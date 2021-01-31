Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 31 января – 6 февраля для всех знаков зодиака

Начало наступающей недели для многих знаков зодиака будет размеренным и относительно спокойным. Вы можете уверенно заниматься своими делами, у вас будет все получаться, вы останетесь довольны собой.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Unsplash

Чего нельзя однозначно сказать о второй половине недели, поскольку постепенно будет нарастать эмоциональность, желание выяснить отношения и даже поскандалить. Главное – не поддаваться страстям и держать себя в руках.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Овны получат возможность совершить те дела и заниматься той работой, которая вскоре принесет достойные плоды. Во вторник остановите свой выбор только на реальных и выполнимых идеях, а не витайте в облаках, потому что у вас не будет времени вносить коррективы, если что-то пойдет не так. На выходные спланируйте полноценный отдых.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Для Тельцов на следующей неделе наступает подходящий период для борьбы с конкурентами, которые ставят палки в колеса и мешают карьерному росту. Ваши идеи и творческие планы смогут удивить даже вас самих и заставят изменить жизнь, открывая перед вами неплохие перспективы. Главное – верить в собственные силы и ни перед чем не останавливаться. Ну, и беречь здоровье.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Близнецам лучше занять выжидательную позицию и не вмешиваться в развитие ситуации. Также не стоит поддаваться на провокации и лезть в заманчивые авантюрные мероприятия. В среду вы будете стремиться угодить одновременно многим людям, а этого не стоит делать, если не хотите, чтобы вас незаслуженно критиковали. Суббота – день релакса.

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Ракам на следующей семидневке не стоит бояться ответственности – вы сумеете со всем справиться и даже преуспеете в карьерном росте и заключении сделок, особенно в первой половине недели. Фортуна будет на вашей стороне, и вам просто повезет в работе и бизнесе. Пользуйтесь этим. А вот в личных отношениях наступает пауза, не совсем понятная для вас.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Для Львов начинается интересный, насыщенный, а в некоторых случаях – даже провокационный период поиска приключений на свою голову. Причем ваши планы и творческие идеи будут вполне успешными и востребованными. Но в четверг в какой-то момент что-то может пойти не так. Этот опыт окажется полезным для вас. Не стоит игнорировать правила безопасности.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

На следующей неделе у Дев проявится непреодолимая тяга к риску и авантюрам. Однако звезды советуют не искушать судьбу. В понедельник возможна неожиданная вспышка чувств по отношению к человеку, который в конечном итоге захочет вас использовать для корыстных целей. Теряя голову, постарайтесь не потерять себя. В пятницу тревожный сигнал поступит от организма.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Бурная, активная и наполненная событиями неделя ждет представителей знака Весы. Вы способны работать быстро и успеете перелопатить огромный объем работы. Вы окажетесь на высоте, вы пользуетесь популярностью у окружающих, к вашему мнению прислушиваются, вы в авторитете. Не забудьте уделять хоть немного времени своему имиджу и здоровью.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

На следующей неделе у Скорпионов активизируются творческие способности и проявится талант импровизировать, что не останется незамеченным окружающими вас людьми. В четверг близкие люди потребуют от вас внимания и поддержки. Не скупитесь на комплименты и добрые дела – вскоре то же самое понадобится вам самим. Выходные пройдут блестяще, но слишком быстро.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Для Стрельцов следующая неделя – подходящий период для важных деловых переговоров, контактов и встреч. Прислушивайтесь к своей интуиции, особенно во вторник. Полезно делать накопления, потому что ваше финансовое положение в непредвиденный момент может дать течь. В конце недели вы можете узнать чью-то тайну, из которой не стоит делать трагедии.

Читайте также:
Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Начало следующей недели будет неудачным в финансовом плане для Козерогов. Не стоит брать в долг, но есть слабая надежда на ваших старых должников или совершенно неожиданный источник дохода. Из соображений экономии стоит отложить крупные приобретения в дом. Новое знакомство в среду будет не только интересным, но и обещает перерасти в серьезные чувства.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Для Водолеев предстоящая неделя будет удачной для любых начинаний, особенно в рабочих вопросах. Старайтесь все сразу же делать качественно, поскольку у вас не будет времени возвращаться, чтобы что-либо исправить. Возможно, временная подработка станет вашей основной работой. Так что отнеситесь со всей серьезностью к поступающим предложениям.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

Рыбам на следующей неделе рекомендуется умерить свои амбиции и быть поосторожнее в любых начинаниях, серьезных проектах, а также в обещаниях, данных окружающим. В пятницу велик риск оказаться заложником нечестных на руку людей, которых вы недооценивали. Вас будет привлекать все красивое – не поддавайтесь на искушения, вам еще понадобятся деньги.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога Гороскоп Таро для всех знаков зодиака на 2021 год
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на неделю
Реклама

Новости партнеров

Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 минуты
Вкуснейшая намазка на хлеб за 3 минуты
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Андрей Мерзликин шокировал публику
Андрей Мерзликин шокировал публику

Популярные статьи

Вчера, 16:26Звездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

Вчера, 10:58Звездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

Вчера, 05:51Психо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

29 январяЗвездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

29 январяВкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

29 январяЗвездно

Вторая жена Высоцкого прикована к постели и находится в тяжелом состоянии

29 январяЗвездно

Сколько миллионов Ефремов хранит в банке: его супруга требует доступ к деньгам

29 январяЗвездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

29 январяЗвездно

Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

29 январяПсихо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

28 январяЗвездно

Развратный 19-й век и темнокожие аристократы. Почему сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум

28 январяВкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

28 январяМодно

Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

28 январяВкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

28 январяФаново

Женщина вышла на связь в Zoom, забыв убрать с полки пикантную вещь (видео)

Новости партнеров

Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Умер отец Насти Каменских: «Приходи ко мне почаще во снах»
Умер отец Насти Каменских: «Приходи ко мне почаще во снах»
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять