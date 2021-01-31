Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 31 січня – 6 лютого для всіх знаків зодіаку

Початок наступного тижня для багатьох знаків зодіаку буде розміреним і відносно спокійним. Ви можете впевнено займатися своїми справами, у вас все вдаватиметься, ви залишитеся задоволеними собою.

Гороскоп на тиждень Фото: Unsplash

Чого не можна однозначно сказати про другу половину тижня, оскільки поступово наростатиме емоційність, бажання з'ясувати стосунки і навіть поскандалити. Головне – не піддаватися пристрастям і тримати себе в руках.

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Овни отримають можливість здійснити ті справи і займатися тією роботою, яка незабаром принесе гідні плоди. У вівторок зупиніть свій вибір тільки на реальних і здійсненних ідеях, а не витайте в хмарах, тому що у вас не буде часу вносити корективи, якщо щось піде не так. На вихідні сплануйте повноцінний відпочинок.

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Для Тельців наступного тижня настає відповідний період для боротьби з конкурентами, які ставлять палиці в колеса і заважають кар'єрному росту. Ваші ідеї та творчі плани зможуть здивувати навіть вас самих і змусять змінити життя, відкриваючи перед вами непогані перспективи. Головне – вірити у власні сили і ні перед чим не зупинятися. Ну, і берегти здоров'я.

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Близнюкам краще зайняти вичікувальну позицію і не втручатися в розвиток ситуації. Також не варто піддаватися на провокації і лізти в привабливі авантюрні заходи. У середу ви прагнутимете догодити одночасно багатьом людям, а цього не варто робити, якщо не хочете, щоб вас незаслужено критикували. Субота – день релаксу.

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Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Ракам наступної семиднівки не варто боятися відповідальності – ви зумієте з усім впоратися і навіть мати успіх в кар'єрному зростанні і укладанні угод, особливо в першій половині тижня. Фортуна буде на вашому боці, і вам просто пощастить в роботі і бізнесі. Скористайтеся цим. А ось в особистих відносинах настає пауза, не зовсім зрозуміла для вас.

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Для Левів починається цікавий, насичений, а в деяких випадках – навіть провокаційний період пошуку пригод на свою голову. Причому ваші плани і творчі ідеї будуть цілком успішними і затребуваними. Але в четвер у якийсь момент щось може піти не так. Цей досвід виявиться корисним для вас. Не варто ігнорувати правила безпеки.

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Дів проявиться непереборна тяга до ризику і авантюр. Однак зірки радять не спокушати долю. У понеділок можливий несподіваний спалах почуттів по відношенню до людини, яка в кінцевому підсумку захоче вас використовувати для корисливих цілей. Втрачаючи голову, постарайтеся не втратити себе. У п'ятницю тривожний сигнал надійде від організму.

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Бурхливий, активний і наповнений подіями тиждень чекає представників знаку Терези. Ви здатні працювати швидко і встигнете перелопатити величезний обсяг роботи. Ви опинитеся на висоті, ви користуєтеся популярністю у навколишніх, до вашої думки прислухаються, ви в авторитеті. Не забудьте приділяти хоч трохи часу свого іміджу і здоров'ю.

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Скорпіонів активізуються творчі здібності і проявиться талант імпровізувати, що не залишиться непоміченим людьми, які вас оточують. У четвер близькі люди зажадають від вас уваги і підтримки. Не скупіться на компліменти і добрі справи – незабаром те ж саме знадобиться вам самим. Вихідні пройдуть блискуче, але занадто швидко.

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Для Стрільців наступний тиждень – слушна нагода для важливих ділових переговорів, контактів і зустрічей. Прислухайтеся до своєї інтуїції, особливо у вівторок. Корисно робити накопичення, тому що ваше фінансове становище в непередбачений момент може призвести до протікання. Наприкінці тижня ви можете дізнатися чиюсь таємницю, з якої не варто робити трагедії.

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Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Початок наступного тижня буде невдалим у фінансовому плані для Козорогів. Не варто брати в борг, але є слабка надія на ваших старих боржників або зовсім несподіване джерело доходу. З міркувань економії варто відкласти великі придбання в будинок. Нове знайомство в середу буде не тільки цікавим, але і обіцяє перерости в серйозні почуття.

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Для Водоліїв майбутній тиждень буде вдалим для будь-яких починань, особливо в робочих питаннях. Намагайтеся все відразу ж робити якісно, оскільки у вас не буде часу повертатися, щоб що-небудь виправити. Можливо, тимчасовий підробіток стане вашою основною роботою. Тож поставтеся з усією серйозністю до пропозицій, що надходять.

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Рибам наступного тижня рекомендується стримати свої амбіції і бути обережнішими в будь-яких починаннях, серйозних проєктах, а також в обіцянках, які ви даєте оточуючим. У п'ятницю великий ризик опинитися заручником нечесних на руку людей, яких ви недооцінювали. Вас приваблюватиме все красиве – не піддавайтеся на спокуси, вам ще знадобляться гроші.

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