Гороскоп Таро для всех знаков зодиака на 2021 год
Узнайте, какому знаку зодиака больше всех повезет в 2021 году, согласно предсказанию Таро
Карты Таро – одна из самых популярных разновидностей гадания, при помощи которой люди издавна предсказывают свое будущее. Настало время узнать гороскоп Таро на Новый 2021 год для всех знаков зодиака.
Овен – карта Таро "Влюбленные"
Это отличный период для любви. Ваши старания, направленные на партнера, не пройдут незамеченными и принесут хорошие плоды. Не бойтесь признаваться в своих чувствах.
Телец – карта Таро "Тройка жезлов"
В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.
Близнецы – карта Таро "Восьмерка жезлов"
В этот год все задуманные дела будут получаться на удивление легко и без проблем. Вы способны просто не замечать никаких препятствий. Тем более что их и не будет на вашем пути.
Рак – карта Таро "Солнце" (в перевернутом положении)
Вас ждет замечательный солнечный год. Он принесет вам бодрость, силу, энергичность и исполнение задуманного. Но будьте осторожны, чтобы успех не вскружил вам голову.
Лев – карта Таро "Паж пентаклей" (в перевернутом положении)
Карта Таро предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.
Дева – карта Таро "Сила"
Этот год может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.
Читайте также:Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака
Весы – карта Таро "Колесница"
Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.
Скорпион – карта Таро "Паж жезлов"
Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.
Стрелец – карта Таро "Десятка кубков"
Великолепный период, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.
Козерог – карта Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)
Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.
Водолей – карта Таро "Туз кубков"
Хороший год, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.
Рыбы – карта Таро "Четверка пентаклей"
Этот год вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.
Смотрите видео, кто предсказал события 2020 и 2021:
Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.
Все подробности в спецтеме Гороскопы
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное