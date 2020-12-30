Гороскоп Таро для всех знаков зодиака на 2021 год

Узнайте, какому знаку зодиака больше всех повезет в 2021 году, согласно предсказанию Таро

Карты Таро – одна из самых популярных разновидностей гадания, при помощи которой люди издавна предсказывают свое будущее. Настало время узнать гороскоп Таро на Новый 2021 год для всех знаков зодиака.

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен – карта Таро "Влюбленные"

Это отличный период для любви. Ваши старания, направленные на партнера, не пройдут незамеченными и принесут хорошие плоды. Не бойтесь признаваться в своих чувствах.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец – карта Таро "Тройка жезлов"

В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы – карта Таро "Восьмерка жезлов"

В этот год все задуманные дела будут получаться на удивление легко и без проблем. Вы способны просто не замечать никаких препятствий. Тем более что их и не будет на вашем пути.

Рак (22 июня – 22 июля)

Рак – карта Таро "Солнце" (в перевернутом положении)

Вас ждет замечательный солнечный год. Он принесет вам бодрость, силу, энергичность и исполнение задуманного. Но будьте осторожны, чтобы успех не вскружил вам голову.

Лев (23 июля – 21 августа)

Лев – карта Таро "Паж пентаклей" (в перевернутом положении)

Карта Таро предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Дева – карта Таро "Сила"

Этот год может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы – карта Таро "Колесница"

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпион – карта Таро "Паж жезлов"

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Стрелец – карта Таро "Десятка кубков"

Великолепный период, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

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Козерог (23 декабря – 20 января)

Козерог – карта Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)

Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей – карта Таро "Туз кубков"

Хороший год, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы – карта Таро "Четверка пентаклей"

Этот год вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

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