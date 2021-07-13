Венеция, Мальдивы и африканское сафари: где искать в Украине популярные зарубежные локации

Вы и не догадывались, что Венеция находится в Одесской области, Мальдивы в Херсонской, а Исландия в 30 км от Киева

Украинская Венеция, пустыня ОАЭ, африканское Сафари и Мальдивы

Чтобы увидеть знаменитые пустыни ОАЭ или Венецию – не нужно покидать Украину и делать загранпаспорт! Ибо популярные локации можно найти в родной стране. Мы расскажем о "точках", которые конкурируют с мейнстримными туристическими местами мира, потому что похожи визуально. Вы удивитесь и захотите увидеть их собственными глазами! А для веселого лета воспользуйтесь лайфхаками с календаря от Life Сегодня.

Как насчет Исландии на Киевщине?

Начнем с "Васильковских Карпат", как их привыкли называть местные. Но на Карпаты они непохожи, у них ландшафты Исландии. Согласны? Каждого из туристов "исландская" земля возле столицы поражает своей природой. А сам факт, что это Украина, мотивирует еще больше путешествовать по родной стране. На территории устройте пикник, прогулку холмами и, конечно же, фотосессию.

Большая Бугаевка с высоты птичьего полета / Фото: Twitter: KirillTikhov

Где искать: в с. Большая Бугаевка в 30 км от Киева.

Следующая остановка – Мальдивы!

Украина богата на эксклюзив, поэтому Мальдивы у нас тоже есть. Удивлены? Ищите их на острове Джарылгач, где вода аналогичного цвета, как на упомянутом дорогом курорте. Кстати, на острове можно заночевать в собственных палатках, кемпе, или базах отдыха, но учтите, что инфраструктура там неразвита. Еще вариант – отправиться в Черепашинецкий карьер, что на Винниччине. Придя туда, кажется, что время остановилось и вы за пределами Украины. На территории можно переночевать в собственных палатках, потому что инфраструктура для туристов неразвита.

Украинские Мальдивы – остров Джарылгач / Фото: Instagram: anastasiya_mokra

Украинские Мальдивы – остров Джарылгач / Фото: Instagram: sergiystepanenko

Что по ценам? На Джарылгаче проживания в одной из баз отдыха на июль и август, где разместится до 4 человек стоит 700 гривен в сутки.

Где искать: остров Джарылгач находится в Херсонской области, туристы добираются туда со Скадовска на пароме, а Черепашинецкий карьер находится в селе Черепашинцы, в 45 км от Винницы.

И не без пустыни ОАЭ!

Билет в Дубай, ОАЭ стоит примерно 4 тысячи гривен (в одну сторону). А добраться до пустыни – это еще дополнительные расходы. Хорошо, что в Украине ее можно найти, потратив минимальные средства. Потому отечественный аналог – это песчаный массив Олешковские пески. Он считается второй самой большой пустыней Европы и имеет площадь около 1600 квадратных километров. На песках можете переночевать в палатке, покататься на квадроцикле, или же просто наслаждаться увиденным.

Олешковские пески – пустыни ОАЭ / Фото: Этномир

Где искать: в Херсонской области в Олешковском районе, который в 40 км от Херсона. Рекомендуем сюда ехать на авто через Цурюпинск, а дальше на восток.

Как насчет Африки с дикой фауной?

Ее ищите в зоопарке "Аскания-Нова". Увиденное удивит: вы встретите "друзей" из Африки, Австралии, Центральной Азии, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки. Там представлены 34 вида млекопитающих, 76 птиц, некоторые из них содержат полувольно – не в клетках. Поход сюда вам напомнит африканское сафари. Словом, страусы, бизоны и антилопы уже заждались вас.

Украинский сафари – "Аскания-Нова" / Фото: Центр туризма Херсон

Что по ценам? Прайс экскурсий на любой кошелек. Например, "Ретрофотосафари" стоит 250 гривен, а "Жемчужина в степи", которая знакомит с зоологическими и ботаническими парками стоит 70 гривен за взрослого и 50 гривен за детский билет.

Где искать: в Херсонской области, Чаплинский район, пгт. Аскания-Нова.

Следующая – Греция!

Уникальное место, которое спрятано на краю села Ржищев также украло наше сердце своей красотой! Согласитесь, что аналогии с Грецией присутствуют! Единственное отличие – Днепр, который заметен на фоне. Приезжайте сюда на пикник и если нужно перезагрузиться от шума мегаполиса.

Греция – в Ржищеве / Фото: Сегодня

Где искать: в с. Ржищев, которое в 80 км от Киева.

Завершим Венецией в Вилково

Город на воде, который вы должны посетить – Вилково! Его часто сравнивают с Венецией, поскольку большинство улиц расположены на воде. Остается только заказать "Апероль Шприц", чтобы почувствовать себя в отпуске. Но оно славится не этим напитком, а вином из сорта Новак, а также дунайской рыбой, которую здесь вылавливают и продают. И островом Анкудинов, который известен знаком "0 км", где Дунай впадает в Черное море.

Украинская Венеция – город Вилково / Фото: Wikipedia

Что по ценам? Экскурсионные туры на уик-энд стоят ориентировочно 2-3 тысячи гривен (в зависимости в каком городе заказывать), прайс хостела на одного на Booking стартует от 300 гривен, а гостиничный номер для двоих – 1200 гривен.

Где искать: за 225 км от Одессы в Измаильском районе.

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