера усеченная, мелкоцветковая хризантема, гортензия, кротон прекрасно впишутся в оформленный Весами интерьер и помогут наладить мир между партнерами.

Скорпион

Кактус
Кактус
Фото: Pexels

Скорпионы не зря славятся достаточно тяжелой и непредсказуемой энергией, которая способна подавлять окружающих, в том числе и растения. Так что вам нужно подбирать цветы, которые смогут вас выдержать. Это азалия, кактусы, драцена, олеандр обыкновенный. Такие растения под стать хозяину выглядят привлекательно, но часто бывают многогранны и колючи внутри.

Стрелец

Фикус
Фикус
Фото: Pexels

Активным и деятельным Стрельцам вряд ли подойдут спокойные, размеренные и слишком строгие комнатные цветы. Его растения должны развивать любознательность и стремление познавать мир. Так что нацельте свой взгляд на такую экзотику: кливия, деревца бонсай, сансевиерия, фикус. Они делают вас мудрее, помогают понимать сны и пробуждают искренние чувства.

Козерог

Толстянка
Толстянка
Фото: Pexels

Земной знак Козерога предпочитает не слишком притязательные, но при этом долгоживущие растения. Лучший выбор для вас: юкка, фикус, драцена душистая, толстянка серебристая, а также азалия. Эти комнатные друзья развивают энтузиазм, помогает сосредоточиться на главном, оценить свои силы, призывают к порядку и организованности.

Водолей

Кротон
Кротон
Фото: Pexels

Водолеи – это любители всего необычного и оригинального. Они могут предпочесть цветы, которые призывают к поиску нового, помогают найти нетрадиционные методы решения, а также сохранить здоровье. Обратите внимание на кротон, маранту или абутилон, комнатный клен, пуансеттию прекраснейшую. Они будут прекрасно себя чувствовать рядом с Водолеем.

Рыбы

Азалия
Азалия
Фото: Pexels

Водному знаку зодиака Рыб подойдут красивые цветущие растения с приятным ароматом, радующие не только взор, но и обоняние. Такие, например, как орхидея, гиацинт, азалия, а также магнолия, лилия, душистая герань. Растения этого одухотворенного знака помогают отвлечься от бытовых проблем и найти в жизни духовные цели.

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