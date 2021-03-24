Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: кто будет счастлив
Узнайте свой любовный гороскоп на апрель 2021 года: кто из знаков зодиака встретит свою судьбу, а у кого будет разочарование
Какой знак окажется самым любвеобильным и счастливым в разгар весны? Кого подстерегает и разочарование и даже разлука? Кому из знаков зодиака больше всего повезет в любви? Узнайте в любовном гороскопе на апрель 2021 года.
Не забывайте радовать самых близких и любимых людей, делать им сюрпризы и приятные презенты. В нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые смогут удивить каждого.
Апрель 2021 года у представителей знака Овен станет хорошим периодом для совместного приятного времяпрепровождения со своей половинкой. Также это подходящее время для примирения и признания в любви. А вот некоторые Овны будут не прочь сходить налево.
У Тельцов апрель-2021 будет периодом, когда захочется творить сообща, причем неважно, что именно. Совместные занятия сближают людей и проверяют их чувства на прочность. Как бонус – неограниченное количество приятных эмоций и эстетического удовольствия от сделанного.
Близнецы в апреле-2021 наткнутся на непонимание со стороны супруга или супруги. Дискомфорт и отчужденность в чувствах может выбивать из колеи и отвлекать от работы. Близкие люди из благих побуждений также будут подливать масла в огонь – это скажется на ваших отношениях с любимым человеком.
В апреле-2021 у Рака будут другие интересы, мало связанные с романтикой. Так что взаимоотношения с партнерами из-за этого могут стать напряженными или ограниченными. Вам придется взять на себя дополнительные обязательства. Личная жизнь отойдет на второй план.
В разгар весны даже если словам и поведению Львов будет недоставать романтичности, можно не сомневаться в их серьезности. Вы готовы к долгосрочным отношениям и созданию семьи. Все, что происходит с вами – важно, судьбоносно и достаточно надежно. Партнер это почувствует.
Весна за окном, а Девы настроены слишком серьезно и буднично. Вашим любовным отношениям явно будет не хватать легкости, юмора и беззаботности. Серьезность во взглядах на будущую совместную жизнь с партнером, планирование и расчет – вот ключевые идеи этого периода.
Любовные похождения представителей знака Весы в разгар весны имеют все шансы быть удачными – вам понравится. Не то чтобы они были стабильными и предсказуемыми – скорее, головокружительными и захватывающими. Вы оставите свои сомнения на другое время и сферу жизни.
Скорпионов в апреле 2021 года подстерегает неожиданная влюбленность и даже окрыленность – но вам не привыкать к подобным качелям в своих чувствах. Другое дело – не факт, что это окажется взаимным. Так что традиционных любовных страданий и вздохов вам не избежать.
Стрельцы будут склонны критически оценивать свои цели, достижения, а также возможные неудачи именно в сфере любви и взаимоотношений. Обычными явлениями этого периода станут критичность к себе и партнеру, категоричность суждений, претензии и высказывание неудовольствия.
В апреле 2021 года Козерогам можно даже не пытаться искать краткие пути разрешения конфликтов и спорных моментов во взаимоотношениях. Вы склонны копаться в мелочах, за которыми не видите более глобальной картины. Над такими отношениями нависнет угроза.
Водолеев не понимают, да и им будет трудно понять близкого человека. Это лишь усложняет чувства, а заодно проверяет их на прочность. Сложно не поддаться порыву, чтобы изменить или даже прекратить нынешние отношения. Такое испытание будет под силу лишь настоящей любви.
В разгар весны взаимоотношения у Рыб будут непредсказуемыми и разнообразными. Вы будете метаться между ощущением полного счастья и гнетущими сомнениями. Не давайте ревности овладеть вами, сохраните свою любовь – это приведет к возникновению более прочных уз.
Смотрите астрологический гороскоп на 2021 год:
Ранее мы публиковали гороскоп от астролога на 2021 год для всех знаков зодиака.
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