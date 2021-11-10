7 причин, почему стоит лететь в Коста-Рику – страну, которую называют раем на земле

Там для туриста ходить по застывшей лаве – привычное дело! А еще они знают, как выглядят дождевые леса, и живут в отелях с видом на активный вулкан

7 причин, почему стоит лететь в Коста-Рику

Об особенностях отдыха в Коста-Рике говорили с тревел-экспертом Анастасией Дуплийчук. Она недавно рассказывала нам о самом дорогом отеле на Мальдивах, который обожают звезды и богачи.

Тревел-эксперт Анастасия Дуплийчук / Фото: пресс-служба

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1 – COVID-требования для въезда отсутствуют

Коста-Рика, как и Доминиканская Республика, с радостью встречает туристов из Украины без ПЦР-тестов и сертификата о полной вакцинации. Но все путешественники должны заполнить форму Health Pass на сайте перед вылетом.

Если турист не вакцинирован, то он должен оформить медицинскую страховку, которая возместит его расходы на лечение, если он заболеет COVID-19.

Коста-Рика с радостью встречает туристов из Украины без ПЦР-тестов / Фото: Pexels

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2 – разнообразие флоры и фауны шокирует

В Коста-Рике находятся 25 национальных парков. Один из самых популярных – это Тенорио, где расположена река Рио Селесте с водой голубого цвета. Национальный парк Volcan Poas – еще один must visit, ведь его кратер, удивительные пейзажи и плантации кофе поражают.

Национальний парк Volcan Poas – это must visit / Фото: Wikipedia

116 вулканов в стране также достойны вашего внимания. Самый популярный среди них – Ареналь, расположенный на территории одноименного национального парка. Это самый большой вулкан в Коста-Рике. На его территории вас поразят подвесные мосты и тропы, простирающиеся между лавой, застывшей после извержения Ареналя.

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Самый популярный вулкан – Ареналь / Фото: planetofhotels.com

И не без инстаграмных пляжей, которых тоже здесь много. Но больше всего удивляют туристов дождевые леса, занимающие две трети площади всей страны.

Но Коста-Рика – это не только о многообразии флоры, но и о фауне. В стране обитает 500 тыс. видов животных. Посетите сад водопадов Ла-Пас, который расположен среди зарослей джунглей, чтобы убедиться. На территории отеля есть сад птиц, колибри и бабочек.

3 – активности удивляют экстремалов и любителей нетипичного времяпровождения

В Коста-Рике туристы не только наслаждаются красотой вокруг, но и проводят время активно. Им предлагают спуститься с zip-line, запланировать восхождение к водопадам, исследовать джунгли и купаться в хрустальных лесных озерах. А еще понаблюдать за извержением вулкана.

В Коста-Рике туристы проводят время активно / Фото: marcovasco.fr

И куда же без знакомства с фауной: путешественники исследуют джунгли и знакомятся с дикой природой.

4 – в Коста-Рике предлагают эксклюзивные отели

Ловите подборку ТОП-5, где должен побывать каждый!

Посетите комплекс Four Seasons Resort Costa Rica на полуострове Папагайо, занимающий 930 гектаров территории. Там есть отель, виллы, поле для гольфа, пляжный клуб, рестораны, спа-центр.

Посетите комплекс Four Seasons Resort Costa Rica / Фото: booking.com

Не обходите отель Tabacon Thermal Resort & Spa, расположенный в сердце джунглей у подножия вулкана Ареналь. Tabacon называют полноценным термальным курортом, сооруженного вокруг спа-центра, построенного на горячих вулканических источниках. 364 гектара изумрудных джунглей были превращены в ландшафтный парк с "паутиной" водных каналов, водопадов, озер и бассейнов разной температуры.

Не обходите отель Tabacon Thermal Resort & Spa / Фото: booking.com

Протестируйте бутик-отели Nayara Springs, Nayara Gardens и Nayara Tented Camp, если планируете долго путешествовать по Коста-Рике. Их называют жемчужинами среди гостиниц страны. Они расположены рядом с популярными национальными парками, к которым туристам рукой подать.

Протестируйте бутик-отели Nayara Springs / Фото: booking.com

5 – туристы исследуют жизнь китов на экскурсиях

В зимний период на тихоокеанском побережье путешественники могут увидеть гигантских китов, мигрирующих в северную часть Тихого океана. И, конечно, услышать их "пение". Где вы увидите такой перформанс?

В зимний период на тихоокеанском побережье путешественники могут увидеть китов / Фото: vacationscostarica.com

6 – здесь купаются и загорают на уникальных пляжах

Тихоокеанское побережье с его раскидистыми пляжами и песком, цвет которого сравнивают с золотом, удивляет каждого. Один из пляжей must visit – Корковадо на территории одноименного национального парка. Но песок там нетипичный, он коричневого цвета. В сочетании с находящимися рядом мангровыми лесами увиденное вызывает "вау" эффект.

Один из пляжей must visit – Корковадо / Фото: Pinterest

7 – природные минеральные источники удивят бюти-любителей

Благодаря активным вулканам местные спа-курорты снабжаются горячими минеральными водами со склонов вулканов. И любители релаксовать летят в Коста-Рику не только за экстримом, но и спа-процедурами.

Недавно мы рассказывали о 4 туристических направления для удачного отпуска.