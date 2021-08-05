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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Гора Терношора в Карпатах: чому її вважають чудодійним місцем сили (відео)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
5 серпня, 17:30
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Ви поціновувач локацій, які всі звикли називати "місцем сили"? Life Сьогодні розкажуть про гору Терношору, яка входить у згаданий перелік

Нещодавно журналісти "Сьогодні" розповіли, що насправді ховається за красивою картинкою озера на Драгобраті. Прийшов час дізнатися про феномен гори Терношора – скельному комплексі "Терношорська Лада".

Як дійти до гори Терношора?

Вона знаходиться в Івано-Франківській області між селами Снідавка і Яворів. Стартуйте з села Снідавка, яке в 2 км від Терноші через гірську місцевість та в'юнку річку Безульку.

Дорогою мандрівники минають водоспад Терношорський Гук. Його називають прикрасою території, а також місцем, яке омолоджує. Достатньо лише скупатися.

/ Фото: скриншот

Також туристи проходять між двома скелями, які називають "Ворота Лади", щоб дійти до бажаного місця. Гід Тетяна Воскобойнікова розповіла, що не всі добираються, адже деякі мандрівники відмовляють йти дальше воріт, бо відчувають потужну енергетику.

/ Фото: скриншот

В чому особливість Терношорої гори?

На локацію їдуть з усією України жінки заради унікального скельного комплексу, який називається "Терношорська Лада". Вони просять у гори взаємне кохання та щасливу долю.

Сама Лада – це давнє язичницьке трирівневе капище. На першому ярусі – витесана з каменю голова лева, яка є символом сонця та оберегом місця. Гід Тетяна Воскобойнікова рекомендує доторкнутися до неї, щоб відчути енергетику локації.

/ Фото: скриншот

На другому ярусі знаходяться скелі з проходом, який завширшки всього 50 сантиметрів. Цю ущелину називають чистилищем. Кажуть, якщо пройти її, то можна позбавитись від гріхів. Логіка "очищення" наступна: жінки спускаються згори до низу, а чоловіки йдуть у зворотному напрямку.

/ Фото: скриншот

І на висоті 820 метрів знаходиться кам’яна богиня, якій тисячі років – "Терношорська Лада". На каменях зустрічаються петрогліфи, які досі не розшифрували. Лада зображена вагітною, тому сюди йдуть спершу ті, хто хоче дітей. Гід розповіла, що в інтернеті є відгуки про те, що чудодійність гори працює на практиці, якщо доторкнутися до каміння та вірити в бажане.

/ Фото: скриншот

Вмикайте сюжет та відчуйте атмосферу чудодійної гори на максимум!

Нещодавно ми розповіли, чому українці люблять відпочивати в Яремче.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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