Ретроградный Меркурий-2021: чем интересен и опасен период

Очередная ретроградность Меркурия добавит проблем в делах и торговле

Меркурий Фото: Pixabay

К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, спешит присоединиться еще одна планета. 29 мая наступит очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

Как повлияет ретроградность планеты на людей, чем опасен этот период, как правильно себя вести, что можно, а что категорически нельзя делать, читайте в нашей статье.

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Ретроградность планет: что она означает

Ретроградная планета – это лишь термин. На самом деле движение планеты не меняется, она продолжает вращаться вокруг Солнца по своей орбите в строго установленном порядке. Однако землянам кажется, что, дойдя до максимально далекой точки, планета начинает движение вспять. Этот эффект и называется ретроградным движением.

Ретроградный Меркурий-2021: точные даты

Меркурий в 2021 году уже не впервые движется в обратном направлении.

Первая фаза прошла с 30 января до 21 февраля.

Очередная стартует 29 мая и продлится до 22 июня.

Последняя фаза ретроградности Меркурия – с 27 сентября по 18 октября.

Особенности ретроградного Меркурия

Планета Меркурий считается покровителем торговли, транспорта, обучения, распространения информации. Поэтому в периоды ее ретроградного движения могут происходить сбои и торможения в этих сферах.

Ретроградность Меркурия усложняет поездки и перемещения, добавляет проблемы в документооборот, особенно связанный с торговлей, замедляет работу во многих сферах, препятствует решению деловых вопросов.

Зато ретроградный Меркурий поможет проанализировать принятые ранее решения и произошедшие события и выявить возможные ошибки.

Благоприятными будут завершение старых дел, встреча с давними друзьями и знакомыми, окончание учебы.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия

В период ретроградного Меркурия не стоит заключать договоры и совершать крупные сделки.

Нежелательно регистрировать брак.

Неудачным будет начало учебы.

Не стоит менять работу и оформляться на новое рабочее место.

Покупку средств связи, гаджетов, компьютеров лучше отложить.

Не стоит переезжать в это время.

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