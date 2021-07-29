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Куда поехать в августе за границу

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
29 июля, 12:02
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Планируете путешествие в августе? Мы расскажем, какой минимальный прайс стартует на авиабилеты, питание и проживание в вожделенных странах
Отдых летом-2021
Отдых летом-2021

В вопросах разбирались с тревел-экспертом Анной Хрусталь, которая недавно нам рассказывала, где лучше отдыхать, в Турции или в Украине. Читайте новую статью и планируйте августовское путешествие вместе с Life Сегодня. Спойлер: рассказали не только о бюджетных пакетных турах, но и самостоятельных путешествиях.

Анна Кришталь – тревел-эксперт
Анна Кришталь – тревел-эксперт / Фото: пресс-служба

  • Цены указаны на момент публикации.
  • Самое дешевое жилье искали на Booking, а авиабилеты на Skyscanner.

Первая – Испания!

Коронавирусные условия: для всех пассажиров, прибывающих в Испанию воздушным транспортом, должен быть заранее заполненный формуляр санитарного контроля и полученный QR-код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорте по прибытии в Испанию.

Начиная с 27 июля граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19 при условии заблаговременного заполнения формуляра санитарного контроля.

Куда отправиться? Самыми популярными остаются Валенсия и Барселона. Если для вас главное – покупаться в море, то поезжайте в первый упомянутый город, а тем, кто выберет второй, придется ехать на побережье Коста-Брава или Коста Дорада, чтобы "поймать" волну на широких пляжах. Учтите, что в туристической Барселоне шум, а в Валенсии реально найти место для уединения.

Отдых в Испании
Отдых в Испании / Фото: Unsplash

Цены

Прайс на авиаперелет: билет на человека в одну сторону в Валенсию из Киева и с пересадкой в Софии (Болгария) с ручной кладью стартует от 50 евро. В Барселону реально купить билет по аналогичному прайсу и условиях.

Жилье: проживание на 5 дней в хостеле в центре Валенсии на двух стартует от 5 тыс. гривен. В Барселоне – от 4500 гривен. Внимание: цены повышенные, ибо последний месяц лета – "высокий" сезон в Испании.

Еда: средний чек на обед в заведении стартует от 10 до 20 евро, все зависит от ваших гастропредпочтений. За чашку кофе заплатите от 2 до 4 евро, а порцию паэльи – от 8 до 15 евро, пиццу – от 6 до 15 евро.

Как насчет Нидерландов?

Коронавирусные условия: перед выездом нужно сделать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. Если у вас есть свидетельство о курсе вакцинации, то ПЦР-тест не нужен.

Куда отправиться? Мейнстримом остается шумный Амстердам и Роттердам. Первый – более шумный, потому что толпы туристов в кофешопах дают о себе знать. А второй – более спокойный и наполненный вдохновляющей атмосферой, ведь со всех сторон окружают памятники архитектуры.

Квартал красных фонарей в Амстердаме
Квартал красных фонарей в Амстердаме / Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Цены

Авиабилет: одно из самых дешевых предложений нашли с посадкой в аэропорту Эйндховена. За билет с пересадкой в Вене и вылетом из Киева и конечной остановкой в Эйндховене заплатите от 60 евро на человека в одну сторону. Туристы, чтобы добраться в Роттердам или Амстердам, из аеропорта едут маршруткой или автобусом и платят ориентировочно 70 евро.

Жилье: проживание в хостеле в центре в упомянутых туристических городах дороже, чем в Испании. Если разместитесь в Амстердаме, то за двоих на 5 дней придется заплатить от 6500 гривен, в Роттердаме – от 7500.

Еда: в Нидерландах дороже, чем в Испании. За один прием пищи в заведении заплатите от 20 евро, если пообедаете продуктами из супермаркета или фастфудом, который продают на улице, то сумма в чеке получится вдвое меньше. За кофе в кафе отдадите от 4 до 6 евро.

Далее – Франция!

Коронавирусные условия: перед выездом нужно сделать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. Или нужно показать тест на антитела, который сделан не ранее, чем за 24 часа. Если у вас есть свидетельство о полном курсе вакцинации, то тесты не нужны.

Куда отправиться? Посетите Париж, чтобы съесть свежеиспеченный круассан, погулять по уютным улочкам города и увидеть легендарную Эйфелеву башню. Если романтики в жизни хватает, то направляйтесь в Ниццу и купайтесь на лазурных пляжах.

Отдых в Париже
Отдых в Париже / Фото: Depositphotos

Цены

Авиабилеты: за билет в Ниццу с пересадкой в Италии и вылетом из Киева заплатите от 25 евро за человека в одну сторону. Если вы за Париж, то заплатите от 60 евро за одного.

Жилье: арендовать хостел в Париже на двоих на пять дней стоит дешевле, чем в Ницце. Прайс – от 6 тыс. гривен, во втором упомянутом городе заплатите от 8700 гривен.

Еда: французский завтрак стартует от 8 евро, обед в заведениях от 12 евро, если выберете премиальный ресторан, то умножайте все на три! Конечно, можно и сэкономить, но придется питаться продуктами из супермаркета.

И Португалию посетите!

Коронавирусные условия: перед выездом нужно сделать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. Если у вас есть свидетельство о полном курсе вакцинации, то ПЦР-тест не нужен. По прилету требуют сделать дополнительный экспресс-тест.

Для прибытия на острова архипелага Мадейра все пассажиры, независимо от страны вылета, должны заполнить онлайн-форму на платформе.

Отдых на Мадейре
Отдых на Мадейре / Фото: Facebook/SkyUp Airlines

Куда отправиться? На остров Мадейра, который радушно принимает туристов из Украины. Отдых там понравится не только любителям ленивого релакса на пляже, но и активным путешественникам. Ведь утро можете начать прогулкой в локальных горах, а после обеда – устроить релакс на лежаке с коктейлем.

Цены: прайс тура на двоих на неделю в 3-х звездочном отеле обойдется в 53 тыс. гривен. В цену учтен перелет, трансфер, багаж и проживание с завтраками.

Грузия

Коронавирусные условия: перед выездом нужно сделать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. Если у вас есть свидетельство о полном курсе вакцинации (две дозы), то ПЦР-тест не нужен.

Куда отправиться? В Батуми, если хотите искупаться в море, а в Тбилиси (где обычно теплее на 5 градусов), чтобы устроить тур по историческим местам, с поездками в горы и посещением Национальных заповедников. И, конечно, не обойдется без гастровечеров!

Грузия – прекрасное место для отдыха в августе
Грузия – прекрасное место для отдыха в августе / Фото: Depositphotos

Цены

Авиабилеты: прайс на одного в обе стороны с отправкой из Киева стартует от 5 тыс. гривен.

Проживание: за хостел в центре города нужно заплатить от 100 гривен в сутки за человека.

Еда: цена на ланч стартует от 5 евро, прайс бюджетнее, чем в Нидерландах, Франции и Испании.

Узнайте также, сколько стоит отдых на озере Синевир, где снимали фильм с Жаном Рено

Недавно мы рассказали, почему украинцы любят отдыхать в Яремче.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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