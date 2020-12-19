Гороскоп на сегодня 19 декабря: Овны будут зажигалками, а Тельцов ждет успех
Астрологический прогноз на 19 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на субботу, 19 декабря 2020 года. Не старайтесь сделать сегодня как можно больше дел – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физически и найдите время для отдыха.
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Овна
Идеальный день, чтобы начать какой-то новый проект или воплотить задуманное в реальность. Сегодня вы будете зажигалкой, которая все будет заряжать своим энтузиазмом. Не удивляйтесь, что в своей книге контактов вы к вечеру найдете несколько новых имен.
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Тельца
Вы давно мечтали о повышении и улучшении своей карьеры, о больших заработках и влиятельных партнерах? Сегодня вы все это получите – наслаждайтесь и получайте удовольствие от своего успеха. Вечер смело можете провести с бокалом игристого в руках.
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Близнецов
Сегодня почувствуете себя настоящим счастливчиком, когда все, за что вы беретесь, получается организовать быстро и успешно. Обязательно похвалите себя за тяжелый труд и подарите себе что-то приятное – пару обуви, золотое украшение, Porshe. Вы достойны всего наилучшего!
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Рака
Ваши романтические мечты могут очень быстро испариться, и вы останетесь у разбитого корыта, как баба из сказки про золотую рыбку. Давайте реальнее смотреть на вещи, ставить цели, писать планы, и у вас непременно все получится. Примите реальность такой, какая она есть, и тот факт, что золотой рыбки все же не существует.
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Льва
Сегодня самым идеальным для вас станут различные ритуалы по уходу за собой. Вы сможете легко решить рабочие вопросы, и на бытовом уровне все будет под контролем. А вот про себя позаботиться вам просто необходимо. Сауна, массаж, СПА, косметолог – выбирайте, что вам нравится. Эффектом вы будете довольны!
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Девы
Вы были хорошими целый год, поэтому смело можете рассчитывать на подарки судьбы. Приятные встречи, заманчивые предложения и невероятные сюрпризы. Не пытайтесь ничего анализировать, а просто со спокойной душой все принимайте и наслаждайтесь магией.
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Весов
Под конец года накопилось столько всего, что у святого Николая вы готовы просить пощады и банального отдыха. Смело себе его разрешите сегодня. Развалитесь на диване, закажите пиццу и никуда не идите, если не хотите. Со спокойным сердцем чувствуйте себя ленивым тюленем. Сегодня можете себе это позволить.
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Скорпиона
Не пытайтесь придерживаться плана очень строго и скрупулезно – у вас все равно не получится сделать все так четко, а осадочек останется. Займитесь лучше составлением плана, карты желаний и поиском решений любых вопросов. Щедро одаривайте окружающих знаками внимания, и вы получите взамен его еще больше.
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Стрельца
В профессиональных делах вас ждет такой рассвет, которого не было уже целый год. Вы этого долго ждали и хотели, поэтому смело идите и добивайтесь своих целей. Вечером исполните танец победителя и поблагодарите себя за проделанную работу. Купите себе дорогие туфли или сумку, которые еще долгое время будут напоминать вам об этом знаменитом дне.
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Козерога
На пути к вашему дому святой Николай несколько раз споткнулся и засомневался, стоит ли к вам вообще заходить. Вы в этом году хорошо вели себя только по отношению к себе, а на других и не обращали внимание. Есть еще время все исправить – действуйте!
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Водолея
Благоприятный вас ждет сегодня день, когда вы сможете решить любые вопросы. Верьте в себя, и будет вам счастье. А еще удачное время для покупок и подарков – так что отправляйтесь на шопинг со спокойной душой и потратьте как следует денежки.
Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2020 года, для Рыбы
Замечательный день, который подходит для любого вида деятельности – и рабочие, и домашние дела будут решаться быстро и просто. Старайтесь не перетруждаться и находить время для веселья – каток, встреча с друзьями, домашние посиделки – все это вдохнет в вас жизнь и хорошее настроение.
Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:
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