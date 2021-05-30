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Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 06:40

Астрологічний прогноз на 30 травня – 5 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень
Фото: Unsplash

Початок не тільки тижня, а й усього літа, ознаменується романтичністю і мрійливістю. Проявиться інтерес до містики і захочеться частіше заглядати в гороскопи.

Поступово сентиментальність у людей відійде на другий план, поступаючись місцем імпульсивності і необдуманих вчинків.

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Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Овнів можуть з'явитися нові корисні і приємні знайомства як в діловій сфері, так і в особистому житті. Починаючи з середи, такі відносини можуть перерости в міцну і надійну дружбу. В кінці тижня намагайтеся уникати конфліктів і гарненько відпочиньте на вихідних.

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

Для Тельців наступний тиждень – період для ділових відряджень, а також поїздок на відпочинок. Ви наберетеся приємних вражень і обзаведетеся хорошими знайомствами – не втрачайте прекрасний шанс розвіятися. Вам краще не літати у хмарах, а прислухатися до своєї інтуїції.

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

Близнятам на наступному тижні нудьгувати не доведеться. Життя піднесе цікаві пропозиції, і ви навряд чи відмовитеся від авантюр і пригод. У п'ятницю постарайтеся відразу ж розставити свої пріоритети. А ось на вихідні не плануйте ніякої серйозної роботи – вам варто гарненько відпочити.

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Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Ракам слід уважно прислухатися до чужої думки, можливо, саме вона виявиться більш правильною і допоможе вам досягти успіху в ваших справах. У вівторок приймайте рішення, спираючись на логіку, а не на інтуїцію. До кінця семиденного періоду ваш організм потребує відпочинку – займіться здоров'ям.

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

У Левів на наступному тижні з'явиться хороша можливість удосконалити свою роботу, змінити її зовсім або ж піти на підвищення. Проявляйте розсудливість і справедливість щодо партнерів з бізнесу. В середині тижня не варто підкоряти собі людей тільки заради влади. Вихідні проведіть вдома.

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня життєвий потенціал Дів буде на висоті, але це зовсім не означає, що ви повинні працювати понад норму. У четвер уважно озирніться навколо і, якщо помітите людей, які потребують вашої підтримки, обов'язково допоможіть їм. Ваша доброта буде щедро винагороджена.

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

У Терезів починається хороший тиждень для вирішення житлового питання. У середу вас чекає успіх у тих справах, де інших підстерігають неприємності. Скористайтеся цією обставиною і дійте у власних інтересах. У суботу побережіть сили і здоров'я, за можливості постарайтеся відпочити.

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

У Скорпіонів наступний тиждень – хороший період для продовження старих і початку нових партнерських союзів і домовленостей. Свої плани на роботі обов'язково погоджуйте з досвідченими колегами, а вдома – з членами сім'ї, так ви зможете уникнути помилок. Намагайтеся уникати серйозних змін в житті.

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня представники знака Стрільців можуть отримати максимум задоволень від життя. У цей період вам потрібно спілкування з колективом, хорошими друзями і просто знайомими. Однак разом з тим постарайтеся уважно підходити до вибору співрозмовників, особливо в четвер.

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Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Козерога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

Козерогам наступного тижня слід максимально уважно і відповідально ставитися до свого і чужого майна, а також цінних речей людей навколо. Не варто робити серйозних покупок, вони ризикують бути невдалими. Наприкінці тижня у тебе можлива доленосна зустріч.

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

У Водоліїв настає період, коли все таємне може стати явним, хоча занадто хвилюватися з цього приводу не варто. Постарайтеся включити режим економії і без необхідності не робити необдуманих покупок. Ваше здоров'я потребує підтримки і дбайливого до себе ставлення.

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

Наступний тиждень принесе чарівним і впевненим у собі Рибам нові корисні знайомства і приємний розвиток особистих стосунків. У середу скористайтеся цим, щоб завоювати прихильність і довіру вподобаних вами людей. У понеділок постарайтеся уникати вирішення юридичних справ і суперечок.

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