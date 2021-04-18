Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 18-24 апреля для всех знаков зодиака

Не удивляйтесь, если с самого начала следующей недели вас накроет сентиментальность или даже захочется всплакнуть. Всему виной расположение звезд и их влияние на многие знаки зодиака.

Уже с середины семидневки все придет в относительную норму, и ваш рационализм возобладает над чувственностью. В действиях будет проявляться аккуратность и педантичность. Но за мелочами вы рискуете пропустить что-то более важное.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Для Овнов следующая неделя выдастся успешной в сфере общения и бизнеса. Уже с понедельника вы легко сможете найти общий язык с оппонентами и ухитритесь повернуть ситуацию в выгодное для вас русло. Уделите внимание состоянию своего здоровья, чтобы не пропустить обострение хронических проблем.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Тельцам, увы, предстоит искать новые источники финансирования на следующей неделе. Поэтому вам придется затянуть потуже пояс и умерить аппетиты. А близкие и окружающие люди навряд ли смогут рассчитывать на финансовую помощь от вас. Свободное время выходных дней посвятите домашним делам и семье – у них накопились вопросы.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

У Близнецов в ближайшую неделю восстановятся давно забытые старые связи и одновременно наладятся новые знакомства. В среду вам важно быть уверенными в своих силах. Постарайтесь четко формулировать свои задачи, и вы достигнете желаемого. Неделя не подходит для решения юридических вопросов и раздела имущества.

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Для Раков начало следующей семидневки не принесет желаемого успеха в новых начинаниях – будь то работа, учеба или же личные отношения. Но уже к концу недели удача обещает повернуться к вам лицом. В четверг можете смело высказывать и отстаивать свою точку зрения – вам окажут поддержку. Уделите внимание своему здоровью.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Несмотря на возросшую энергичность и работоспособность, Львам на следующей неделе желательно работать в более щадящем режиме, чтобы не спровоцировать эмоциональный срыв и проблемы со здоровьем. Серьезные начинания и многообещающие проекты вторника постарайтесь отложить на потом – они вас подождут.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

У Дев следующая неделя может оказаться обманчивой, и желаемое далеко разойдется с действительностью. Не стоит слишком доверять окружающим. Но в то же время и расстраиваться не обязательно. Полагайтесь на интуицию и, отложив серьезные проекты, решайте мелкие задачи – из них впоследствии прорисуется общая картина.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Везучая неделя ожидает представителей знака Весы. Но не стоит слишком афишировать свой успех направо и налево, чтобы избежать завистников. Лучше в тишине и покое наслаждаться результатами. В начале недели постарайтесь отложить принятие важных решений и займитесь мелкими рутинными вопросами.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Скорпионов на следующей неделе ждет состояние неуверенности и даже страха в профессиональной сфере. В среду не стоит переживать – у вас есть шансы на успех, хотя и не слишком высокие. Главное – проявляйте себя, покажите свои таланты с лучшей стороны – тогда нужные люди вас заметят.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

В начале следующей недели интуиция может подвести Стрельцов. Во вторник не стоит ожидать большого успеха от заключения новых сделок. Вы рискуете попасть в зависимость от людей, которые не станут считаться с вашим мнением. Зато ближе к концу семидневки у вас появится возможность преуспеть в делах.

Читайте также:
Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

У Козерогов будет трудная, но плодотворная неделя, насыщенная рабочими вопросами и взятыми на себя дополнительными обязательствами. В среду никому ничего не обещайте, если не уверены, что в состоянии все выполнить. Вы сможете достичь успеха, если сконцентрируетесь на главном и не будете распыляться по пустякам.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

На предстоящей неделе Водолеи, к своему удивлению, будут способны достаточно легкомысленно относиться к создавшейся ситуации и возникшим проблемам. Возможно, так даже лучше, потому что поверхностный взгляд на вещи позволит вам быстро и безболезненно решить серьезные вопросы. К выходным ситуация улучшится.

Гороскоп на неделю 18-24 апреля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

На следующей неделе в Рыбах может неожиданно проявиться азарт к играм и рискованным мероприятиям. Фортуна к вам переменчива, так что старайтесь проявлять благоразумие и держать себя в руках. Вам следует больше времени уделять семье и близким людям, говорить с ними по душам, а не только находиться в одном пространстве.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: кто будет счастлив Финансовый гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: кто разбогатеет Именины в апреле-2021: кто и когда празднует день ангела
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на неделю
Реклама

Новости партнеров

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Домашний рецепт. Как приготовить галицкую колбасу
Домашний рецепт. Как приготовить галицкую колбасу
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье

Популярные статьи

Вчера, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

16 апреляЗвездно

Сумская вспомнила, как на съемках Роксоланы просила Хостикоева прикрыть грудь руками: Боялась обнажиться

16 апреляВкусно

Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху – 6 лайфхаков

16 апреляЗвездно

Филипп Киркоров проигнорил 72-летие Аллы Пугачевой. Примадонна осталась без поздравлений экс-супруга

16 апреляВкусно

Почему на Пасху освящают паски и яйца

16 апреляВкусно

Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет

16 апреляАктуально

Сияй: как просто и быстро сделать волосы блестящими в домашних условиях

16 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков зодиака: Львы, это ваш день!

15 апреляNo Stress

Гайд по виски: как правильно выбирать, дегустировать и употреблять

15 апреляВкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

15 апреляЗвездно

В день рождения Пугачевой Киркорова спалили за курением в отеле Дубая (фото)

15 апреляФаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

15 апреляЗвездно

Любимые мужчины Аллы Пугачевой: самые громкие романы Примадонны

15 апреляВкусно

10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

15 апреляЗвездно

Такую, как ты, не найдешь на Земле: дети Пугачевой трогательно поздравили маму с днем рождения

15 апреляВкусно

Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

Новости партнеров

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Домашний рецепт. Как приготовить галицкую колбасу
Домашний рецепт. Как приготовить галицкую колбасу
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять