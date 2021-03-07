Гороскоп на тиждень 7-13 березня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 7-13 березня для всіх знаків зодіаку

На початку наступного тижня багатьом знакам зодіаку захочеться внутрішньої свободи і розкутості. Різні події нашого життя, як хороші, так і не дуже, сприйматимуться більш емоційно, ніж зазвичай.

Приблизно з середини тижня сплеск збудженості поступово поступиться місцем романтизму і мрійливості. З'явиться тяга до таємничості і навіть містики, захочеться частіше заглядати в свій гороскоп і перевіряти передбачення долі.

Порадуйте близьких людей і подаруйте що-небудь приємне. В нашому березневому календарі подарунків є дуже багато ідей, які зможуть здивувати кожного.

Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

У Овнів наступного тижня відкриються всі можливості для втілення в життя запланованих ідей. Знайомства і спілкування четверга підуть на користь – ви відкриєте в собі таланти, що досі спали. Але ось розраховувати на відчутну допомогу друзів не доводиться – вони зайняті своїми проблемами. Вам все доведеться вирішувати і робити самій.

Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Тельці володітимуть особливою привабливістю для протилежної статі – можливо, позначається вплив свята 8 Березня. Початок тижня стопорить всі серйозні питання бізнесу і починання, але вже з середи питання кар'єри вирішуються вдало. Якщо вам неприємно спілкуватися з кимось, постарайтеся себе захистити від нецікавих людей.

Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Перед Близнятами наступного тижня розкриваються цікаві потенційні можливості в питаннях партнерства. Але в п'ятницю будьте уважні до пропозицій, що надходитимуть, – цілком можливо, що хитрі люди скористаються вашою довірливістю. Для відпочинку вибирайте місця, де ви ще не були – це розширить ваш кругозір і допоможе зарядитися енергією.

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Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Ракам належить витримати боротьбу думок і, можливо, необґрунтовані звинувачення на свою адресу в сфері роботи. У середу тримайте себе в руках, інакше не уникнути серйозного конфлікту або ж необдуманих вчинків з вашого боку. До кінця тижня все вляжеться, і у вашому колективі настане мир і повне взаєморозуміння.

Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Левам наступного тижня доведеться боротися за свою правоту. При цьому вам слід правильно розставити пріоритети і підняти питання справедливості вище особистих інтересів. Це відзначать оточуючі, що додасть у вашу скарбничку загальну повагу і визнання. Щоб відновити розтрачений запас сил, постарайтеся гарненько висипатися в ці дні.

Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Дів на роботі чекають якісь неприємності, так що вам краще поменше втручатися в хід справ – ви все одно не зможете нічого змінити. А ось в особистому житті, навпаки, від вашої думки і прийнятих рішень залежатими майбутнє вашої сім'ї. Займіться облаштуванням свого житла – оновлення і зміни будуть приємними.

Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Для Терезів майбутній тиждень буде сповнений багатообіцяючими перспективами і пов'язаними з цим діловими поїздками. Прислухайтеся до своєї інтуїції, особливо у вівторок, і намагайтеся не переоцінити свої сили і внутрішні резерви. Не варто необдумано ризикувати, це невиправдано, а ось нервів від вас вимагатиме багато.

Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

На Скорпіонів чатує складний період. У четвер краще не затівати жодних серйозних справ, тому що вони загрожують фінансовою нестабільністю і навіть збитками. Прислухайтеся до порад більш досвідчених колег і фахівців у даному питанні. Також не відмовляйтеся від допомоги близьких людей і друзів – вона виявиться своєчасною.

Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Стрільців сповнений спокус у сфері бізнесу. Вам складно буде стриматися від участі в якійсь авантюрі. Але не варто поспішати з прийняттям важливих рішень і укладенням партнерських угод, тому що вони можуть виявитися оманливими, а ви зараз не маєте права ризикувати собою і близькими вам людьми.

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Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Козорогам слід притримати язика і не критикувати оточуючих – так у вас вийде уникнути конфліктів і сварок. У п'ятницю не варто затівати нові справи і серйозні проєкти, відкладіть це до кращих часів. Набагато корисніше буде довести до логічного завершення раніше розпочаті справи. Приділіть собі час і відпочиньте.

Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Водоліям наступного тижня слід проявляти обережність у всьому і не лізти на рожен, якщо є така можливість. Отже, ви зможете уникнути фатальної помилки в діловій сфері. Середовище – вдалий час для отримання нових знань, які ви зможете застосувати в подальшому. Побережіть здоров'я і нерви і обмежте фізичне навантаження на організм.

Гороскоп на тиждень 7-13 березня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Рибам не слід втрачати впевненості у своїх силах і відступати перед труднощами, що виникають. Вони будуть тимчасовими, а ви зумієте довести собі і оточенню, що здатні на багато що. Наполеглива робота в п'ятницю допоможе вам добитися успіху в сфері фінансів і бізнесу. А ось в сумнівних заходах участі брати не варто.

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