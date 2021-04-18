Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 18-24 квітня для всіх знаків зодіаку
Не дивуйтеся, якщо з самого початку наступного тижня вас накриє сентиментальність або навіть захочеться поплакати. Всьому виною розташування зірок і їх вплив на багато знаків зодіаку.
Вже з середини семиденного періоду все прийде у відносну норму, і ваш раціоналізм візьме гору над чуттєвістю. В діях буде проявлятися акуратність і педантичність. Але за дрібницями ви ризикуєте пропустити щось більш важливе.
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Для Овнів наступний тиждень стане успішним у сфері спілкування та бізнесу. Вже з понеділка ви легко зможете знайти спільну мову з опонентами і зможете повернути ситуацію у вигідне для вас русло. Приділіть увагу стану свого здоров'я, щоб не пропустити загострення хронічних проблем.
Тельцям, на жаль, належить шукати нові джерела фінансування наступного тижня. Тому вам доведеться затягнути тугіше пояс і стримати апетити. А близькі і оточуючі люди навряд чи зможуть розраховувати на фінансову допомогу від вас. Вільний час вихідних днів присвятіть домашнім справам і сім'ї – у них накопичилися питання.
У Близнят в найближчий тиждень відновляться давно забуті старі зв'язки і одночасно налагодяться нові знайомства. У середу вам важливо бути впевненими у своїх силах. Постарайтеся чітко формулювати свої завдання, і ви досягнете бажаного. Тиждень не підходить для вирішення юридичних питань і поділу майна.
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Для Раків початок наступної семиденки не принесе бажаного успіху в нових починаннях – будь то робота, навчання або ж особисті стосунки. Але вже до кінця тижня удача обіцяє повернутися до вас обличчям. У четвер можете сміливо висловлювати і відстоювати свою точку зору – вам нададуть підтримку. Приділіть увагу своєму здоров'ю.
Незважаючи на зрослу енергійність і працездатність, Левам наступного тижня бажано працювати в більш щадному режимі, щоб не спровокувати емоційний зрив і проблеми зі здоров'ям. Серйозні починання і багатообіцяючі проєкти вівторка постарайтеся відкласти на потім – вони вас почекають.
У Дів наступний тиждень може виявитися оманливим, і бажане далеко розійдеться з дійсністю. Не варто надто довіряти оточуючим. Але водночас і турбуватися не обов'язково. Покладайтеся на інтуїцію і, відклавши серйозні проєкти, вирішуйте дрібні завдання – з них згодом окреслиться загальна картина.
Везучий тиждень чекає на представників знаку Терези. Але не варто занадто афішувати свій успіх направо і наліво, щоб уникнути заздрісників. Краще в тиші і спокої насолоджуватися результатами. На початку тижня постарайтеся відкласти прийняття важливих рішень і займіться дрібними рутинними питаннями.
Скорпіонів наступного тижня чекає стан непевності і навіть страху в професійній сфері. У середу не варто переживати – у вас є шанси на успіх, хоча і не дуже високі. Головне – проявляйте себе, покажіть свої таланти з кращого боку – тоді потрібні люди вас помітять.
На початку наступного тижня інтуїція може підвести Стрільців. У вівторок не варто очікувати великого успіху від укладення нових угод. Ви ризикуєте потрапити в залежність від людей, які не стануть рахуватися з вашою думкою. Зате ближче до кінця семиденки у вас з'явиться можливість досягти успіху в справах.
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У Козорогів буде важкий, але плідний тиждень, насичений робочими питаннями і взятими на себе додатковими зобов'язаннями. У середу нікому нічого не обіцяйте, якщо не впевнені, що в змозі все виконати. Ви зможете досягти успіху, якщо сконцентруєтеся на головному і не будете розпорошуватися по дрібницях.
Майбутнього тижня Водолії, на свій подив, будуть здатні досить легковажно ставитися до ситуації і виникнення проблем. Можливо, так навіть краще, тому що поверхневий погляд на речі дозволить вам швидко і безболісно вирішити серйозні питання. До вихідних ситуація покращиться.
Наступного тижня в Рибах може несподівано проявитися азарт до ігор і ризикованим заходам. Фортуна до вас мінлива, так що намагайтеся бути розсудливим і тримати себе в руках. Вам слід більше часу приділяти сім'ї і близьким людям, говорити з ними відверто, а не лише перебувати в одному просторі.
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