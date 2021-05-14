Устроить масштабный фестиваль UPark в 2021 году невозможно! Организаторы отменили мероприятие

Но в 2022 году его планируют провести, усилить программу и уже объявили первых хедлайнеров, один из которых – Gorillaz

Фото: instagram.com/uparkfestival/

Известный фестиваль UPark в 2021 году переносят на 2022 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают организаторы на странице в Facebook .

"Понимая, что почти все артисты перенесли концертные туры на 2022, мы также вынуждены перенести фестиваль на следующий год", – пишут организаторы мероприятия об отмене фестиваля.

В качестве бонуса они обещают в 2022 году усилить свои "музыкальные мощности". Организаторы готовят сразу два фестивальных блока, которые пройдут в июне и июле.

Они также объявили первых участников лайнапа UPark 2022. В первом блоке в июне вы услышите американскую рок-группу My Chemical Romance, а хедлайнерами второго блока в июле станут Gorillaz и Deftones.

Отмечается, что организаторы работают над согласованием новой даты выступления Slipknot, а также других музыкантов.

Все приобретенные билеты на фестиваль в 2021 году будут действительны до 2022 года.

Недавно мы рассказали, почему отменили Burning Man в 2021 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться