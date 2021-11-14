Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация

Black Friday 2022

Beauty Tips Деми Мур

Йога для спины

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Как украинцам попасть в Таиланд и реально ли отдохнуть невакцинированным туристам

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
14 ноября, 14:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вакцинированным предлагают более комфортные условия! Но непривитые путешественники также имеют возможность отдохнуть
Как украинцам попасть в Таиланд
Как украинцам попасть в Таиланд / Фото: Pexels

Экзотический Таиланд привлекает украинских туристов, потому что многим Египет и Турция надоели. Мы пообщались с тревел-экспертом Ириной Паладийчук, чтобы узнать, как попасть в страну нашим путешественникам и какой курорт выбрать. И основное – удастся ли отдохнуть с учетом коронавирусных требований.

Тревел-эксперт Ирина Паладийчук
Тревел-эксперт Ирина Паладийчук / Фото: пресс-служба

Реклама

Спойлер: минимальный срок изоляции для путешественников из Украины – 7 суток. Если это не ваша "тема", то читайте предыдущую статью о планирование отдыха в Доминикане, ведь коронавирусные требования там отсутствуют.

Какие условия въезда в Таиланд?

Более года Королевство Таиланд было закрыто для въезда украинцам. Постепенное открытие страны началось с июня 2021 года. Только 1 ноября были внесены последние изменения в условия въезда, упростившие процедуру прибытия в страну. Украинцы теперь имеют право находиться там по программе SandBox с требованиями по COVID-19.

Словом, наши путешественники вздохнули с облегчением, ведь есть возможность увидеть экзотику своими глазами. Но вакцинированным туристам будет проще, потому что их обязательная изоляция – это аналог слова "отпуск".

Реклама

Требования для вакцинированных туристов

Привитые путешественники должны сидеть на изоляции 7 дней в одном из 17 районов "голубой зоны", избранных страной. Они заселяются в обычные локальные гостиницы, а не специализированные – для прохождения изоляции.

Реклама

В список 17 районов "голубой зоны" вошли:

Список 17 районов "голубой зоны"
Список 17 районов "голубой зоны" / Фото: tatnews.org

Основная "плюшка" вакцинированных туристов – возможность свободно передвигаться по району. Да, сидеть исключительно в отеле и на его территории не обязательно. Правило способствует привычному отпуску, поэтому изоляцию сложно назвать жестким карантином в 4 стенах. Непривитые туристы таким правилом похвастаться не смогут. У них строгие требования!

Еще вакцинированные путешественники должны соблюдать дополнительные требования к началу изоляции:

  • Сделать ПЦР-тест в Украине за 72 часа, который будет действителен по прилете в страну.
  • Получить разрешение на въезд Thailand Pas с QR-кодом, заполнив форму на сайте.
  • Заранее оплатить ПЦР-тест, который необходимо сделать по прилете в аэропорту (цена – 25 долларов). Туристу также необходимо сделать антиген-тест на 6-й или 7-й день изоляции (цена – 15 долларов).
  • Установить специальное приложение, куда придет результат теста до 24 часов.

Требования к невакцинированным туристам

Непривитые туристы должны пройти 10-дневную изоляцию в отелях, выбранных правительством. Большинство из них расположены в Пхукете. Но путешественники могут перемещаться только по территории – гулять по курорту, как вакцинированным туристам, им запрещено.

Без дополнительных требований к началу изоляции тоже не обошлось, они должны:

  • Сделать ПЦР-тест в Украине за 72 часа, который будет действителен по прилете в страну.
  • Получить разрешение на въезд Thailand Pas с QR кодом, заполнив форму на сайте.
  • Заранее оплатить 1 ПЦР-тест и сделать его в аэропорту. На десятый день изоляции нужно повторить повторную процедуру, но с антиген-тестом.

С правилами ознакомились! А на какой курорт отправиться?

Выбирайте универсальный курорт Пхукет. Там можно запланировать отдых не только для друзей, но и семьям с детьми. В локальных отелях есть инфраструктура для отдыха с самыми маленькими, а также с концепцией 16+, где детям вход запрещен.

Выбирайте универсальный курорт Пхукет
Выбирайте универсальный курорт Пхукет / Фото: Pexels

Помимо ассортимента отелей, туристов привлекают песчаные пляжи, которых в Пхукете много. В список ТОП входят: Лагуна-Бич, Камала, Патонг, Ката Ной и Равай. Путешественники, которые любят активное времяпрепровождение, заказывают экскурсию на Симилианские острова и исследуют их. Или же посещают центр реабилитации слонов в Пхукете под открытым небом, расположенный в северо-восточной части острова.

Центр реабилитации слонов в Пхукете под открытым небом
Центр реабилитации слонов в Пхукете под открытым небом / Фото: Pexels

Запланируйте отпуск в Чианг-Май, если релакс 24/7 на пляже – это не ваша "тема". Сюда туристы летят, чтобы узнать страну изнутри, через культуру, религию и жизнь местного населения. С Бангкоком его сложно сравнить, потому что на его фоне Чианг-Май – это спокойный курорт, где слышен даже самый тихий шорох.

Запланируйте отпуск в Чианг-Май
Запланируйте отпуск в Чианг-Май / Фото: Pexels

Что же делают в городе Чианг-Май, если не купаются, спросите вы? Туристы там посещают храмы, один из самых популярных – "Белый Храм". Устраивают ежедневные тайские массажи, которые им делают местные по умеренным ценам.

Туристы посещают храмы, один из самых популярных – "Белый Храм"
Туристы посещают храмы, один из самых популярных – "Белый Храм" / Фото: Pinterest

К слову, в Чианг-Май существует много школ, где учат слепых детей техникам массажа. Говорят, что незрячих людей с опытом работы считают лучшими мастерами. Активные туристы планируют экскурсии к племенам, которые не пользуются современными технологиями.

И куда же без Бангкока! Его называют самым оживленным городом мира. Туристы сюда приезжают, чтобы познакомиться с культурой и местными традициями.

Туристы приезжают в Бангкок, чтобы познакомиться с культурой и традициями
Туристы приезжают в Бангкок, чтобы познакомиться с культурой и традициями / Фото: Pexels

Посещают аутентичный рынок "Чатучак", храмы "Рассвета", "Рая и ада", "Вианмек", "Ват Сакет", а еще Большой королевский дворец. Экстремалы идут на крокодиловую ферму, где есть 70 тыс. особей. Словом, здесь релаксовый отпуск не запланировать, как в Пхукете.

Аутентичный рынок "Чатучак"
Аутентичный рынок "Чатучак" / Фото: Pinterest

Недавно мы рассказывали о колоритном Рахове в Украине, конкурирующем с Буковелем.

Читайте также:

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как не провалить Tinder-свидание
Мужское мнение
IQOS VEEV в Украине
Новый гаджет уже в продаже
Тестируем мини-вейп
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять