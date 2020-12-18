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Гороскоп на сегодня 18 декабря: Овнам не нужно себя грузить, а Тельцам за обедом можно даже вина выпить

Сегодня, 05:13

Астрологический прогноз на 18 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 18 декабря 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Овна

Старайтесь не грузить себя чужими вопросами, проблемами и делами. Вам нужно сосредоточиться на себе и своих желаниях, которые продолжают активно сбываться. Могут поступить новые выгодные предложения, которые предоставят вам очень хорошие перспективы. Будьте к этому готовы!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Тельца

Сегодня любой вопрос касательно работы или денег будет решаться очень быстро, просто и лаконично. Причем вам даже не нужно будет затрачивать на все это слишком много энергии и сил. Поэтому в обеденный перерыв можете спокойно позволить себе даже бокальчик вина за свой успех.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Близнецов

Ну просто идеальное время для планирования, продумывания стратегии на ближайшие недели работы и составления карты желаний. Мечтайте, дорогие Близнецы, ведь все это непременно сбудется. А в конце рабочего дня укутывайтесь любимым пледом, включайте "Четыре Рождества" и под глинтвейнчик наслаждайтесь приятным вечером.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Рака

Сегодня необходимо быть более сдержанными и не расточительными на слова и эмоции. Держите все при себе. Не берите на себя повышенные обязательства, и вам даже дышать станет легче. И вообще, можете посвятить сегодняшний день своему самому любимому занятию – мечтанию. Можно под красивую музыку и з записями в блокнот.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Льва

Сегодня вы – кремень и должны ориентироваться только на себя. Не слушайте никакие советы, вы сами знаете, что вам нужно. Будьте сегодня эгоистом и делайте то, что приносит вам удовольствие. Вечером включайте приятную музыку и медитируйте.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Девы

Ничего вас не должно сегодня отвлекать от того, что вам нравится. Вот хотите съесть круасан – сделайте это, нужен новый наряд – пойдите и купите. Хватит жалеть время и деньги на себя. Можете заняться сегодня расточительством.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Весов

Помните, что этот день не повторится с вами ни завтра, ни через год. Проживите его насыщенно, интересно и не так, как предыдущие. Достаньте список с теми занятиями, которые вы хотели бы попробовать в жизни. И как минимум два из них воплотите сегодня в жизнь. День также удачный для новых знакомств – включайте свою харизму.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Скорпиона

Спокойствие, размеренность и тишина – то, что вам сегодня просто необходимо. А все потому, что вы будете плохо контролировать себя и можете ляпнуть человеку то, что его обидит или заденет. Поэтому лучше контролируйте свой словесный поток, фильтруйте окружение и кофе – говорят, что так он вкуснее.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Стрельца

Ну не делайте же вы сегодня то, что вас напрягает и доставляет дискомфорт. Вы же можете стать лучше, сильнее, интереснее, просто нужно перестать делать то, что проще. Идите уже на курсы по повышению своей квалификации или хотя бы в спортзал. Вам необходима встряска и новизна. Не ленитесь!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Козерога

Помните, что вы у себя один такой непревзойденный экземпляр. Поэтому любим, оберегаем и заботимся о себе. Вот прям возьмите и освободите этот день только для того, что доставляет вам удовольствие. СПА, массаж, косметолог, чтение книги и любимый пирог – вы можете позволить себе все!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Водолея

Короче, день будет не очень. На работе идет не все, как планировалось, да и домочадцы от вас чего-то хотят. А вы что? Вы же скала! Ну, не Дуэйн Джонсон, но тоже сильный духом человек, которому под силу все разрулить. Ешьте правильную пищу, и сил будет еще больше!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Рыбы

Что-то энергии у вас сейчас стало все меньше. Поэтому берем все в свои руки и двигаемся к намеченной цели быстро и уверенно, насколько хватит сил. Не избегайте приятных встреч – вам нужны положительные эмоции. Вечером зовите друзей, заказывайте пиццу и под старые хиты 90-х отдыхайте морально и физически.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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