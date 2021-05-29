Какое вы африканское животное по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака

Рак оказался хищником, Стрелец – птицей, а вот Лев и в Африке – Лев.

Какое вы африканское животное по гороскопу Фото: Pixabay

Не только традиционные западный и восточный гороскопы способны наделять нас животными качествами. Самый горячий континент планеты также принял участие в классификации людей. Кто вы из африканских животных? Предлагаем вам найти свой прототип и ознакомиться с его главными характеристиками.

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Овен – Гепард

Гепард Фото: Pixabay

Этот знак предприимчивый, энергичный, новаторский и отважный. Его скорость, энтузиазм и уверенность в себе просто зашкаливают. Но, так же, как и быстрый гепард, Овен – бегун на короткие дистанции, а затем быстро сдувается.

Телец – Фламинго

Фламинго Фото: Pixabay

Представитель знака Телец терпеливый и надежный, любящий и в то же время настойчивый и решительный. Он ценит стабильность и может уверенно стоять даже на одной ноге, подобно фламинго.

Близнецы – Сурикаты

Сурикаты Фото: Pixabay

Необыкновенно коммуникабельные, приветливые, разносторонние и остроумные Близнецы во многом напоминают сурикатов. Как и эти зверьки, они общительны, любознательны, бесстрашны и непосредственны.

Рак – Волк

Африканский волк Фото: Pixabay

Эмоциональность, чувственность, проницательность, заботливость, осторожность и сочувствие – вот, пожалуй, главные качества, которыми обладает Рак, впрочем, как и волк. Иногда бывает угрюмым и чрезмерно обидчивым.

Лев – Лев

Лев Фото: Pixabay

Лев и в Африке Лев, ни добавить, ни отнять. Он горделивый, щедрый, в меру напыщенный и покровительственный, безмерно властный и безусловно справедливый. Одним словом, царь – зверей и людей.

Дева – Жираф

Жираф Фото: Pixabay

Этот знак зодиака обладает скромностью вплоть до застенчивости, практичностью, усердием, дотошностью, аналитическим складом ума и консервативностью. Девы способны докопаться до сути и дотянуться до недосягаемых высот, как жирафы.

Весы – Зебра

Зебра Фото: Pixabay

Главные черты этого знака зодиака: романтика и обаяние, идеализм и элегантность. Но в то же время они характеризуются нерешительностью, изменчивостью, кокетством и эгоизмом. В общем, полоса белая, полоса черная.

Скорпион – Гиена

Гиена Фото: Pixabay

Характеристика этого непростого представителя зодиакального круга – решительность, эмоциональность, страсть, развитая интуиция. В то же время Скорпион, как и гиена, может быть ревнив, обидчив, навязчивый, скрытен и упрям.

Стрелец – Венценосный журавль

Венценосный журавль Фото: Pixabay

Как и эта элегантная птица, Стрелец – человек оптимистичный и свободолюбивый, честный и откровенный, веселый и добродушный. Но иногда эти качества граничат с беззаботностью, безответственностью и холодным равнодушием.

Козерог – Антилопа

Антилопа Фото: Pixabay

Это явно африканский представитель. Он практичный и осмотрительный, амбициозный и дисциплинированный, внимательный, терпеливый и сдержанный. Подобно антилопе, всегда начеку, чтобы не вляпаться в неприятности.

Водолей – Павлин

Павлин

При всей своей честности, лояльности, изобретательности и оригинальности мышления Водолеи, как и дикие африканские павлины, остаются независимыми, несговорчивыми и моментами совершенно непредсказуемыми.

Рыбы – Слон

Слоны Фото: Pixabay

У представителей этого знака зодиака, как и у слонов, своя стихия и образ жизни. Они мудрые, скрытные, независимые и самодостаточные, но часто нуждаются в общении себе подобных. Также Рыбы добрые, бескорыстные и сочувствующие.

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