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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Гора Терношора в Карпатах: почему ее считают чудодейственным местом силы (видео)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
5 августа, 17:30
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Вы ценитель локаций, которые все привыкли называть "местом силы"? Life Сегодня расскажут о горе Терношоре, которая входит в упомянутый перечень

Недавно журналисты "Сегодня" рассказали, что на самом деле скрывается за красивой картинкой озера на Драгобрате. Пришло время узнать о феномене горы Терношора – скальном комплексе "Терношорская Лада".

Как дойти до горы Терношора?

Она находится в Ивано-Франковской области между селами Снидавка и Яворов. Стартуйте с села Снидавка, которое в 2 км от Терношоры через горную местность и реку Безулька.

Во время маршрута путешественники проходят водопад Терношорский Гук. Его называют "украшением" территории, а также местом, которое омолаживает. Достаточно лишь искупаться.

/ Фото: скриншот

Также туристы проходят между двумя скалами, которые называются "Ворота Лады", чтобы дойти до желаемого места. Гид Татьяна Воскобойникова рассказала, что не все добираются, ведь некоторые путешественники отказываются идти дальше ворот, потому что чувствуют мощную энергетику.

/ Фото: скриншот

В чем особенность Терношорой горы?

На локацию едут со всей Украины женщины ради уникального скального комплекса, который называется "Терношорская Лада". Они просят у горы взаимной любви и счастливой судьбы.

Сама Лада – это древнее языческое трехуровневое капище. На первом ярусе – высеченная из камня голова льва, которая есть символом солнца и оберегом места. Гид Татьяна Воскобойникова рекомендует прикоснуться к ней, чтобы почувствовать энергетику локации.

/ Фото: скриншот

На втором ярусе находятся скалы с проходом, который в ширину всего 50 сантиметров. Это ущелье называют чистилищем. Говорят, если пройти его, то можно избавиться от грехов. Логика "очищения" следующая: женщины спускаются сверху вниз, а мужчины идут в обратном направлении.

/ Фото: скриншот

И на высоте 820 метров находится каменная богиня, которой тысячи лет – "Терношорская Лада". На камнях встречаются петроглифы, которые до сих пор не расшифровали. Лада изображена беременной, поэтому сюда идут сначала те, кто хочет детей. Гид рассказал, что в интернете есть отзывы о том, что чудодейственность горы работает на практике, если прикоснуться к камням и верить в желаемое.

/ Фото: скриншот

Включайте сюжет и почувствуйте атмосферу чудодейственной горы на максимум!

Недавно мы рассказали, почему украинцы любят отдыхать в Яремче.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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