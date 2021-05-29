Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какое вы африканское животное по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака

Сегодня, 22:35

Рак оказался хищником, Стрелец – птицей, а вот Лев и в Африке – Лев.

Какое вы африканское животное по гороскопу
Какое вы африканское животное по гороскопу
Фото: Pixabay

Не только традиционные западный и восточный гороскопы способны наделять нас животными качествами. Самый горячий континент планеты также принял участие в классификации людей. Кто вы из африканских животных? Предлагаем вам найти свой прототип и ознакомиться с его главными характеристиками.

Читайте также:
Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Овен – Гепард

Гепард
Гепард
Фото: Pixabay

Этот знак предприимчивый, энергичный, новаторский и отважный. Его скорость, энтузиазм и уверенность в себе просто зашкаливают. Но, так же, как и быстрый гепард, Овен – бегун на короткие дистанции, а затем быстро сдувается.

Телец – Фламинго

Фламинго
Фламинго
Фото: Pixabay

Представитель знака Телец терпеливый и надежный, любящий и в то же время настойчивый и решительный. Он ценит стабильность и может уверенно стоять даже на одной ноге, подобно фламинго.

Близнецы – Сурикаты

Сурикаты
Сурикаты
Фото: Pixabay

Необыкновенно коммуникабельные, приветливые, разносторонние и остроумные Близнецы во многом напоминают сурикатов. Как и эти зверьки, они общительны, любознательны, бесстрашны и непосредственны.

Рак – Волк

Африканский волк
Африканский волк
Фото: Pixabay

Эмоциональность, чувственность, проницательность, заботливость, осторожность и сочувствие – вот, пожалуй, главные качества, которыми обладает Рак, впрочем, как и волк. Иногда бывает угрюмым и чрезмерно обидчивым.

Лев – Лев

Лев
Лев
Фото: Pixabay

Лев и в Африке Лев, ни добавить, ни отнять. Он горделивый, щедрый, в меру напыщенный и покровительственный, безмерно властный и безусловно справедливый. Одним словом, царь – зверей и людей.

Дева – Жираф

Жираф
Жираф
Фото: Pixabay

Этот знак зодиака обладает скромностью вплоть до застенчивости, практичностью, усердием, дотошностью, аналитическим складом ума и консервативностью. Девы способны докопаться до сути и дотянуться до недосягаемых высот, как жирафы.

Весы – Зебра

Зебра
Зебра
Фото: Pixabay

Главные черты этого знака зодиака: романтика и обаяние, идеализм и элегантность. Но в то же время они характеризуются нерешительностью, изменчивостью, кокетством и эгоизмом. В общем, полоса белая, полоса черная.

Скорпион – Гиена

Гиена
Гиена
Фото: Pixabay

Характеристика этого непростого представителя зодиакального круга – решительность, эмоциональность, страсть, развитая интуиция. В то же время Скорпион, как и гиена, может быть ревнив, обидчив, навязчивый, скрытен и упрям.

Стрелец – Венценосный журавль

Венценосный журавль
Венценосный журавль
Фото: Pixabay

Как и эта элегантная птица, Стрелец – человек оптимистичный и свободолюбивый, честный и откровенный, веселый и добродушный. Но иногда эти качества граничат с беззаботностью, безответственностью и холодным равнодушием.

Козерог – Антилопа

Антилопа
Антилопа
Фото: Pixabay

Это явно африканский представитель. Он практичный и осмотрительный, амбициозный и дисциплинированный, внимательный, терпеливый и сдержанный. Подобно антилопе, всегда начеку, чтобы не вляпаться в неприятности.

Водолей – Павлин

Павлин
Павлин

При всей своей честности, лояльности, изобретательности и оригинальности мышления Водолеи, как и дикие африканские павлины, остаются независимыми, несговорчивыми и моментами совершенно непредсказуемыми.

Рыбы – Слон

Слоны
Слоны
Фото: Pixabay

У представителей этого знака зодиака, как и у слонов, своя стихия и образ жизни. Они мудрые, скрытные, независимые и самодостаточные, но часто нуждаются в общении себе подобных. Также Рыбы добрые, бескорыстные и сочувствующие.

Ранее мы публиковали гороскоп друидов: какое дерево – ваше.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лунный календарь на неделю 31 мая - 6 июня 2021 года Какой вы коктейль по гороскопу - 12 вариантов для каждого знака зодиака 12 фруктов для каждого знака зодиака - какой подходит именно вам Самый мудрый знак зодиака Комнатные цветы по знаку зодиака: кому какие подходят для удачи и богатства
животные гороскоп Африка знаки зодиака
Реклама

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Какими были известные дамочки до пика слава?
Какими были известные дамочки до пика слава?
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший мир?
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший мир?

Популярные статьи

Вчера, 16:20Здорово

Чем опасно высокое давление и можно ли его снизить без лекарств

Вчера, 14:48Вкусно

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Вчера, 13:28Звездно

Что Пугачева скрывает от Гарри и Лизы Галкиных о своем внуке – признание Никиты Преснякова

Вчера, 10:29Вкусно

Вкусные салаты на скорую руку – 3 простых рецепта

Вчера, 09:41Звездно

Победительница Холостяка-11 после развода набрала 16 кг: фото до и после

Вчера, 08:37Звездно

Новая кинозвезда: Юля Зайка из Холостяка снялась в популярном сериале

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 28 мая для всех знаков зодиака: Овны, любые дела вам по плечу – дерзайте!

27 маяNo Stress

Где покататься на роликах в Киеве: список классных мест

27 маяМодно

Красивый маникюр на выпускной в 2021-м: лучшие идеи с фото

27 маяВкусно

Сочный шашлык из свинины в духовке – быстрый и простой рецепт

27 маяВкусно

Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо

27 маяФаново

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

27 маяЗдорово

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

27 маяАктуально

Телевидение нового поколения: как ТВ адаптировалось к XXI веку

27 маяЗвездно

Телеведущая Надежда Матвеева сильно изменилась. Узнать звезду экрана можно только по голосу

27 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 27 мая для всех знаков зодиака: Девы, верьте в себя!

Новости партнеров

Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять