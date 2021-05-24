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Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

Сьогодні, 06:50

Астрологічний прогноз на 24 травня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на понеділок, 24 травня 2021 року. День буде нелегкий – на те він і понеділок. Але не хнюптеся, а шукайте в житті приємне і концентруйтеся на цьому. А якщо настрій у вас такий собі, то підняти його можна за допомогою презентів і сюрпризів. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Овна

Не дуже активно у вас просуваються справи, та й енергії замало. Тому намагайтеся менше себе приневолювати, виконуючи ненависну роботу, і обов'язково знайдіть час для відпочинку. Є ймовірність непередбачених витрат або фінансових збитків.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Тельця

Ідеальний час для відшукання гармонії в сімейних стосунках. Романтика, пристрасть і бажання зробити приємне своєму партнерові стане головним сьогодні. Удача в комерційних справах.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Близнят

Вихідні пройшли, а сили покидають вас, тому що ви весь час не відпочивали, а думали про роботу або робили її. Може, досить уже? Заспокойтеся, поки ще залишається снага. Візьміть пів дня для вихідного і просто полежте або, навпаки, сідайте на велосипед і крутіть педалі. До обіду будете як новенький!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Рака

Сьогоднішній день дещо напружений і навіть місцями важкий, але ви тримайтеся. Вам потрібно активно шукати нові джерела заробітку, але уникати сумнівних пропозицій. Не беріть участі в інтригах і махінаціях!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Лева

Ви будете сьогодні роздратовані й ображені, тому краще, що можете зробити, – провести цей день на самоті. Це допоможе вам зберегти енергію і гарний настрій.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Діви

Вас чекає небезпечний і досить напружений день – найкраще побути вдома. Тут ви уникнете заздрісних колег, які перемивають вам кістки, і змов. Якщо планували розмову з начальником – ліпше перенесіть на інший день. Вечір проведіть з тими, кому довіряєте.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Терезів

Все, що пов'язано з кар'єрою, матиме приголомшливий успіх. Ви будете сповнені сил, енергії та ідей, щоб творити. Цим ви просто закохаєте в себе начальство, тому підвищення або премії вам не уникнути.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Скорпіона

Не варто сьогодні починати будь-які справи. Найприйнятніше для вас – закінчити всі розпочаті проєкти і планувати. До активних дій перейдете завтра, коли матимете чітку картинку майбутнього в голові. Уникайте алкоголю!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Стрільця

Робитимете будь-яку справу, будьте гранично акуратним і уважним. Від цього залежатиме ваш заробіток і стосунки з колегами. Можливі домашні клопоти або нездужання.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Козорога

Сьогодні ви будете неуважні, вам захочеться полежати і нічого не робити. Дозвольте собі це на кілька годин, а потім збирайте думки докупи і беріть волю в кулак. Вас чекають великі справи, від яких буде залежати ваше майбутнє!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Водолія

Не варто сьогодні починати щось нове. Це стосується як робочих питань, так і особистих. Знайомства будуть нетривалі, а укладені угоди – непродуктивні. Зверніть увагу на своє здоров'я!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, для Риб

У ваше життя сьогодні можуть прийти недоброзичливці, які принесуть із собою сварки і поганий настрій. Вам це точно не потрібно, тому намагайтеся контролювати себе і фільтрувати своє оточення. Вечір проведіть з коханою людиною, який обійме – і розвіє будь-які грозові хмари.

Зоряний гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Раніше ми публікували загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

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Джерело: Сьогодні
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