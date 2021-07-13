Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Канны-2021

С кем Том Круз

Состояние МакSим

Самое дорогое

Разборки Джеджулы

Співають всі
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Венеция, Мальдивы и африканское сафари: где искать в Украине популярные зарубежные локации

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
13 июля, 11:42
Копировать ссылку
Вы и не догадывались, что Венеция находится в Одесской области, Мальдивы в Херсонской, а Исландия в 30 км от Киева
Украинская Венеция, пустыня ОАЭ, африканское Сафари и Мальдивы
Украинская Венеция, пустыня ОАЭ, африканское Сафари и Мальдивы

Чтобы увидеть знаменитые пустыни ОАЭ или Венецию – не нужно покидать Украину и делать загранпаспорт! Ибо популярные локации можно найти в родной стране. Мы расскажем о "точках", которые конкурируют с мейнстримными туристическими местами мира, потому что похожи визуально. Вы удивитесь и захотите увидеть их собственными глазами! А для веселого лета воспользуйтесь лайфхаками с календаря от Life Сегодня.

Как насчет Исландии на Киевщине?

Начнем с "Васильковских Карпат", как их привыкли называть местные. Но на Карпаты они непохожи, у них ландшафты Исландии. Согласны? Каждого из туристов "исландская" земля возле столицы поражает своей природой. А сам факт, что это Украина, мотивирует еще больше путешествовать по родной стране. На территории устройте пикник, прогулку холмами и, конечно же, фотосессию.

Большая Бугаевка с высоты птичьего полета
Большая Бугаевка с высоты птичьего полета / Фото: Twitter: KirillTikhov

Где искать: в с. Большая Бугаевка в 30 км от Киева.

Следующая остановка – Мальдивы!

Украина богата на эксклюзив, поэтому Мальдивы у нас тоже есть. Удивлены? Ищите их на острове Джарылгач, где вода аналогичного цвета, как на упомянутом дорогом курорте. Кстати, на острове можно заночевать в собственных палатках, кемпе, или базах отдыха, но учтите, что инфраструктура там неразвита. Еще вариант – отправиться в Черепашинецкий карьер, что на Винниччине. Придя туда, кажется, что время остановилось и вы за пределами Украины. На территории можно переночевать в собственных палатках, потому что инфраструктура для туристов неразвита.

Украинские Мальдивы – остров Джарылгач
Украинские Мальдивы – остров Джарылгач / Фото: Instagram: anastasiya_mokra

Украинские Мальдивы – остров Джарылгач
Украинские Мальдивы – остров Джарылгач / Фото: Instagram: sergiystepanenko

Что по ценам? На Джарылгаче проживания в одной из баз отдыха на июль и август, где разместится до 4 человек стоит 700 гривен в сутки.

Где искать: остров Джарылгач находится в Херсонской области, туристы добираются туда со Скадовска на пароме, а Черепашинецкий карьер находится в селе Черепашинцы, в 45 км от Винницы.

И не без пустыни ОАЭ!

Билет в Дубай, ОАЭ стоит примерно 4 тысячи гривен (в одну сторону). А добраться до пустыни – это еще дополнительные расходы. Хорошо, что в Украине ее можно найти, потратив минимальные средства. Потому отечественный аналог – это песчаный массив Олешковские пески. Он считается второй самой большой пустыней Европы и имеет площадь около 1600 квадратных километров. На песках можете переночевать в палатке, покататься на квадроцикле, или же просто наслаждаться увиденным.

Олешковские пески – пустыни ОАЭ
Олешковские пески – пустыни ОАЭ / Фото: Этномир

Где искать: в Херсонской области в Олешковском районе, который в 40 км от Херсона. Рекомендуем сюда ехать на авто через Цурюпинск, а дальше на восток.

Как насчет Африки с дикой фауной?

Ее ищите в зоопарке "Аскания-Нова". Увиденное удивит: вы встретите "друзей" из Африки, Австралии, Центральной Азии, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки. Там представлены 34 вида млекопитающих, 76 птиц, некоторые из них содержат полувольно – не в клетках. Поход сюда вам напомнит африканское сафари. Словом, страусы, бизоны и антилопы уже заждались вас.

Украинский сафари – "Аскания-Нова"
Украинский сафари – "Аскания-Нова" / Фото: Центр туризма Херсон

Что по ценам? Прайс экскурсий на любой кошелек. Например, "Ретрофотосафари" стоит 250 гривен, а "Жемчужина в степи", которая знакомит с зоологическими и ботаническими парками стоит 70 гривен за взрослого и 50 гривен за детский билет.

Где искать: в Херсонской области, Чаплинский район, пгт. Аскания-Нова.

Следующая – Греция!

Уникальное место, которое спрятано на краю села Ржищев также украло наше сердце своей красотой! Согласитесь, что аналогии с Грецией присутствуют! Единственное отличие – Днепр, который заметен на фоне. Приезжайте сюда на пикник и если нужно перезагрузиться от шума мегаполиса.

Греция – в Ржищеве
Греция – в Ржищеве / Фото: Сегодня

Где искать: в с. Ржищев, которое в 80 км от Киева.

Завершим Венецией в Вилково

Город на воде, который вы должны посетить – Вилково! Его часто сравнивают с Венецией, поскольку большинство улиц расположены на воде. Остается только заказать "Апероль Шприц", чтобы почувствовать себя в отпуске. Но оно славится не этим напитком, а вином из сорта Новак, а также дунайской рыбой, которую здесь вылавливают и продают. И островом Анкудинов, который известен знаком "0 км", где Дунай впадает в Черное море.

Украинская Венеция – город Вилково
Украинская Венеция – город Вилково / Фото: Wikipedia

Что по ценам? Экскурсионные туры на уик-энд стоят ориентировочно 2-3 тысячи гривен (в зависимости в каком городе заказывать), прайс хостела на одного на Booking стартует от 300 гривен, а гостиничный номер для двоих – 1200 гривен.

Где искать: за 225 км от Одессы в Измаильском районе.

Включайте видео и узнайте откровенные признания звезд о неудачных отпусках.

Недавно мы рассказали, почему украинцы любят отдыхать в Яремче.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как заготовить малиновое варенье
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Иван Дорн на красной дорожке

Смотреть
Цитата дня

Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

Виктор Павлик певец
Больше признаний Виктора Павлика
Канны-2021: Белла Хадид в платье с ожерельем-легкими Schiaparelli
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Что еще "must visit" в июле
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать разминку в течение рабочего дня
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять