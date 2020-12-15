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Гороскоп на 2021 год для знака Скорпион: без падений не бывает взлетов

Сегодня, 20:43

Общий прогноз для знака зодиака Скорпион на 2021 год от астролога

Насколько удачным и позитивным будет наступающий год Белого Металлического Быка для Скорпионов? В какой сфере их подстерегают неприятности, а где можно расслабиться и получать удовольствие от жизни? Чем порадует любовь, где лучше всего заработать, для кого проявить щедрость, как подкрепить здоровье? Ответы на эти важные вопросы читайте в подробном гороскопе на 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Скорпион.

Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Скорпион: работа и карьера

Скорпионов ждут "американские горки", 2021 год – очень деятельный, пронизанный форс-мажорным духом, хождением над пропастью. Это важное условие для развития, в том числе и профессионального. На работе звезды советуют Скорпионам трудиться с вдохновением. Любое увлекательное занятие, хобби будет способствовать раскрытию творческих талантов. Девиз года: ставить интересы, желания окружающих на пьедестал, а собственные запросы отодвинуть на второе место.

Гороскоп на 2021 год для знака Скорпион: деньги и финансы

Убытки и потери у Скорпионов в 2021 году будут неизбежны – так судьба конфискует излишки, взятые за предыдущие годы. Не будьте жадными, уступайте, делайте подарки, делитесь, спонсируйте других, тогда утраты будут минимальными. Чтобы материальные проблемы решались легче, больше уделяйте сил духовному развитию. Необходимые средства придут строго дозировано и в последний момент.

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Гороскоп на 2021 год для знака Скорпион: любовь и отношения

В любви, семье, отношениях с родными у Скорпионов в год Быка также будут происходить перемены, выводя из равновесия и даже выбивая почву из-под ног. У многих представителей вашего знака дело пахнет разводом, поскольку партнеры склонны к неадекватным действиям. Поэтому не спешите как рвать узы, так и узаконивать союзы.

Гороскоп на 2021 год для знака Скорпион: здоровье и энергетика

В сфере здоровья и самочувствия именно в моменты экстрима, психологического напряжения скрытая греховная сторона натуры расцветет во всей красе. Но это не повод для депрессии и самобичевания – тайное становится явным, чтобы навсегда уйти из вашей жизни. Поэтому смело ныряйте в водоворот рискованных ситуаций, нарабатывайте иммунитет к стрессам, искореняйте страх. Тогда ваш энергетический потенциал возрастет многократно.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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