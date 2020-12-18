Гороскоп на сегодня 18 декабря: Овнам не нужно себя грузить, а Тельцам за обедом можно даже вина выпить
Астрологический прогноз на 18 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на пятницу, 18 декабря 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Овна
Старайтесь не грузить себя чужими вопросами, проблемами и делами. Вам нужно сосредоточиться на себе и своих желаниях, которые продолжают активно сбываться. Могут поступить новые выгодные предложения, которые предоставят вам очень хорошие перспективы. Будьте к этому готовы!
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Тельца
Сегодня любой вопрос касательно работы или денег будет решаться очень быстро, просто и лаконично. Причем вам даже не нужно будет затрачивать на все это слишком много энергии и сил. Поэтому в обеденный перерыв можете спокойно позволить себе даже бокальчик вина за свой успех.
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Близнецов
Ну просто идеальное время для планирования, продумывания стратегии на ближайшие недели работы и составления карты желаний. Мечтайте, дорогие Близнецы, ведь все это непременно сбудется. А в конце рабочего дня укутывайтесь любимым пледом, включайте "Четыре Рождества" и под глинтвейнчик наслаждайтесь приятным вечером.
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Рака
Сегодня необходимо быть более сдержанными и не расточительными на слова и эмоции. Держите все при себе. Не берите на себя повышенные обязательства, и вам даже дышать станет легче. И вообще, можете посвятить сегодняшний день своему самому любимому занятию – мечтанию. Можно под красивую музыку и з записями в блокнот.
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Льва
Сегодня вы – кремень и должны ориентироваться только на себя. Не слушайте никакие советы, вы сами знаете, что вам нужно. Будьте сегодня эгоистом и делайте то, что приносит вам удовольствие. Вечером включайте приятную музыку и медитируйте.
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Девы
Ничего вас не должно сегодня отвлекать от того, что вам нравится. Вот хотите съесть круасан – сделайте это, нужен новый наряд – пойдите и купите. Хватит жалеть время и деньги на себя. Можете заняться сегодня расточительством.
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Весов
Помните, что этот день не повторится с вами ни завтра, ни через год. Проживите его насыщенно, интересно и не так, как предыдущие. Достаньте список с теми занятиями, которые вы хотели бы попробовать в жизни. И как минимум два из них воплотите сегодня в жизнь. День также удачный для новых знакомств – включайте свою харизму.
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Скорпиона
Спокойствие, размеренность и тишина – то, что вам сегодня просто необходимо. А все потому, что вы будете плохо контролировать себя и можете ляпнуть человеку то, что его обидит или заденет. Поэтому лучше контролируйте свой словесный поток, фильтруйте окружение и кофе – говорят, что так он вкуснее.
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Стрельца
Ну не делайте же вы сегодня то, что вас напрягает и доставляет дискомфорт. Вы же можете стать лучше, сильнее, интереснее, просто нужно перестать делать то, что проще. Идите уже на курсы по повышению своей квалификации или хотя бы в спортзал. Вам необходима встряска и новизна. Не ленитесь!
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Козерога
Помните, что вы у себя один такой непревзойденный экземпляр. Поэтому любим, оберегаем и заботимся о себе. Вот прям возьмите и освободите этот день только для того, что доставляет вам удовольствие. СПА, массаж, косметолог, чтение книги и любимый пирог – вы можете позволить себе все!
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Водолея
Короче, день будет не очень. На работе идет не все, как планировалось, да и домочадцы от вас чего-то хотят. А вы что? Вы же скала! Ну, не Дуэйн Джонсон, но тоже сильный духом человек, которому под силу все разрулить. Ешьте правильную пищу, и сил будет еще больше!
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, для Рыбы
Что-то энергии у вас сейчас стало все меньше. Поэтому берем все в свои руки и двигаемся к намеченной цели быстро и уверенно, насколько хватит сил. Не избегайте приятных встреч – вам нужны положительные эмоции. Вечером зовите друзей, заказывайте пиццу и под старые хиты 90-х отдыхайте морально и физически.
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