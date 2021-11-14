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Як українцям потрапити в Таїланді без паспорту вакцинації – розповіла тревел-експертка

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
14 листопада, 14:15
В закладинки
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Вакцинованим пропонують комфортніші умови! Але нещеплені мандрівники також мають можливість відпочити
Як українцям потрапити в Таїланд
Як українцям потрапити в Таїланд / Фото: Pexels

Екзотичний Таїланд вабить українських туристів, бо багатьом Єгипет та Туреччина набридли. Ми поспілкувалися з тревел-експерткою Іриною Паладійчук, щоб дізнатися, як потрапити в країну нашим мандрівникам та який курорт обрати. І основне – чи вдасться відпочити з урахування коронавірусних вимог.

Тревел-експерт Ірина Паладійчук
Тревел-експерт Ірина Паладійчук / Фото: пресслужба

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Спойлер: мінімальний термін ізоляції для мандрівників з України – 7 діб. Якщо це не ваша "тема", то читайте попередню статтю про планування відпочинку в Домінікану, бо коронавірусні вимоги там відсутні.

Які умови в'їзду в Таїланд?

Понад рік Королівство Таїланд було закрито для в’їзду українцям. Поступове відкриття країни почалося з червня 2021 року. Лише 1 листопада були внесені останні зміни в умови в’їзду, які спростили процедуру прибуття в країну. Українці тепер мають право перебувати там за програмою SandBox з вимогами щодо COVID-19.

Словом, наші мандрівники зітхнули з полегшенням, бо є можливість побачити екзотику на власні очі. Але вакцинованим туристам буде простіше, бо їх обов’язкова ізоляція – це аналог слова "відпустка".

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Вимоги для вакцинованих туристів

Щеплені мандрівники мають сидіти на ізоляції 7 днів в одному з 17 районів "блакитної зони", які обрані країною. Вони заселяються у звичайні локальні готелі, а не спеціалізовані – для проходження ізоляції.

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До списку 17 районів "блакитної зони" увійшли:

Список 17 районів
Список 17 районів "блакитної зони" / Фото: tatnews.org

Основна "плюшка" вакцинованих туристів – можливість вільно пересуватися районом. Так, сидіти виключно в готелі та на його території не обов’язково. Правило сприяє звичній відпустці, тож ізоляцію складно назвати "жорстоким карантином в 4 стінах". Нещеплені туристи таким правилом похизуватися не зможуть. У них строгі вимоги!

Ще вакциновані мандрівники мають дотримуватися додаткових вимог до початку ізоляції:

  • Зробити ПЛР-тест в Україні за 72 години, який буде дійсний після прильоту в країну.
  • Отримати дозвіл на в’їзд Thailand Pas з QR-кодом, заповнивши форму на сайті.
  • Заздалегідь оплатити ПЛР-тест, який треба зробити після прильоту в аеропорту (ціна – 25 доларів). Туристу також необхідно зробити тест на антиген на 6-й чи 7-й день ізоляції (ціна – 15 доларів).
  • Встановити спеціальний додаток, куди прийде результат тесту до 24 годин.

Вимоги до невакцинованих туристів

Нещеплені туристи повинні пройти 10-денну ізоляцію в готелях, які ухвалені урядом. Більшість із них розташовані в Пхукеті. Але мандрівники можуть переміщатися лише по території - гуляти курортом, як вакцинованим туристам, їм заборонено.

Без додаткових вимог до початку ізоляції також не обійшлося, вони повинні:

  • Зробити ПЛР-тест в Україні за 72 години, який буде дійсний після прильоту в країну.
  • Отримати дозвіл на в’їзд Thailand Pas з QR кодом, заповнивши форму на сайті.
  • Заздалегідь оплатити 1 ПЛР-тест та зробити його в аеропорту. На десятий день ізоляції потрібно зробити повторну процедуру, але з антиген-тестом.

З правилами ознайомилися! А на який курорт відправитися?

Обирайте універсальний курорт Пхукет, який омивається Андаманським морем. Там можна запланувати відпочинок не лише для компанії друзів, але й сім’ям з дітьми. В локальних готелях є інфраструктура для відпочинку з наймолодшими, а також з концепцією 16+, де дітям вхід заборонено.

Обирайте універсальний курорт Пхукет
Обирайте універсальний курорт Пхукет / Фото: Pexels

Окрім асортименту готелів, туристів ваблять піщані пляжі, яких в Пхукеті багато. В список ТОП входять: Лагуна-Біч, Камала, Патонг, Ката Ной та Равай.

Мандрівники, які люблять активне проведення часу замовляють екскурсію на Сіміліанські острови і досліджують їх. Або ж відвідують центр реабілітації слонів у Пхукеті просто неба, який розташований у північно–східній частині острова.

Центр реабілітації слонів у Пхукеті просто неба
Центр реабілітації слонів у Пхукеті просто неба / Фото: Pexels

Заплануйте відпустку в Чіанг-Май, якщо релакс 24/7 на пляжі – це не ваша "тема". Сюди туристи летять, щоб пізнати країну зсередини, через культуру, релігію та життя місцевого населення. З Бангкоком його складно порівняти, бо на його фоні Чіанг-Май – це спокійний курорт, де чути навіть найтихіший шурхіт.

Заплануйте відпустку в Чіанг-Май
Заплануйте відпустку в Чіанг-Май / Фото: Pexels

Що ж роблять в Чіанг-Май, якщо не купаються, запитаєте ви? Туристи там відвідують храми, один із найпопулярніших – "Білий Храм". Влаштовують щоденні тайські масажі, які їм роблять місцеві за помірними цінами.

Туристи відвідують храми, один із найпопулярніших – "Білий Храм"
Туристи відвідують храми, один із найпопулярніших – "Білий Храм" / Фото: Pinterest

До слова, в Чіанг-Май є багато шкіл, де навчають сліпих дітей технікам масажу. Кажуть, що незрячих людей з досвідом роботи вважають найкращими майстрами. Активні туристи планують екскурсії до племен, які не користуються сучасними технологіями.

І куди ж без Бангкока! Його називають найжвавішим містом світу. Туристи сюди приїжджають, щоб познайомитися з культурою та традиціями місцевих.

Бангкок називають найжвавішим містом світу
Бангкок називають найжвавішим містом світу / Фото: Pexels

Відвідують автентичний ринок "Чатучак", храми "Світанку", "Раю та пекла", "Віанмек", "Ват Сакет", а ще Великий королівський палац. Екстремали ідуть на крокодилячу ферму, де є понад 70 тис. особин. Словом, тут релаксову відпустку не запланувати, як в Пхукеті.

Автентичний ринок
Автентичний ринок "Чатучак" / Фото: Pinterest

Нещодавно ми розповідали про колоритний Рахів в Україні, який конкурує з Буковелем.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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