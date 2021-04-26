Святослав Вакарчук опубликовал редкое фото супруги
Украинский музыкант в честь дня рождения супруги Ляли Фонаревой опубликовал ее фото у себя в соцсетях
Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который показал свое фото в молодости, не из тех артистов, кто часто говорит о своей лично жизни. Так что фото в соцсетях супруги певца – это редкость и приятный сюрприз для поклонников.
В Instagram Вакарчук опубликовал снимок любимой супруги Ляли Фонаревой в честь ее дня рождения, которые она отмечала вчера.
"Вот и весна пришла", – подписал фото лидер группы "Океан Ельзи".
В комментариях подписчики поздравили Ляля с днем рождения.
- "С праздником вас и вашу весну".
- "С днем рождения Ляли. Теперь точно должно придти весна!"
- "Красавица. Поздравляем"
Отметим, что о личной жизни Святослава Вакарчука не так много информации. Они с супругой познакомились в 90-х, когда Ляля была стилистом группы. Известно, что вместе с Лялей Фонаревой певец воспитывает ее дочь от первого брака Диану.
Ранее мы рассказывали, как выглядит мама Святослава Вакарчука.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное