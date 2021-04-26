Святослав Вакарчук опубликовал редкое фото супруги

Украинский музыкант в честь дня рождения супруги Ляли Фонаревой опубликовал ее фото у себя в соцсетях

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который показал свое фото в молодости, не из тех артистов, кто часто говорит о своей лично жизни. Так что фото в соцсетях супруги певца – это редкость и приятный сюрприз для поклонников.

В Instagram Вакарчук опубликовал снимок любимой супруги Ляли Фонаревой в честь ее дня рождения, которые она отмечала вчера.

Супруга Святослава Вакарчука Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Вот и весна пришла", – подписал фото лидер группы "Океан Ельзи".

В комментариях подписчики поздравили Ляля с днем рождения.

"С праздником вас и вашу весну".

"С днем рождения Ляли. Теперь точно должно придти весна!"

"Красавица. Поздравляем"

Отметим, что о личной жизни Святослава Вакарчука не так много информации. Они с супругой познакомились в 90-х, когда Ляля была стилистом группы. Известно, что вместе с Лялей Фонаревой певец воспитывает ее дочь от первого брака Диану.

Ранее мы рассказывали, как выглядит мама Святослава Вакарчука.

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