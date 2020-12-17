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Экстремальная love story в новом клипе "Океану Ельзи". Смотрим и заряжаемся романтикой!

Сегодня, 12:28

Это вторая песня группы из их нового альбома

Недавно лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентовал свою первую сольную композицию. А сегодня группа представляет новую песню под названием "Тримай". Это уже второй сингл коллектива для будущего, десятого, полноформатного альбома.

Вместе с треком группа выпустила видеоработу на новую песню. В клипе показана история двух влюбленных, которые расстались много лет назад, но снова встретились, поняв, что они не могут жить друг без друга. Получилась своеобразная "экстремальная" love story: в начале клипа сбежавшая невеста возвращается к бывшему возлюбленному, а далее парочка крадет машину, их забирает полиция, они сбегают и стремятся добраться до "особенного" места из прошлого.

По словам Вакарчука, "Тримай" – это классический "Океан Ельзи".

"В нашем новом альбоме будет достаточно экспериментов со звучанием, а вот именно сегодняшняя премьера, песня "Тримай" – это, если хотите, классический ОЕ, какой он есть и как мы себе его представляем. Мы сознательно делали "Тримай" такой. Фактически – это крик души, одетый в лучший музыкальный "океановский" наряд", – говорит Святослав.

Напомним, Святослав Вакарчук рассказал о потере отца и уходе из политики.

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