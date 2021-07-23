За бюджетным жильем и питанием поезжайте в Албанию, а за комфортными пляжами – в Черногорию, но безопасный отдых все же в последней упомянутой стране

Албания или Черногория: сравниваем с экспертом отдых в двух странах летом-2021

До сих пор не можете определиться, куда лететь летом: в Албанию или Черногорию? Мы с тревел-экспертом Яном Негелей расскажем о преимуществах и недостатках отдыха в двух странах. Обсудим все: от погодных условий до прайса. И вы, наконец, выберете свой пункт назначения. Если хотите сэкономить на поездке – читайте нашу предыдущую статью о 6 тревел-лайфхаках для бюджетного трипа.

Тревел-эксперт Ян Негеля / Фото: Instagram: yan_tours

Погодные условия: в Черногории и Албании они аналогичны

"Высокий" сезон в Албании стартует с конца июня и до начала сентября, как и в Черногории. Посетив страны в начале июня, вы сможете разве что насладиться прогулками и купанием в бассейнах. Ведь температура моря низкая для комфортных заплывов.

Отдых в Черногории-2021 / Фото: Pixabay

Если вы едете ради моря, то выбирайте июль или август, ведь в эти месяцы благоприятная погода. Например, в Будве (Черногория) в середине июня море ориентировочно 22 градуса, в июле показатель поднимается до 26-27 градусов. Средняя температура воздуха в Албании и Черногории похожа, поэтому разницы не почувствуете. Например, в Албании в июле – 29,2 градуса, а в августе – 29,9. В то время как в Будве (Черногория) в июле – 29,5 градуса температура, а в августе – 30,3.

Развлечения: в Черногории акцент на пляжном релаксе и водных активностях, в Албании – на исторических памятниках

В двух странах турист найдет развлечения на любой вкус и кошелек! В Албании все же акцент на Национальных парках (туристических достопримечательностях с историей и колоритом страны). Одни из списка must see – Национальный парк "Тети", "Ллогара" (а именно локация с оленями) и городок Ксамиль, который является частью национального парка "Бутринт". К слову, местные бизнесмены еще не "раскусили" их, поэтому многими тур-местами можно наслаждаться бесплатно!

Отдых в Черногории-2021 / Фото: Pexels

В Черногории развиты морские экскурсии (поездки на яхтах, катерах, дайвинг или снорклинг) и инфраструктура у водоемов (есть рестораны, бары, магазины и аренда снаряжения для отдыха). Значимый плюс, ради которого прилетают в страну, – идеальная вода для купания. При посещении Будвы вас встретит море, напоминающее своим цветом Таиланд. В Албании более "дикие" пляжи по сравнению с предыдущей страной. Но также найдете невероятный по цвету водоем в Ксамили.

И аналогичное преимущество двух стран – их компактность. Десятки туристических локаций реально увидеть активному путешественнику за неделю!

Аренда жилья: туристам в Албании предлагают дешевле апартаменты, чем в Черногории

В двух странах туристы арендуют апартаменты, а не отели, как в Турции или Египте. Ведь здесь непопулярный формат all inclusive и ленивый отдых, поэтому большинство путешественников живут в квартирах. А еще арендуют машину и исследуют на ней страну! Цена услуги в двух местностях стартует от 22-25 евро (прайс за сутки пользования).

Проживание в Черногории и Албании дешевле в апартаментах / Фото: Pexels

Цены на аренду квартир в Албании и Черногории отличаются: в упомянутой первой стране прайс на одного человека меньше. И, конечно, в апартаментах больше преимуществ, если сравнить с отелем. Представьте: если арендуете квартиру на компанию друзей (5 человек) в Албании, то заплатите 35 евро – в среднем 5 евро за человека. И будете жить на территории более 100 квадратных метров: с двумя террасами, балконом, двумя спальнями и кухней-студией. За апартаменты на аналогичное количество людей в Черногории надо заплатить в среднем 8 евро за человека (соответственно, 40 евро за квартиру).

За гостиничный номер на двоих придется отдать ориентировочно от 20 евро (в Дурресе, Албания), но вы получите меньше пространства: только одну спальную и ванную комнату. Единственный козырь у отелей – это территория. Но туристы Черногории и Албании едут за колоритом стран, а не пребыванием в арендованном жилье 24/7. И на нем реально сэкономить, конечно, если вы не заядлый любитель 5-звездочных отелей!

Еда: питаться дешевле в Албании, чем в Черногории

В Албании гостей радушно встречают большими порциями пищи в заведениях. Ведь рассказали выше – в гостиницах all inclusive на втором плане. Прайс на одну большую порцию аутентичного блюда стартует от 3 до 5 евро. Если выберете за 5 евро, то вам предложат еще бонус: аперитив или десерт. В Черногории порции меньше, а цены выше: за одно блюдо заплатите от 5 до 8 евро. И в подарок ничего не предложат! Тамошние туристы практикуют приготовление пищи дома, так выгоднее. А цены в локальных супермаркетах как в Украине, а на сезонные фрукты прайс даже ниже. Например, за 1 килограмм черешни заплатите 30 гривен, а помидоров – 15 гривен. Албания все же выигрывает в вопросе бюджетного питания!

Питаться дешевле в Албании, чем в Черногории / Фото: Unsplash

Соблюдение карантинных норм: в Черногории безопаснее, чем в Албании

Украинцев радостно ждут в Албании и Черногории без ПЦР-тестов и требований по вакцинации. В упомянутой первой стране маски не обязывают носить по прилету и штрафов, как в Дубае, нет. Тревел-эксперт отметил, что после посещения Албании в июне сложилось впечатление, что он попал в страну еще до начала пандемии. Ведь там не следят за эпидемиологическими правилами безопасности и риск заболеть присутствует. В Черногории ситуация радует – вас не пропустят в аэропорт или магазин без маски.

Соблюдение карантинных норм / Фото: istockphoto.com

Что в заключение?

Если хотите экономно отдохнуть, то выбирайте Албанию! Страна удивит не только большими порциями и десертами в подарок, но и историческим бэкграундом. А если вы за лакшери пляжи с развитой инфраструктурой, дорогое жилье и готовы отказаться от десерта и больших порций – направляйтесь в Черногорию. Но все же не забывайте, что самое важное не где вы, а с кем вы. Поэтому планируйте путешествие правильно, в хорошей компании и позаботьтесь об оформлении страховки!

Включайте видео и узнайте откровенные признания звезд о неудачных отпусках.

Недавно мы рассказали, почему украинцы любят отдыхать в Яремче.