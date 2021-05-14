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Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Сегодня, 08:48

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака
Какое животное соответствует каждому знаку зодиака
Фото: stocksnap.io

Люди часто сравнивают себя или ассоциируют с кем-то. Астрологи же уверяют, что большое влияние на человека оказывают звезды. Согласно общим характеристикам знака, астрологи дали подсказки, на какое животное похож каждый знак зодиака.

Но животные животными, а подарки любят все. Они и настроение поднимают, и служат знаком внимания для других. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая, которых впереди еще много.

Овен – Тигр

Тигр
Тигр
Фото: Raghav Kabra / Unsplash

Представители этого знака зодиака живут сердцем, наслаждаются жизнью и уверенно ею управляют. Овны очень добрые и нежные ко всем, кого любят, но в то же время очень опасны для тех, кто представляет угрозу.

Телец – Волк

Волк
Волк

Этот знак зодиака очень упрямый и живет только на своих условиях. В то же время он сильно привязан к отдельным людям и будет делать все возможное, чтобы защитить их любой ценой. Телец любит быть в социуме, но в душе часто ощущает себя одиноким.

Близнецы – Пантера

Пантера
Пантера
Фото: Flickr

Представители этого знака зодиака очень таинственные и загадочные. Когда люди пытаются понять их и уже считают, что хорошо изучили, как Близнецы сразу же меняют свое обличье и становятся абсолютной противоположностью.

Рак – Собака

Собака
Собака

Этот знак отличается своей верностью, преданностью и доверчивостью. И ценят они таких же людей. Если вы будете честны с ними, то они неизменно будут рядом, ведь на Рака можно положиться.

Лев – Павлин

Павлин
Павлин
Фото: stocksnap.io

Представители этого знака зодиака очень независимые и самостоятельные. Они знают, чего хотят, и очень любят себя, поэтому Лев никогда не против, чтобы покрасоваться перед окружающими.

Дева – Орел

Орел
Орел
Фото: Pixabay

Этот знак очень наблюдательный, настороженный и чрезвычайно умный. Это свободные личности, которые выстраивают вокруг себя мир, основанный на порядке и организованности. Девы стремятся покорить самые высокие вершины.

Весы – Панда

Панда
Панда
Фото: Pixabay

Люди этого знака очень добродушные и милые. Весы любят веселиться, они миролюбивы, приятны в общении и вызывают только положительные эмоции. Весы – отличные друзья.

Скорпион – Лев

Львы
Львы
Фото: Pixabay

Представители этого знака зодиака самые скрытные, неординарные и бесстрашные. Они слушают только себя и никогда ничего не придумывают, прямо озвучивая свои мысли и желания.

Стрелец – Кот

Кот
Кот
Фото: Unsplash

Эти люди не такие простые, как могут показаться на первый взгляд. Стрельцы мягкие и общительные, но всегда остаются настороже. Они отлично умеют адаптироваться в любых ситуациях.

Козерог – Лошадь

Лошади
Лошади
Фото: Pixabay

Представители этого знака зодиака – вольные люди, которые любят жить на своих условиях. Кроме того, они воспринимают себя независимыми личностями и делают то, что считают нужным.

Водолей – Медведь

Медведь
Медведь
Фото: Pixabay

Эти люди очень внимательны к близким людям, но не выносят человеческой глупости и невежества. Если кто-то посягнет на его территорию, человек-"медведь" становится опасным.

Рыбы – Лисица

Лисица
Лисица
Фото: Pixabay

Представители этого знака зодиака очень чувствительные, спокойные и тихие люди, которые любят находиться на расстоянии от окружающих. Они живут в своем собственном мире и поступают так, как они сами хотят. Но когда их раздражают, они моментально из ласковых созданий могут превратиться в коварных, хитрых и чрезвычайно проницательных.

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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