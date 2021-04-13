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10 самых популярных брендов мескаля в 2020 году – рейтинг платформы Drizly

Сегодня, 22:28

Продажи мескаля в интернет-магазине выросли на 600% и он озвучил ТОП-10 бутылок среди выбора клиентов

Популярный американский интернет-магазин Drizly на своем сайте сообщил, что продажи мескаля в 2020 году у них выросли на 600%. Список десяти самых популярных брендов напитка, которые заказывали чаще всего опубликовали на своем сайте .

Фото: foodandwine.com

В ТОП-10 по рейтингу продаж Drizly попали:

  1. Del Maguey Vida;
  2. Ilegal Joven;
  3. Casamigos Joven;
  4. Dos Hombres Joven;
  5. El Silencio Espadin;
  6. Banhez Mezcal;
  7. Union Uno;
  8. Del Maguey Chichicapa;
  9. Madre Mezcal;
  10. Montelobos Joven.

В компании говорят, продажи мескаля в 2020 году увеличились благодаря молодой аудитории: 37,8% продаж приходится на покупателей в возрасте от 28 до 34 лет, а 31% – от 35 до 41 года. И отмечают, что мескаль – одна из алкогольных категорий, которая быстро растет и превосходит темп текилы за спросом.

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