Гороскоп на сегодня 19 декабря: Овны будут зажигалками, а Тельцов ждет успех

Астрологический прогноз на 19 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 19 декабря 2020 года. Не старайтесь сделать сегодня как можно больше дел – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физически и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Овна

Идеальный день, чтобы начать какой-то новый проект или воплотить задуманное в реальность. Сегодня вы будете зажигалкой, которая все будет заряжать своим энтузиазмом. Не удивляйтесь, что в своей книге контактов вы к вечеру найдете несколько новых имен.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Тельца

Вы давно мечтали о повышении и улучшении своей карьеры, о больших заработках и влиятельных партнерах? Сегодня вы все это получите – наслаждайтесь и получайте удовольствие от своего успеха. Вечер смело можете провести с бокалом игристого в руках.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Близнецов

Сегодня почувствуете себя настоящим счастливчиком, когда все, за что вы беретесь, получается организовать быстро и успешно. Обязательно похвалите себя за тяжелый труд и подарите себе что-то приятное – пару обуви, золотое украшение, Porshe. Вы достойны всего наилучшего!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Рака

Ваши романтические мечты могут очень быстро испариться, и вы останетесь у разбитого корыта, как баба из сказки про золотую рыбку. Давайте реальнее смотреть на вещи, ставить цели, писать планы, и у вас непременно все получится. Примите реальность такой, какая она есть, и тот факт, что золотой рыбки все же не существует.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Льва

Сегодня самым идеальным для вас станут различные ритуалы по уходу за собой. Вы сможете легко решить рабочие вопросы, и на бытовом уровне все будет под контролем. А вот про себя позаботиться вам просто необходимо. Сауна, массаж, СПА, косметолог – выбирайте, что вам нравится. Эффектом вы будете довольны!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Девы

Вы были хорошими целый год, поэтому смело можете рассчитывать на подарки судьбы. Приятные встречи, заманчивые предложения и невероятные сюрпризы. Не пытайтесь ничего анализировать, а просто со спокойной душой все принимайте и наслаждайтесь магией.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Весов

Под конец года накопилось столько всего, что у святого Николая вы готовы просить пощады и банального отдыха. Смело себе его разрешите сегодня. Развалитесь на диване, закажите пиццу и никуда не идите, если не хотите. Со спокойным сердцем чувствуйте себя ленивым тюленем. Сегодня можете себе это позволить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Скорпиона

Не пытайтесь придерживаться плана очень строго и скрупулезно – у вас все равно не получится сделать все так четко, а осадочек останется. Займитесь лучше составлением плана, карты желаний и поиском решений любых вопросов. Щедро одаривайте окружающих знаками внимания, и вы получите взамен его еще больше.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Стрельца

В профессиональных делах вас ждет такой рассвет, которого не было уже целый год. Вы этого долго ждали и хотели, поэтому смело идите и добивайтесь своих целей. Вечером исполните танец победителя и поблагодарите себя за проделанную работу. Купите себе дорогие туфли или сумку, которые еще долгое время будут напоминать вам об этом знаменитом дне.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Козерога

На пути к вашему дому святой Николай несколько раз споткнулся и засомневался, стоит ли к вам вообще заходить. Вы в этом году хорошо вели себя только по отношению к себе, а на других и не обращали внимание. Есть еще время все исправить – действуйте!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Водолея

Благоприятный вас ждет сегодня день, когда вы сможете решить любые вопросы. Верьте в себя, и будет вам счастье. А еще удачное время для покупок и подарков – так что отправляйтесь на шопинг со спокойной душой и потратьте как следует денежки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Рыбы

Замечательный день, который подходит для любого вида деятельности – и рабочие, и домашние дела будут решаться быстро и просто. Старайтесь не перетруждаться и находить время для веселья – каток, встреча с друзьями, домашние посиделки – все это вдохнет в вас жизнь и хорошее настроение.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться