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Гороскоп на сегодня 17 декабря: у Водолея будет насыщенный день, а Рыбы смогут добиться успеха

Сегодня, 06:18

Астрологический прогноз на 17 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 17 декабря 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Овна

Сегодня у вас традиционно по плану работа, много работы и решение рабочих задач. Поэтому важно позаботиться о своем внешнем виде и настроении. Только костюм погладить нужно меньше усилий, чем начать нормально улыбаться, а не натягивать нечто похожее на улыбку на своем лице. Но все в ваших руках!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Тельца

Вы будете сегодня как батарейка, у которой все горит и получается, все вопросы решаются, а настроение при этом отличное. Так бывает не часто, поэтому наслаждайтесь этим моментом. Вторую половину дня посвятите любимому человеку, который уже устал ждать вашего внимания как Хатико. Имейте совесть!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Близнецов

Вы сегодня такие рисковые ребята, Близнецы! Вы можете влезть в какую-то аферу или стать участником махинации. Если вы не делаете это специально, то старайтесь все же контролировать и фильтровать свое общение и окружение. Будьте аккуратными и не заигрывайтесь в плохишей, вы ведь помните, что в боевиках добро всегда побеждает зло.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Рака

Ваши романтические раздумья легко воплотятся в жизнь сегодня и даже заставят вас всплакнуть. Вы все же держите себя в руках и старайтесь контролировать эмоции, иначе так и проревете весь день от радости. Заплаканные глаза и опухшее лицо никого не красят, поэтому успокойтесь и просто наслаждайтесь вниманием к себе и излучайте любовь!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Льва

Сегодня вы не только бодрым проснетесь, а просто выпрыгнете с кровати, чтобы покорить этот мир. И все у вас получится, если вы начнете нормально смотреть на вещи, не приукрашая их, а еще подключите свою изворотливость. Кроме того, важно все свои идеи оставить при себе – иначе утечка информации сыграет против вас.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Девы

Вы сегодня деловой перец, Дева. Легко сможете разрулить любую спорную ситуацию и найти решение даже в безвыходных делах. Но это будет даваться вам не без усилий, как моральных, так и материальных. К вечеру вы будете чувствовать себя выжатым лимоном, но вы будете довольны собой. Бокальчик пива под "Волка из Уолл-Стрит" поможет вам переключиться с тяжелого рабочего дня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Весов

Ну вы просто зануда сегодня! Вы будете скрупулезно все просчитывать, выяснять и пытаться решить все свои заботы, не замечая, как напрягаете этим окружающих. Постарайтесь взбодриться – кофе, черный шоколад, поход в спортзал – что угодно, лишь бы вы вышли из этого занудного состояния и начали шевелиться. Там смотри и занудство уйдет, ибо будет не до него!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы будете целый день решать свои любовные дела. Проблема давно назревала, просто вы пытались делать вид, что не видите ее или не придавали значение – теперь уже точка кипения. Соберитесь и проанализируйте, что для вас важно в этих отношениях. Постарайтесь услышать своего партнера и договориться о том, что будет приемлемо для вас обоих. Будьте мудрыми!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Стрельца

День сегодня будет расписан по секундах – все дела будут решаться быстро и слажено, как часы. Вас это, конечно же, порадует и вдохновит на новые свершения. Хватайте в руки ручку и пишите все, что планируете сделать в Новому году.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Козерога

Постарайтесь сегодня сосредоточиться на том, что для вас важно и ценно. От этого будет формироваться ваше дальнейшее поведение и отношения с людьми. Старайтесь не делать сегодня из мухи слона, а быть реалистом. Вечер уделите исключительно тому, что приносит вам удовольствие.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Водолея

Очень насыщенный будет у вас день, Водолеи! Планы на работе будут стремительно меняться личными вопросами и к вечеру вы сможете похвалить себя за продуктивный день. Но на все это вам понадобится много сил, и все же результат того стоит.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2020 года, для Рыб

Вы сможете легко сегодня добиться успеха, если не будете размениваться по мелочам, а начнете двигаться к своей цели. Съешьте рыбы, чтобы стать умнее, или черного шоколада, чтобы запустить мозг, положите в карман амулет, скрестите пальцы или сделайте то, что дает вам уверенность в себе и отправляйтесь покорять мир. Различные деловые вопросы решатся быстро и в вашу пользу.

Чувство стиля зависит от знака зодиака — смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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