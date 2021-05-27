Ретроградный Меркурий-2021: чем интересен и опасен период
Очередная ретроградность Меркурия добавит проблем в делах и торговле
К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, спешит присоединиться еще одна планета. 29 мая наступит очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.
Как повлияет ретроградность планеты на людей, чем опасен этот период, как правильно себя вести, что можно, а что категорически нельзя делать, читайте в нашей статье.
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Ретроградная планета – это лишь термин. На самом деле движение планеты не меняется, она продолжает вращаться вокруг Солнца по своей орбите в строго установленном порядке. Однако землянам кажется, что, дойдя до максимально далекой точки, планета начинает движение вспять. Этот эффект и называется ретроградным движением.
Меркурий в 2021 году уже не впервые движется в обратном направлении.
- Первая фаза прошла с 30 января до 21 февраля.
- Очередная стартует 29 мая и продлится до 22 июня.
- Последняя фаза ретроградности Меркурия – с 27 сентября по 18 октября.
Планета Меркурий считается покровителем торговли, транспорта, обучения, распространения информации. Поэтому в периоды ее ретроградного движения могут происходить сбои и торможения в этих сферах.
Ретроградность Меркурия усложняет поездки и перемещения, добавляет проблемы в документооборот, особенно связанный с торговлей, замедляет работу во многих сферах, препятствует решению деловых вопросов.
Зато ретроградный Меркурий поможет проанализировать принятые ранее решения и произошедшие события и выявить возможные ошибки.
Благоприятными будут завершение старых дел, встреча с давними друзьями и знакомыми, окончание учебы.
- В период ретроградного Меркурия не стоит заключать договоры и совершать крупные сделки.
- Нежелательно регистрировать брак.
- Неудачным будет начало учебы.
- Не стоит менять работу и оформляться на новое рабочее место.
- Покупку средств связи, гаджетов, компьютеров лучше отложить.
- Не стоит переезжать в это время.
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