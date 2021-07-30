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Летим на популярный Миконос! Как спланировать отдых и сколько он будет стоить

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
30 июля, 18:44
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Давно мечтаете об отпуске на Миконосе? Мы расскажем, какую сумму необходимо потратить, чтобы желание сбылось, как спланировать путешествие и кто из селебретис там отдыхает
Как спланировать отпуск на острове Миконос 2021
Как спланировать отпуск на острове Миконос 2021

В теме разбирались с тревел-експертом с 12-летним опытом Галиной Тодоровой. Рассказали не только о прайсе, но и лучших отелях, туристических местах, а также о коронавирусных требованиях. Если хотите сэкономить на поездке – читайте нашу предыдущую статью о 6 тревел-лайфхаках для бюджетного трипа.

Тревел-эксперт Галина Тодорова
Тревел-эксперт Галина Тодорова / Фото: пресс-служба

Почему стоит посетить Миконос?

В атмосфере острова чувствуется свобода и постоянный праздник. Потому что вечеринки проводятся 24/7 (это его козырь). Инстаграмные пляжи также все отмечают, ведь ради них люди прилетают со всего мира. И, конечно, отмечают и архитектуру – белые домики в греческом стиле, синие купола и узкие улочки. Если сравнить Миконос с Санторини, то он шумнее и не такой романтичный. А Корфу по сравнению с ним – это остров с бюджетным отдыхом.

Отдых в Миконосе-2021
Отдых в Миконосе-2021 / Фото: Grekomania.ru

Атмосферные улочки в Миконосе
Атмосферные улочки в Миконосе / Фото: Pexels

Но не все могут увидеть воочию все то, что выше перечислили! Потому что отдых на Миконосе премиальный, прайс здесь высокий. Встретить селебретис на пляже с коктейлем или в местных тавернах – это обычное дело. Среди ценителей острова – Кендал Дженнер, Деми Мур, Лайонел Ричи, Светлана Лобода, Анна Седакова и другие.

Сколько стоит путешествие?

Стоимость тура на одного человека в пик сезона стартует от 15 тыс. гривен. В цене проживания в 4-звездочном отеле с завтраками на семь дней и перелет в обе стороны (Киев – Афины – Киев).

До острова Миконос туристы добираются на пароме, цены на билет – от 30 евро. На сайте Paleologos.gr и Greeceferries.com можете посмотреть цены и расписание рейсов. Но приобрести билет можно дешевле в офлайновой кассе.

Отдых в Миконосе-2021
Отдых в Миконосе-2021 / Фото: Greeka.com

Если вы за отдых премиум-класса в 5-звездочных отелях, то готовьтесь отдать немалую сумму, так как прайс стартует от 55 тыс. гривен на одного на семь дней.

А можно сэкономить?

Да! Но придется ехать во время "низкого" сезона, который стартует с сентября и продолжается до середины октября. Експерт рекомендует посетить остров с середины мая и до конца июня (начало сезона). В данный период проживание дешевле (почти на 50%, но не на все отели), а погода комфортнее.

Пик туризма на Миконосе – июль и август. Хотите избежать тысяч людей и сэкономить? Езжайте тогда, когда "низкий" сезон.

И учитывайте погоду, если для отдыха она приоритетная. В "высокий" сезон воздух прогревается до 28,3°, а море – до 24,8°. В нетуристический период температура воздуха ориентировочно до + 14,7°, а воды – 15,4°.

Где туристы живут на острове?

Популярными остаются гостиницы, но порой путешественники бронируют виллы. Если вы за проживание в гостиницах – читайте подборку, которую рекомендует експерт.

Ценителям отдыха среднего уровня понравятся:

  • Poseidon Hotel Suites 4 *.
  • San Antonio Summerland 4 *.
  • Archipelagos Hotel – Small Luxury Hotels of the World 5 *.

Любители премиальных отелей оценят:

  • Bill & Coo Suites and Lounge -The Leading Hotels of the World 5 *.
  • Mykonos Theoxenia Boutique Hotel 5 *.
  • Boheme Mykonos Town – Small Luxury Hotels of the World 5 *.

Отель Mykonos Theoxenia Boutique Hotel 5*
Отель Mykonos Theoxenia Boutique Hotel 5* / Фото: booking.com

А какие пляжи лучшие?

Если хотите увидеть селебретис, то направляйтесь на пляж Псару, который считается пляжем для VIP.

Для семейного отдыха – Кало Ливальди, который является одним из самых длинных пляжей острова с пологим входом для детей и песчаным песком.

VIP-пляж "Псару", где отдыхают звезды
VIP-пляж "Псару", где отдыхают звезды / Фото: Greeka.com

Любителям вечеринок понравится на шумном пляже Парадайс с белоснежным песком, который наиболее тусовочный. Инфраструктура для любителей веселья там развита, поэтому его считают конкурентом популярной Ибицы.

Но всем туристам рекомендуем посетить самый длинный по протяженности пляж Миконоса – Элию.

Какие туристические места посетить?

Маленькую Венецию

Считается самым романтичным местом острова! Там домики и балконы расположены у самого моря, поэтому не удивляйтесь, если увидите волны у стен. Пользователи Инстаграма не раз видели фото и видео локации в разных профилях социальной сети.

Маленькая Венеция в Миконосе
Маленькая Венеция в Миконосе / Фото: Greeka.com

Поселок Аню Мэра

Живописный городок Аню Мэра – второй по величине населенный пункт Миконоса. Там найдете атмосферные инстаграмные улочки с греческой архитектурой, которые влекут путешественников.

Остров Делос

Здесь по легендам родился Аполлон. Это один из аргументов, почему туристов привлекает данный остров. И они едут ради тематических фото и чтобы почувствовать историческую атмосферу.

И о ветрянных мельницах не забудьте! Их считают символом острова, вы и сами это поймете, потому что первое на что вы обратите внимание на территории – это мельницы!

Ветряные мельницы в Миконосе
Ветряные мельницы в Миконосе / Фото: Grekomania.ru

Условия въезда?

Украинцев радостно приветствуют в Греции! Вакцинация для посещения страны необязательна, но она есть в перечне среди 3-х возможных коронавирусных требований для въезда.

Выбирайте один из пунктов и good luck:

  • Покажите документ о вакцинации, завершенной за 14 дней до поездки. Признают такие вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, CoronaVac (Sinovac), Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics (Sinopharm).
  • Сделайте ПЦР-тест не позднее чем за 72 часов до приезда. Он должен быть распечатан на английском языке (или другом) и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи.
  • Сделайте экспресс-тестирование на антиген (Rapid test) на COVID-19 сроком не позднее, чем за 48 часов до прибытия в Грецию. Справка о результатах экспресс-теста должна быть с аккредитованной лаборатории и с указанием паспортных данных пассажира.

Документы принимаются на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках.

И не забудьте заполнить онлайн-форму PLF (За 24 часа до въезда). Она обязательна. Подтверждение заполненной формы с QR-кодом турист получит письмом на электронную почту.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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