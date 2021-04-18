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Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 06:40

Астрологічний прогноз на 18-24 квітня для всіх знаків зодіаку

Не дивуйтеся, якщо з самого початку наступного тижня вас накриє сентиментальність або навіть захочеться поплакати. Всьому виною розташування зірок і їх вплив на багато знаків зодіаку.

Вже з середини семиденного періоду все прийде у відносну норму, і ваш раціоналізм візьме гору над чуттєвістю. В діях буде проявлятися акуратність і педантичність. Але за дрібницями ви ризикуєте пропустити щось більш важливе.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята квітня.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

Для Овнів наступний тиждень стане успішним у сфері спілкування та бізнесу. Вже з понеділка ви легко зможете знайти спільну мову з опонентами і зможете повернути ситуацію у вигідне для вас русло. Приділіть увагу стану свого здоров'я, щоб не пропустити загострення хронічних проблем.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

Тельцям, на жаль, належить шукати нові джерела фінансування наступного тижня. Тому вам доведеться затягнути тугіше пояс і стримати апетити. А близькі і оточуючі люди навряд чи зможуть розраховувати на фінансову допомогу від вас. Вільний час вихідних днів присвятіть домашнім справам і сім'ї – у них накопичилися питання.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

У Близнят в найближчий тиждень відновляться давно забуті старі зв'язки і одночасно налагодяться нові знайомства. У середу вам важливо бути впевненими у своїх силах. Постарайтеся чітко формулювати свої завдання, і ви досягнете бажаного. Тиждень не підходить для вирішення юридичних питань і поділу майна.

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Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

Для Раків початок наступної семиденки не принесе бажаного успіху в нових починаннях – будь то робота, навчання або ж особисті стосунки. Але вже до кінця тижня удача обіцяє повернутися до вас обличчям. У четвер можете сміливо висловлювати і відстоювати свою точку зору – вам нададуть підтримку. Приділіть увагу своєму здоров'ю.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

Незважаючи на зрослу енергійність і працездатність, Левам наступного тижня бажано працювати в більш щадному режимі, щоб не спровокувати емоційний зрив і проблеми зі здоров'ям. Серйозні починання і багатообіцяючі проєкти вівторка постарайтеся відкласти на потім – вони вас почекають.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

У Дів наступний тиждень може виявитися оманливим, і бажане далеко розійдеться з дійсністю. Не варто надто довіряти оточуючим. Але водночас і турбуватися не обов'язково. Покладайтеся на інтуїцію і, відклавши серйозні проєкти, вирішуйте дрібні завдання – з них згодом окреслиться загальна картина.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

Везучий тиждень чекає на представників знаку Терези. Але не варто занадто афішувати свій успіх направо і наліво, щоб уникнути заздрісників. Краще в тиші і спокої насолоджуватися результатами. На початку тижня постарайтеся відкласти прийняття важливих рішень і займіться дрібними рутинними питаннями.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

Скорпіонів наступного тижня чекає стан непевності і навіть страху в професійній сфері. У середу не варто переживати – у вас є шанси на успіх, хоча і не дуже високі. Головне – проявляйте себе, покажіть свої таланти з кращого боку – тоді потрібні люди вас помітять.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

На початку наступного тижня інтуїція може підвести Стрільців. У вівторок не варто очікувати великого успіху від укладення нових угод. Ви ризикуєте потрапити в залежність від людей, які не стануть рахуватися з вашою думкою. Зате ближче до кінця семиденки у вас з'явиться можливість досягти успіху в справах.

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Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

У Козорогів буде важкий, але плідний тиждень, насичений робочими питаннями і взятими на себе додатковими зобов'язаннями. У середу нікому нічого не обіцяйте, якщо не впевнені, що в змозі все виконати. Ви зможете досягти успіху, якщо сконцентруєтеся на головному і не будете розпорошуватися по дрібницях.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

Майбутнього тижня Водолії, на свій подив, будуть здатні досить легковажно ставитися до ситуації і виникнення проблем. Можливо, так навіть краще, тому що поверхневий погляд на речі дозволить вам швидко і безболісно вирішити серйозні питання. До вихідних ситуація покращиться.

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня в Рибах може несподівано проявитися азарт до ігор і ризикованим заходам. Фортуна до вас мінлива, так що намагайтеся бути розсудливим і тримати себе в руках. Вам слід більше часу приділяти сім'ї і близьким людям, говорити з ними відверто, а не лише перебувати в одному просторі.

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