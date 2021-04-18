Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 18-24 апреля для всех знаков зодиака
Не удивляйтесь, если с самого начала следующей недели вас накроет сентиментальность или даже захочется всплакнуть. Всему виной расположение звезд и их влияние на многие знаки зодиака.
Уже с середины семидневки все придет в относительную норму, и ваш рационализм возобладает над чувственностью. В действиях будет проявляться аккуратность и педантичность. Но за мелочами вы рискуете пропустить что-то более важное.
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Для Овнов следующая неделя выдастся успешной в сфере общения и бизнеса. Уже с понедельника вы легко сможете найти общий язык с оппонентами и ухитритесь повернуть ситуацию в выгодное для вас русло. Уделите внимание состоянию своего здоровья, чтобы не пропустить обострение хронических проблем.
Тельцам, увы, предстоит искать новые источники финансирования на следующей неделе. Поэтому вам придется затянуть потуже пояс и умерить аппетиты. А близкие и окружающие люди навряд ли смогут рассчитывать на финансовую помощь от вас. Свободное время выходных дней посвятите домашним делам и семье – у них накопились вопросы.
У Близнецов в ближайшую неделю восстановятся давно забытые старые связи и одновременно наладятся новые знакомства. В среду вам важно быть уверенными в своих силах. Постарайтесь четко формулировать свои задачи, и вы достигнете желаемого. Неделя не подходит для решения юридических вопросов и раздела имущества.
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Для Раков начало следующей семидневки не принесет желаемого успеха в новых начинаниях – будь то работа, учеба или же личные отношения. Но уже к концу недели удача обещает повернуться к вам лицом. В четверг можете смело высказывать и отстаивать свою точку зрения – вам окажут поддержку. Уделите внимание своему здоровью.
Несмотря на возросшую энергичность и работоспособность, Львам на следующей неделе желательно работать в более щадящем режиме, чтобы не спровоцировать эмоциональный срыв и проблемы со здоровьем. Серьезные начинания и многообещающие проекты вторника постарайтесь отложить на потом – они вас подождут.
У Дев следующая неделя может оказаться обманчивой, и желаемое далеко разойдется с действительностью. Не стоит слишком доверять окружающим. Но в то же время и расстраиваться не обязательно. Полагайтесь на интуицию и, отложив серьезные проекты, решайте мелкие задачи – из них впоследствии прорисуется общая картина.
Везучая неделя ожидает представителей знака Весы. Но не стоит слишком афишировать свой успех направо и налево, чтобы избежать завистников. Лучше в тишине и покое наслаждаться результатами. В начале недели постарайтесь отложить принятие важных решений и займитесь мелкими рутинными вопросами.
Скорпионов на следующей неделе ждет состояние неуверенности и даже страха в профессиональной сфере. В среду не стоит переживать – у вас есть шансы на успех, хотя и не слишком высокие. Главное – проявляйте себя, покажите свои таланты с лучшей стороны – тогда нужные люди вас заметят.
В начале следующей недели интуиция может подвести Стрельцов. Во вторник не стоит ожидать большого успеха от заключения новых сделок. Вы рискуете попасть в зависимость от людей, которые не станут считаться с вашим мнением. Зато ближе к концу семидневки у вас появится возможность преуспеть в делах.
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У Козерогов будет трудная, но плодотворная неделя, насыщенная рабочими вопросами и взятыми на себя дополнительными обязательствами. В среду никому ничего не обещайте, если не уверены, что в состоянии все выполнить. Вы сможете достичь успеха, если сконцентрируетесь на главном и не будете распыляться по пустякам.
На предстоящей неделе Водолеи, к своему удивлению, будут способны достаточно легкомысленно относиться к создавшейся ситуации и возникшим проблемам. Возможно, так даже лучше, потому что поверхностный взгляд на вещи позволит вам быстро и безболезненно решить серьезные вопросы. К выходным ситуация улучшится.
На следующей неделе в Рыбах может неожиданно проявиться азарт к играм и рискованным мероприятиям. Фортуна к вам переменчива, так что старайтесь проявлять благоразумие и держать себя в руках. Вам следует больше времени уделять семье и близким людям, говорить с ними по душам, а не только находиться в одном пространстве.
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