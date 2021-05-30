Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня: всі знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 30 травня – 5 червня для всіх знаків зодіаку
Початок не тільки тижня, а й усього літа, ознаменується романтичністю і мрійливістю. Проявиться інтерес до містики і захочеться частіше заглядати в гороскопи.
Поступово сентиментальність у людей відійде на другий план, поступаючись місцем імпульсивності і необдуманих вчинків.
Наступного тижня у Овнів можуть з'явитися нові корисні і приємні знайомства як в діловій сфері, так і в особистому житті. Починаючи з середи, такі відносини можуть перерости в міцну і надійну дружбу. В кінці тижня намагайтеся уникати конфліктів і гарненько відпочиньте на вихідних.
Для Тельців наступний тиждень – період для ділових відряджень, а також поїздок на відпочинок. Ви наберетеся приємних вражень і обзаведетеся хорошими знайомствами – не втрачайте прекрасний шанс розвіятися. Вам краще не літати у хмарах, а прислухатися до своєї інтуїції.
Близнятам на наступному тижні нудьгувати не доведеться. Життя піднесе цікаві пропозиції, і ви навряд чи відмовитеся від авантюр і пригод. У п'ятницю постарайтеся відразу ж розставити свої пріоритети. А ось на вихідні не плануйте ніякої серйозної роботи – вам варто гарненько відпочити.
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Наступного тижня Ракам слід уважно прислухатися до чужої думки, можливо, саме вона виявиться більш правильною і допоможе вам досягти успіху в ваших справах. У вівторок приймайте рішення, спираючись на логіку, а не на інтуїцію. До кінця семиденного періоду ваш організм потребує відпочинку – займіться здоров'ям.
У Левів на наступному тижні з'явиться хороша можливість удосконалити свою роботу, змінити її зовсім або ж піти на підвищення. Проявляйте розсудливість і справедливість щодо партнерів з бізнесу. В середині тижня не варто підкоряти собі людей тільки заради влади. Вихідні проведіть вдома.
Наступного тижня життєвий потенціал Дів буде на висоті, але це зовсім не означає, що ви повинні працювати понад норму. У четвер уважно озирніться навколо і, якщо помітите людей, які потребують вашої підтримки, обов'язково допоможіть їм. Ваша доброта буде щедро винагороджена.
У Терезів починається хороший тиждень для вирішення житлового питання. У середу вас чекає успіх у тих справах, де інших підстерігають неприємності. Скористайтеся цією обставиною і дійте у власних інтересах. У суботу побережіть сили і здоров'я, за можливості постарайтеся відпочити.
У Скорпіонів наступний тиждень – хороший період для продовження старих і початку нових партнерських союзів і домовленостей. Свої плани на роботі обов'язково погоджуйте з досвідченими колегами, а вдома – з членами сім'ї, так ви зможете уникнути помилок. Намагайтеся уникати серйозних змін в житті.
Наступного тижня представники знака Стрільців можуть отримати максимум задоволень від життя. У цей період вам потрібно спілкування з колективом, хорошими друзями і просто знайомими. Однак разом з тим постарайтеся уважно підходити до вибору співрозмовників, особливо в четвер.
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Козерогам наступного тижня слід максимально уважно і відповідально ставитися до свого і чужого майна, а також цінних речей людей навколо. Не варто робити серйозних покупок, вони ризикують бути невдалими. Наприкінці тижня у тебе можлива доленосна зустріч.
У Водоліїв настає період, коли все таємне може стати явним, хоча занадто хвилюватися з цього приводу не варто. Постарайтеся включити режим економії і без необхідності не робити необдуманих покупок. Ваше здоров'я потребує підтримки і дбайливого до себе ставлення.
Наступний тиждень принесе чарівним і впевненим у собі Рибам нові корисні знайомства і приємний розвиток особистих стосунків. У середу скористайтеся цим, щоб завоювати прихильність і довіру вподобаних вами людей. У понеділок постарайтеся уникати вирішення юридичних справ і суперечок.
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