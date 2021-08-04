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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Чем может обернуться купание в высокогорных озерах на Драгобрате

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
4 августа, 17:59
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Думали, что украинские озера, которые находятся среди гор известны только своей красотой? Нет! "Сегодня" расскажут, что же скрывается за эстетической картинкой

Недавно мы рассказали о мистической горе "Тотохе" на Киевщине, которая исполняет желания.Сегодня узнаете о местах силы на полонине Драгобрат и чем они известны: озерах Ивор и Ворожеска.

Чем особенно озеро Ивор?

Озеро Ивор находится за горой Близница на высоте 1600 метров над уровнем моря. Полчаса нужно потратить, чтобы до него добраться. Подъем по тропе вверх будет легкий, поэтому физически неподготовленные путешественники преодолеют маршрут.

/ Фото: скриншот

Оно невелико: длина – 55 метров, а глубина до 1,5 метров. Несмотря на это, путешественники отмечают его красоту и любят купаться, но эта активность там запрещена. Хотя табличка с предупреждением на территории отсутствует.

/ Фото: скриншот

О Иворе написано немало легенд. В одной из ней говорится, что его вода имеет чудодейственную силу – оно омолаживает. Горный гид Майкл сказал, что для этого стоит провести в воде мало времени и главное – не переусердствовать.

А ради чего едут на озеро Ворожеска?

К озеру Ворожеска туристы преодолевают 6 километров по Свидовецкому хребту. Оно находится в долине одноименной горы на высоте 1460 метров над уровнем моря, поэтому в глаза "не бросается" ,и многие туристы его не замечают.

Ворожеска самое глубокое среди Драгобратских озер. И очень чистое, поэтому видно дно. Местные девушки верят, что раз в год в ночь на Ивана Купала воды Ворожеска становятся волшебными. И они приходят туда погадать на суженого.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Сопровождающий на Драгобрате Михаил Владыченко подметил, что девушкам, которые искупались там в ночь на Ивана Купала в 00:00 удается выйти замуж.

Включайте сюжет и почувствуйте атмосферу чудодейственных озер на полную!

Недавно мы рассказали, почему украинцы любят отдыхать в Яремче.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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