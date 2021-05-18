Океан Ельзи виступить на Atlas Weekend

Гурт виступлять 9 липня і організатори обіцяють особливе шоу за їх участі

Гурт "Океан Ельзи" виступить 24 серпня Фото: Getty Images

Організатори довгоочікуваного українського Atlas Weekend представили нових учасників – гурт "Океан Ельзи". Про це вони повідомили на офіційній сторінці в Facebook.

На фестивалі Atlas Weekend, який пройде в форматі Friends Edition "Океан Ельзи" виступить 9 липня.

"Океан Ельзи майже ніколи не виступають на фестивалях, тому на нас очікує по-справжньому особливе шоу", – пишуть організатори.

Шувальники шоковані побачити одного з хедлайнерів заходу "Океан Ельзи", тому не соромляться своїх емоцій у коментарях до новини.

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