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Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 30 мая – 5 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Unsplash

Начало не только недели, но и всего лета, ознаменуется романтичностью и мечтательностью. Проявится интерес к мистике и захочется чаще заглядывать в гороскопы.

Постепенно сентиментальность у людей отойдет на второй план, уступая место импульсивности и необдуманным поступкам.

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Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

На следующей неделе у Овнов могут появиться новые полезные и приятные знакомства как в деловой сфере, так и в личной жизни. Начиная со среды, такие отношения могут перерасти в крепкую и надежную дружбу. В конце недели старайтесь избегать конфликтов и хорошенько отдохните на выходных.

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Для Тельцов следующая неделя – подходящий период для деловых командировок, а также поездок с целью отдыха. Вы наберетесь приятных впечатлений и обзаведетесь хорошими знакомствами – не упускайте прекрасный шанс развеяться. Вам лучше не витать в облаках, а прислушиваться к своей интуиции.

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Близнецам на следующей неделе скучать не придется. Жизнь преподнесет интересные предложения, и вы вряд ли откажетесь от авантюр и приключений. В пятницу постарайтесь сразу же расставить свои приоритеты. А вот на выходные не планируйте никакой серьезной работы – вам следует хорошенько отдохнуть.

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Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Ракам следует внимательно прислушаться к чужому мнению, возможно, именно оно окажется более правильным и поможет вам преуспеть в ваших делах. Во вторник принимайте решения, основываясь на логику, а не на интуицию. К концу семидневки ваш организм потребует отдыха – займитесь здоровьем.

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

У Львов на следующей неделе появится хорошая возможность усовершенствовать свою работу, сменить ее совсем или же пойти на повышение. Проявляйте благоразумие и справедливость по отношению к партнерам по бизнесу. В середине недели не стоит подчинять себе людей только ради власти. Выходные проведите дома.

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

На следующей неделе жизненный потенциал Дев будет на высоте, но это вовсе не значит, что вы должны работать сверх нормы. В четверг внимательно оглянитесь вокруг и, если заметите людей, которые нуждаются в вашей поддержке, обязательно помогите им. Ваша доброта будет щедро вознаграждена.

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

У Весов начинается хорошая неделя для решения жилищного вопроса. В среду вас ожидает успех в тех делах, где других подстерегают неприятности. Воспользуйтесь этим обстоятельством и действуйте в собственных интересах. В субботу поберегите силы и здоровье, при возможности постарайтесь отдохнуть.

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

У Скорпионов следующая неделя – подходящий период для продолжения старых и начала новых партнерских союзов и договоренностей. Свои планы на работе обязательно согласовывайте с опытными коллегами, а дома – с членами семьи, так вы сможете уйти от ошибок. Старайтесь избегать серьезных перемен в жизни.

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

На следующей неделе представители знака Стрельцов имеют все шансы получить максимум удовольствий от жизни. В этот период вам потребуется общение с коллективом, хорошими друзьями и просто знакомыми. Однако при этом постарайтесь разборчиво подходить к выбору собеседников, особенно в четверг.

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Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Козерогам на следующей неделе следует максимально внимательно и ответственно относиться к своему и чужому имуществу, а также ценным вещам окружающих людей. Не стоит совершать серьезных покупок, они рискуют быть неудачными. В конце недели у тебя возможна судьбоносная встреча.

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

У Водолеев наступает период, когда все тайное может стать явным, хотя слишком волноваться по этому поводу не стоит. Постарайтесь включить режим экономии и без необходимости не совершать необдуманных покупок. Ваше здоровье нуждается в поддержании и бережном к себе отношении.

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

Следующая неделя принесет обаятельным и уверенным в себе Рыбам новые полезные знакомства и приятное развитие личных отношений. В среду воспользуйтесь этим, чтобы завоевать расположение и доверие понравившихся вам людей. В понедельник постарайтесь избегать решения юридических дел и споров.

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Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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