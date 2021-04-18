Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 18-24 апреля для всех знаков зодиака

Не удивляйтесь, если с самого начала следующей недели вас накроет сентиментальность или даже захочется всплакнуть. Всему виной расположение звезд и их влияние на многие знаки зодиака.

Уже с середины семидневки все придет в относительную норму, и ваш рационализм возобладает над чувственностью. В действиях будет проявляться аккуратность и педантичность. Но за мелочами вы рискуете пропустить что-то более важное.

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Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Для Овнов следующая неделя выдастся успешной в сфере общения и бизнеса. Уже с понедельника вы легко сможете найти общий язык с оппонентами и ухитритесь повернуть ситуацию в выгодное для вас русло. Уделите внимание состоянию своего здоровья, чтобы не пропустить обострение хронических проблем.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Тельцам, увы, предстоит искать новые источники финансирования на следующей неделе. Поэтому вам придется затянуть потуже пояс и умерить аппетиты. А близкие и окружающие люди навряд ли смогут рассчитывать на финансовую помощь от вас. Свободное время выходных дней посвятите домашним делам и семье – у них накопились вопросы.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

У Близнецов в ближайшую неделю восстановятся давно забытые старые связи и одновременно наладятся новые знакомства. В среду вам важно быть уверенными в своих силах. Постарайтесь четко формулировать свои задачи, и вы достигнете желаемого. Неделя не подходит для решения юридических вопросов и раздела имущества.

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Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Для Раков начало следующей семидневки не принесет желаемого успеха в новых начинаниях – будь то работа, учеба или же личные отношения. Но уже к концу недели удача обещает повернуться к вам лицом. В четверг можете смело высказывать и отстаивать свою точку зрения – вам окажут поддержку. Уделите внимание своему здоровью.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Несмотря на возросшую энергичность и работоспособность, Львам на следующей неделе желательно работать в более щадящем режиме, чтобы не спровоцировать эмоциональный срыв и проблемы со здоровьем. Серьезные начинания и многообещающие проекты вторника постарайтесь отложить на потом – они вас подождут.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

У Дев следующая неделя может оказаться обманчивой, и желаемое далеко разойдется с действительностью. Не стоит слишком доверять окружающим. Но в то же время и расстраиваться не обязательно. Полагайтесь на интуицию и, отложив серьезные проекты, решайте мелкие задачи – из них впоследствии прорисуется общая картина.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Везучая неделя ожидает представителей знака Весы. Но не стоит слишком афишировать свой успех направо и налево, чтобы избежать завистников. Лучше в тишине и покое наслаждаться результатами. В начале недели постарайтесь отложить принятие важных решений и займитесь мелкими рутинными вопросами.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Скорпионов на следующей неделе ждет состояние неуверенности и даже страха в профессиональной сфере. В среду не стоит переживать – у вас есть шансы на успех, хотя и не слишком высокие. Главное – проявляйте себя, покажите свои таланты с лучшей стороны – тогда нужные люди вас заметят.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

В начале следующей недели интуиция может подвести Стрельцов. Во вторник не стоит ожидать большого успеха от заключения новых сделок. Вы рискуете попасть в зависимость от людей, которые не станут считаться с вашим мнением. Зато ближе к концу семидневки у вас появится возможность преуспеть в делах.

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Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

У Козерогов будет трудная, но плодотворная неделя, насыщенная рабочими вопросами и взятыми на себя дополнительными обязательствами. В среду никому ничего не обещайте, если не уверены, что в состоянии все выполнить. Вы сможете достичь успеха, если сконцентрируетесь на главном и не будете распыляться по пустякам.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

На предстоящей неделе Водолеи, к своему удивлению, будут способны достаточно легкомысленно относиться к создавшейся ситуации и возникшим проблемам. Возможно, так даже лучше, потому что поверхностный взгляд на вещи позволит вам быстро и безболезненно решить серьезные вопросы. К выходным ситуация улучшится.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

На следующей неделе в Рыбах может неожиданно проявиться азарт к играм и рискованным мероприятиям. Фортуна к вам переменчива, так что старайтесь проявлять благоразумие и держать себя в руках. Вам следует больше времени уделять семье и близким людям, говорить с ними по душам, а не только находиться в одном пространстве.

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