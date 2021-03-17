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Как назвать мальчика по знаку зодиака: выбираем имя по гороскопу

Сегодня, 16:04

Считается что имя, как и знак зодиака, определяет характер

Каждый родитель хочет дать своему ребенку не просто имя, а самое лучшее, красивое и счастливое. Чтобы оно нравилось своему обладателю и окружающим его людям, было созвучным с фамилией и отчеством, а еще обязательно приносило ему радость и удачу по жизни.

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Также считается, что выбранное имя для мальчика во многом способно повлиять на его будущий характер, темперамент и судьбу в целом. Одни родители называют ребенка в соответствии с церковным календарем – святцами. Другие предпочитают решить этот вопрос с помощью жребия, вытаскивая варианты имен из шляпы. Третьи прислушиваются к советам астрологов.

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Какое имя подобрать мальчику, исходя из даты его рождения? Как гороскоп влияет на характер человека? Какие имена больше всего соответствуют каждому знаку зодиака? Читайте в нашей статье.

Как назвать мальчика Овна

Овен отличается завидным упрямством, настойчивостью, отвагой и решительностью. Это настоящий лидер, который по жизни всегда добивается своих целей. Таким соответствуют имена Кирилл, Гавриил, Яков, Марк, Константин, Александр, Николай, Андрей, Богдан, Борис, Владимир, Егор, Юрий, Святослав, Ярослав.

Как назвать мальчика Тельца

Телец не менее упрям, но при этом более отзывчив и терпелив, а за своих близких будет стоять до победного. Такие дети практичны, уверенно стоят на ногах и умеют принимать правильные решения в любых ситуациях. Наиболее подходят Тельцам имена: Анатолий, Кирилл, Макар, Тарас, Платон, Всеволод, Даниил, Петр, Павел, Михаил.

Как назвать мальчика Близнецы

Близнецы обычно ветрены и непостоянны, они витают в облаках. С ними легко общаться, но также легко потерять покой и сон. Лучшие имена для Близняшек: Константин, Дмитрий, Роман, Валерий, Игорь, Никита, Сергей, Глеб, Георгий, Анатолий.

Как назвать мальчика Рака

Рак – ребенок достаточно скрытный, ему важно чувствовать себя в безопасности. Бывает нелегко понять, что творится у него в душе. Но при этом Раки – самые верные семьянины. Таким подходят имена: Вячеслав, Георгий, Игнат, Макар, Никита, Эдуард, Максим, Андрей, Василий, Григорий, Денис, Дмитрий, Илья, Станислав, Тимофей, Юлий, Петр, Роберт.

Как назвать мальчика Льва

Лев – это лидер по умолчанию, часто вспыльчив и агрессивен, но отходчив и щедр. Он всегда должен быть в центре внимания и не потерпит равнодушия к своей персоне. Ребенка-Льва стоит назвать: Глеб, Илья, Артур, Николай, Юлиан, Ефрем, Захар, Александр, Артем, Владислав, Валерий, Марк, Ростислав, Даниил, Андрей. И Лев тоже подойдет.

Как назвать мальчика Деву

Дева вполне соответствует названию своего знака. Это человек аккуратный, тактичный, бережливый, пунктуальный и ответственный. Он постоянно стремится к самообразованию и не прочь учить других людей. Хороший выбор для малыша-Девы: Денис, Мирон, Роман, Яков, Илларион, Павел, Анатолий, Иван, Ефрем, Геннадий, Адриан, Виталий, Ефим, Петр, Руслан, Константин, Семен, Станислав, Сергей.

Как назвать мальчика Весы

Весы – личность несколько загадочная и осторожная при внешней простоте и доверчивости. Это люди остроумные и предприимчивые, хотя и не всегда уверенные в себе, вечно все взвешивающие. Лучшие имена для Весов: Александр, Михаил, Иннокентий, Владислав, Сергей, Вячеслав, Василий, Лев, Марк, Григорий, Владимир, Никита, Кирилл, Филипп, Олег.

Как назвать мальчика Скорпиона

Скорпион исполнен чувства собственного достоинства, страстный, мудрый и харизматичный знак. Скорпионы неизменно пользуются успехом у противоположного пола. Таким подойдут имена: Анатолий, Дмитрий, Николай, Егор, Игорь, Глеб, Петр, Трофим, Владислав.

Как назвать мальчика Стрельца

Стрелец часто заражает окружающих своим позитивом и потому неизменно становится душой компании. Это энергичная и жизнерадостная личность, он не сидит на месте и не любит однообразия. Такого ребенка оптимально называть: Сергей, Михаил, Алексей, Андрей, Артем, Роман, Александр, Петр, Родион, Владимир, Станислав.

Как назвать мальчика Козерога

Козерог – практичный, целеустремленный и предприимчивый человек, предпочитает твердо стоят на земле. Отличается самостоятельностью и предприимчивостью. Мальчикам-Козерогам принесут удачу имена: Григорий, Геннадий, Святослав, Петр, Даниил, Эдуард, Игнат, Евгений, Илья, Виктор, Владимир, Василий.

Как назвать мальчика Водолея

Водолей обладает противоречивым характером. Он упрям, настойчив, непредсказуем и в то же время талантлив, добр, отзывчив и романтичен. Однозначно не боится трудностей на своем пути. Этому знаку можно выбрать имя: Арсений, Максим, Георгий, Иван, Тимофей, Александр, Виталий, Валентин, Аркадий, Юрий, Платон, Ян, Валерий.

Как назвать мальчика Рыб

Рыбы – личности целеустремленные, бескорыстные и откровенные, но при этом часто инфантильные, романтичные, неуверенные в себе. Также бывают обидчивыми. Представителям знака Рыбы подойдут имена: Даниил, Петр, Павел, Юрий, Родион, Аркадий, Федор, Богдан, Филипп, Григорий, Тарас.

Ранее мы рассказывали об именинах в марте-2021: у кого и когда отмечается день ангела.

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