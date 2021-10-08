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Почему стоит ехать в Рахов — место, которое уже называют туристическим конкурентом Буковеля

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
8 октября, 13:12
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Рахов – самый высокогорный город Украины, который называют инстаграмным, а еще там делают "белое золото". Мы посетили его, поэтому расскажем о ТОП-3 местах для туристов. На одном из них видно все высочайшие вершины Карпат
VR-полонина и самая красивая точка Карпат: 3 must see места в Рахове (репортаж)
VR-полонина и самая красивая точка Карпат: 3 must see места в Рахове (репортаж)

Если вы предпочитаете отдых вне Украины, то читайте статью о ТОП-5 курортах Турции. Любителям украинских Карпат и сыров расскажем об атмосферных местах Рахова.

Почему выбрали Рахов для путешествия?

Самый высокогорный город Украины Рахов славится не только вау-видами, ради которых приезжают отовсюду, но и овечьей брындзей. Слышали когда-нибудь выражение "белое золото"? Так местные скромно называют брындзю, которую сами делают. Но не путайте с коровьей брынзей. Этот вид сыра уникален, потому что он получил статус географического указания.

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Самый высокогорный город Украины – Рахов
Самый высокогорный город Украины – Рахов / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Мы исследовали три места в рамках проекта "Гуцульские сырные тропы". И каждую локацию объединяет брындзя, традиции и горные пейзажи.

Начали с интерактивного музея брындзи, продолжили на полонине "Роза Ветров" и завершили разговорами между овцами с пастухом, который их пасет 14 лет. Словом, картинка с VR-очков предстала перед нами в реальности!

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Сначала – интерактивный музей брындзи с виртуальной реальностью

Перед тем, как попробовать традиционную овечью брындзю, необходимо узнать специфику ее приготовления. Мы отправились в единственный в мире "Музей гуцульской брындзи" в Рахове. Нас встретила хозяйка и экскурсовод Ольга Шкуро, которая на территории своего двора обустроила интерактивное пространство.

Единственный в мире "Музей гуцульской брындзи"
Единственный в мире "Музей гуцульской брындзи" / Фото: пресс-служба

Синоним этого музея – слово "стая", так на полонине привыкли называть дом, в котором не просто живут, но и делают традиционные сыры. Креаторы хотели, чтобы туристы попали на полонину, не выходя из музея. Поэтому обустроили его максимально похожим на стаю.

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Здесь есть все: от огня, который не угасает в течение сезона, до бочки-бербеницы, в которой готовят брындзю, и аутентичной трембиты длиной 3 м 10 см.

Но снаряжение для изготовления сыра – это только начало. Экскурсоводка Ольга Шкуро включила фильм о традициях приготовления брындзи, которую изготавливают, начиная с XV века.

Единственный в мире "Музей гуцульской брындзи"
Единственный в мире "Музей гуцульской брындзи" / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Еще предложила отправиться на полонину. И мы согласились! Поэтому надели VR-очки и через мгновение увидели высокие ели, десятки овец и услышали лай собак, которые их охраняют. Еще воссоздали иллюстрацию долины через QR-код на открытке с помощью камеры в смартфоне. И на эмоциях отправили открытку с пожеланиями родным из единственного "Музея гуцульской брындзи" в мире через почтовый ящик.

VR-очки для виртуальной экскурсии на полонину
VR-очки для виртуальной экскурсии на полонину / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Телепортнулись ли мы мыслями на полонину? Да, но хотелось пережить увиденное в реальности, и мы отправились на поиски овец и пастуха в Рахове.

За входной билет в музей заплатили 75 гривен. Сырную дегустацию не попробовали, ведь хотели есть сыры в месте с видом на горы, поэтому пошли дальше. Но здесь она стоит 175 гривен за одного.

Далее – нашли лучший вид Рахова на "Розе Ветров"

Инстаграмный пейзаж есть на полонине "Роза Ветров", куда мы и поехали. Она находится на Лысой горе. Добирались до нее на ГАЗ-66 по экстремальной дороге, которую проложили еще во времена Австро-Венгерской империи. Представляете?

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Потратили около 40 минут от "Музея гуцульской брындзи" и получили море эмоций. Ведь нечасто едешь на авто, колеса которого "чувствуют" каждый камень, а пассажиров во время езды подбрасывает через неидеальные дороги. Но это не разочаровало, а наоборот, придало запала.

И вот мы на "Розе Ветров", где высота – 1300 метров над уровнем моря. Ее называют сокровищем Рахова, которое видно из любой точки города. Она вдохновляет горожан и туристов подняться на Лысую гору, потому что отсюда видно все высочайшие вершины Карпат. Одна из которых – Говерла.

Лучший вид Рахова на "Розе Ветров"
Лучший вид Рахова на "Розе Ветров" / Фото: пресс-служба

Туристов здесь привлекает сцена, где устраивают концерты, а также на ней делают концептуальные фото. Ибо конструкция напоминает рамку! Поэтому вы сможете сделать фотографию в рамке на фоне гор.

Туристов на "Розе Ветров" привлекает сцена
Туристов на "Розе Ветров" привлекает сцена / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Еще один аттракцион – качеля на полонине. На ней "зависают" надолго: туристы катаются, рассматривая пейзаж вокруг, а еще чувствуют свободу. И, конечно, делают новые фотографии.

Еще один аттракцион – качеля на полонине
Еще один аттракцион – качеля на полонине / Фото: пресс-служба

Туристическое место станет конкурентом Буковеля, потому что здесь планируют построить комплекс для отдыха. На полонине будут не только домики, но и сауна, подъемники и ресторан. И самое важное – покой и минимум отелей, чтобы ощущение свободы не исчезало.

На "Розе Ветров" нам приготовили обед из бограча, содержащего несколько видов мяса, была овечья брындзя, свежеиспеченный хлеб, вино, а на десерт – дикие черники, которые там растут.

На "Розе Ветров" нам приготовили обед из бограча
На "Розе Ветров" нам приготовили обед из бограча / Фото: пресс-служба

А дальше – картинка с VR-очков ожила!

Мы встретили неподалеку Лысой горы стадо из 220 овец и пастуха Павла Лазарчука, который 14-й год в этом деле. Сначала услышали звук колокольчиков и лай собаки. Так, увиденное в VR-очках ожило.

Встретили неподалеку Лысой горы стадо из 220 овец
Встретили неподалеку Лысой горы стадо из 220 овец / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Мужчина 14 лет без перерыва, с начала мая и до ноября работает пастухом. Говорит, что это его призвание и хобби. Поэтому не жалуется на один выходной в месяц. И за работу в указанный период он получает в среднем 30 тыс. гривен.

Пастух Павло Лазарчук, который 14-й год работает на полонине
Пастух Павло Лазарчук, который 14-й год работает на полонине / Фото: пресс-служба

Работу любит, но признается, что бывает сложно в те дни, когда плохая погода. Каждый день спортивный, поскольку проходит более 10 км. Представляете?

Привычный день пастух начинает в 5 часов утра: ему и еще двум пастухам-коллегам нужно доить 220 овец, потом выпасть их, а еще приготовить сыр. Рабочий день заканчивается в 21:00. В летний сезон за одну овцу хозяева им оплачивают 230 гривен, а осенью – 120 гривен, ибо молока меньше.

Пастух Павел Лазарчук счастлив, ведь его работа – это хобби, а ежедневные заботы – счастье на повторе. Он продолжил дело деда и карьерно растет. И выпасать даже 700 овец с коллегой для него не вызов, а обычное дело.

Мужчина пошел дальше по полонине за овцами, а мы вернулись к реальности, на низину. Но хотелось остаться на "Розе Ветров", чтобы увидеть рассвет и почувствовать момент.

Невероятный рассвет в Рахове
Невероятный рассвет в Рахове / Фото: Instagram: rakhivtravell

Читайте также, как мы попали на полонину Крынту, которую называют гуцульским телепортом.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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