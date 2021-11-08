Сколько стоит тур в Доминикану, где отдыхает Дональд Трамп и как сэкономить на отпуске

Расскажем, на каком курорте отдыхают селебретис в Доминиканской Республике. А еще узнаете, почему спрос на туры вырос среди туристов из Украины

О планировании отдыха в Доминиканской Республике нам рассказала тревел-эксперт Анастасия Гавура. Вы узнаете, когда стоит лететь туристам, желающим сэкономить. И сколько готовы потратить средств селебретис на самом дорогом острове страны.

/ Фото: пресс-служба

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Почему Доминиканская Республика стала популярна среди украинцев?

Доминиканская Республика – это экзотическая страна в карибском бассейне. Ее территория – точь-в-точь эстетические картинки из Instagram. Пространные пляжи с прозрачной водой и белоснежным песком привлекают туристов со всего мира. К слову, песок на доминиканских пляжах не нагревается от солнца. Приятный климат способствует круглогодичному отдыху и мотивирует туристов реализовать запланированный отпуск.

/ Фото: Pexels

В 2018 году на курорт Ла-Романа запустили прямые чартерные рейсы из Украины. Желающие не только могут добраться туда быстрее, но и при этом экономят средства. Так что спрос вырос!

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Еще три года тому назад украинцы летели с пересадками около 15 часов. Сегодня прямым чартерным рейсом в Ла-Роману путешественники прилетают за 12 часов. И сэкономить удается около 30% от цены тура. Но здесь дороже, поэтому прайс на поездки в этой стране не сравнить с ценами в Египте или Турции.

И самая важная "плюшка" для путешественников в период коронавируса: украинских туристов в Доминиканской Республике радостно встречают без ПЦР-тестов и сертификата вакцинации, содержащем информацию о прививках. Нужны только ваучер на проживание в отеле и медицинская страховка, о которых позаботятся туристические операторы при оформлении тура.

/ Фото: Pexels

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Какие курорты выбрать?

Езжайте в Кап-Кану, если любите элитные курорты с отелями класса "люкс". А еще там много уделяют внимания приватности и гольфу под открытым небом под шум волн.

/ Фото: booking.com

Большинство местных отелей на курорте не предлагают услугу "Все включено", как в Пунта-Кане. Ибо наложить в тарелку как можно больше, чем в Египте – не тема отдыхающих там богачей. Они любят изысканную еду, как в мишленовских ресторанах. И платят за номер в отеле безумные деньги. Один из любителей премиальной Кап Каны – это миллиардер Дональд Трамп.

Кстати, отдельных заведений на курорте вы не найдете. Все работают при гостиницах, которые вы можете посетить за дополнительную плату.

Из премиальных гостиниц рекомендуем:

Eden rock в Cap Cana 5*;

Sanctuary Cap Cana 5*;

Margaritaville Island Reserve Cap Cana 5*;

Hyatt Zilara 5*.

Туристам на Кап-Кане стоит посетить пляж Juanillo и Bahia de las Aguilas. И прогуляться в порт, где швартуют премиальные яхты богачи.

Если надоест на Кап Кане, запланируйте экскурсионную программу на остров Саона. Цена экскурсии – от 50 до 100 долларов за человека.

Премиальные отели вам не по карману? Выбирайте Пунта-Кану, где отдых оценят туристы любой возрастной категории и кошелька. Так как отели найдете не только премиальные, но и по приемлемому прайсу. Неудивительно, почему курорт стал очень популярен среди украинцев.

/ Фото: Pexels

Ловите список гостиниц, где цена соответствует условиям!

Премиальные отели:

Hard rock hotel and Casino 5*;

Lopesan Costa Bavaro 5*.

Отели по среднему прайсу:

Riu Palace punta cana 5*;

Majestic Elegance 5*.

Отели класса эконом:

Occidental Punta cana 5*;

Riu Naiboa 4*.

В Пунта-Кане посетите пляж Баваро, где рядом – одна из самых густых пальмовых рощ. Там полюбуетесь рифами у побережья, на котором так комфортно заходить в спокойную, без волн, воду. И не обходите дикий пляж Макао, где также существуют пальмовые заросли. Серферы давно его заметили, потому что волны там сверхвысокие, поэтому его оценят активные туристы без детей.

/ Фото: about-planet.ru

Среди туристов Пунта-Каны популярна экскурсия в столицу Доминиканской Республики – Санто-Доминго. Там туристы знакомятся с колоритом страны, но дорога занимает около трех часов в одну сторону. Примерная цена экскурсии – от 100 долларов.

Гора Редонда – это вторая популярная туристическая локация для посещения. Ее высота около 300 метров. Кроме пейзажей с вершины, путешественников привлекает еще качели, которые называют "небесной". Примерная цена экскурсии – от 50 долларов.

/ Фото: flickr.com

Мангровые леса – это еще одна экскурсия из списка обязательных, которую рекомендуем посетить. Примерная цена – от 50 долларов.

/ Фото: пресс-служба

Сколько необходимо заплатить за туры?

Тур в гостиницах эконом 4* на двоих будет стоить от 52 тыс. гривен. В цену входит проживание на 10 дней с услугой "Все включено".

Отдых в отелях 5* среднего уровня на двоих будет стоить от 85 тыс. гривен. Это стоимость проживания на 10 дней с услугой "Все включено".

Отпуск в премиальных отелях 5* Пунта-Каны на двоих стоит от 130 тыс. гривен. За эту сумму вы получаете услугу "Все включено" и проживание на 10 дней. В отелях Кап Каны цены такие же, но за одного человека.

А можно ли сэкономить на турах?

Да! Если хотите сэкономить, то планируйте отдых в низкий сезон, который длится с мая по начало сентября. Стоимость отдыха ниже примерно на 30%. Но будьте готовы к кратковременным осадкам и большому количеству водорослей, растущих на коралловом рифе. Но, по всей вероятности, Дональда Трампа в низкий сезон вы не встретите.

Высокий сезон в туристической стране проходит с ноября по начало апреля. В упомянутый период цены самые высокие.

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