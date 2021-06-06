Гороскоп на тиждень 6-12 червня: всі знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 6-12 червня для всіх знаків зодіаку
Тиждень пройде в піднесеному настрої. У одних людей можливі тривожність і клопоти, пов'язані з сім'єю і побутом. Увага інших буде звернена на роботу і особистісне кар'єрне зростання.
До кінця тижня така тенденція лише посилиться, проявляючись у підвищеній чутливості і вразливості. У багатьох виникне бажання заглибитися в собі для переосмислення, відпочинку та релаксу.
Наступний тиждень у Овнів буде в основному пов'язаний з грошима, матеріальними благами і фінансами. У вівторок завдяки своїй екстравагантності та неординарності ви зможете підвищити особисту самооцінку, хоча будьте готові до того, що не всім оточуючим це сподобається. Будь-яка співпраця буде успішною.
Наступного тижня Тельці будуть в центрі уваги колег, начальства, вчителів, причому в дуже вигідному світлі. До ваших думок і поглядів прислухатимуться, і це дозволить вам відчути власну значимість. У п'ятницю спілкування буде плідним і корисним – обов'язково скористайтеся цим для власного зростання.
У Близнят наступного тижня почнеться період, пов'язаний з певною таємничістю і самотою. На якийсь час вам навіть захочеться випасти зі звичного ритму життя, піти в тінь, піти від бурхливого товариства друзів і знайомих. Це на вас зовсім не схоже. Постарайтеся провести цей час з користю для себе і повноцінно відпочити.
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Наступного тижня Ракам слід прислухатися до внутрішнього голосу – ваша інтуїція вас не підведе. У понеділок приділяйте більше часу безпосередньо роботі і діям. А от слова, спілкування, суперечки, конфлікти і відстоювання своєї точки зору краще відкласти на потім. Вихідні краще спланувати заздалегідь, інакше вони пройдуть мляво і непомітно.
Левів очікує хороший тиждень у сфері роботи, бізнесу і кар'єри. Успіх буде там, де ви його не чекали. Також вам випаде сприятливий шанс проявити себе в ролі організатора і головної дійової особи на серйозному або ж розважальному масштабному заході. Ви будете в центрі уваги. У вихідні стежте за здоров'ям.
Наступна семиденка відкриває перед Дівами приємні і багатообіцяючі перспективи у сферах спілкування, навчання, нових знайомств, подорожей та отримання нових вражень. Вас так і манить вивчення суспільних наук і питань політики та філософії. Випадкове знайомство четверга обернеться для вас несподіваною перспективою.
Мінливість, неврівноваженість і часті перепади настрою – така основна ознака наступного тижня у Терезів. Швидше за все, це вплив сонячного затемнення. Тому постарайтеся серйозні розмови і вирішення важливих питань відкласти до кращих часів. А от планування змін у житті – підходяще заняття для вас.
Наступного тижня Скорпіони почуватимуться дещо відчужено у звичному колективі і товаристві знайомих людей. Зате це вдалий час для прийняття серйозних і навіть доленосних рішень. У середу ваша впевненість і цілеспрямованість будуть винагороджені. Вихідні бажано провести на природі – це підживить вашу енергетику.
Стрільцям майбутнього тижня бажано зайнятися своїм здоров'ям – діагностикою, лікуванням, профілактикою або ж спортом. Також це сприятливий період для роботи, однак намагайтеся не перестаратися. А у вівторок не погоджуйтеся, щоб на вас звалили додаткові обов'язки – вам за це все одно не скажуть спасибі.
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Козороги наступного тижня загрузнуть у справах побутових, житлових та особистих. Чоловік, діти або батьки – всі вони, разом чи окремо, додадуть вам проблем, але ці клопоти будуть приємними. Постарайтеся також організувати гідний відпочинок. Кращим для вас буде дозвілля у великому колективі близьких по духу людей.
Водолії наступного тижня будуть зайняті домашніми клопотами, а також проблемами своєї другої половинки. Не переживайте, серйозні події і торжества пройдуть вдало. У п'ятницю будьте обережними під час поїздок – вірогідні неприємності в дорозі. Вам необхідний повноцінний відпочинок, краще спланувати його заздалегідь.
Представників знака Риби очікує бурхливий і метушливий тиждень з цікавими зустрічами, новинами, знайомствами і спілкуванням. Вам слід навести порядок в своєму просторі – вдома, у справах, зустрічах, а для цього все плануйте заздалегідь. Вихідні – це вдалий час, щоб зайнятися своєю зовнішністю.
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