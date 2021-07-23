За бюджетним житлом та харчуванням їдьте до Албанії, а за комфортними пляжами – до Чорногорії, але безпечніший відпочинок все ж в останній згаданій країні

Албанія чи Чорногорія: порівнюємо з експертом відпочинок у двох країнах влітку-2021

Досі не можете визначитися, куди летіти влітку: до Албанії чи Чорногорії? Ми з тревел-експертом Яном Негелею розповімо про переваги та недоліки відпочинку в двох країнах. Обговоримо все: від погодних умов і до прайсу. І ви, нарешті, оберете свій пункт призначення. Якщо хочете зекономити на поїздці – читайте нашу попередню статтю про 6 тревел-лайфхаків для бюджетного тріпу.

Тревел-експерт Ян Негеля / Фото: Instagram: yan_tours

Погодні умови: в Чорногорії та Албанії вони аналогічні

"Високий" сезон в Албанії стартує з кінця червня і до початку вересня, як і в Чорногорії. Якщо відвідаєте країни в перші числа червня, то зможете хіба що насолодитися прогулянками та купанням в басейнах. Бо температура моря низька для комфортних запливів.

Відпочинок в Чорногорії-2021 / Фото: Pixabay

Якщо ви їдете заради моря, то обирайте липень та серпень, бо в ці місяці сприятлива погода. Наприклад, в Будві (Чорногорія) в середині червня море було орієнтовно 22 градуси, у липні показник піднявся до 26-27 градусів. Щодо середньої температури повітря, то в Албанії та Чорногорії вона схожа, тож різниці не відчуєте. Наприклад, в Албанії у липні – 29,2 градуса, а в серпні – 29,9. Тоді як у Будві (Чорногорія) в липні – 29,5 градуса температура, а в серпні – 30,3.

Розваги: в Чорногорії акцент на пляжному релаксі та водних активностях, в Албанії – на історичних пам’ятках

У двох країнах турист знайде розваги на будь-який смак та гаманець! В Албанії все ж акцент на Національних парках (туристичних пам’ятках із історією та колоритом країни). Одні зі списку must see – Національний парк "Теті", "Ллогара" (а саме локація з оленями) і містечко Ксаміль, який є частиною національного парку "Бутрінт". До слова, місцеві бізнесмени ще не "розкусили" їх, тож багатьма тур-місцями можна насолоджуватися безкоштовно!

Відпочинок в Чорногорії-2021 / Фото: Pexels

У Чорногорії розвинені морські екскурсії (поїздки на яхтах, катерах, дайвінг чи снорклінг) та інфраструктура біля водойм (є ресторани, бари, магазини та оренда спорядження для відпочинку). Значущий плюс, заради якого прилітають до країни, – ідеальна вода для купання. При відвідуванні Будви вас зустріне море, яке своїм кольором нагадає Таїланд. В Албанії "дикіші" пляжі порівняно з попередньою країною. Але також знайдете неймовірну за кольором водойму в Ксамілі.

Спільна перевага двох країн – їхня компактність. Десятки туристичних локації реально побачити активному туристу за тиждень!

Оренда житла: туристам в Албанії пропонують дешевші апартаменти, ніж у Чорногорії

У двох країнах туристи орендують апартаменти, а не готелі, як в Туреччині чи Єгипті. Бо тут непопулярний формат all inclusive та лінивий відпочинок, тож більшість мандрівників живуть в квартирах. А ще орендують машину та досліджують країну! Ціна послуги в двох місцевостях стартує від 22-25 євро (прайс за добу користування).

Проживання в Чорногорії та Албанії дешевше в апартаментах / Фото: Pexels

Ціни на оренду квартир в Албанії та Чорногорії відрізняються: в згаданій першій країні прайс на одну людину менший. І, звісно, в апартаментах більше переваг в порівнянні з готелем. Уявіть: якщо орендуєте квартиру на компанію друзів (5 осіб) в Албанії, то заплатите 35 євро – в середньому 5 євро за людину. І житимете на території понад 100 метрів квадратних: з двома терасами, балконом, двома спальнями та кухнею-студією. За апартаменти на аналогічну кількість осіб у Чорногорії треба заплатити в середньому 8 євро за людину (відповідно, 40 євро за квартиру).

За готельний номер на двох доведеться віддати орієнтовно від 20 євро (в Дурресі, Албанія), але ви отримаєте менше простору: лише одну спальну та ванну кімнату. Єдиний козир у готелів – це територія. Але туристи Чорногорії та Албанії їдуть за колоритом, а не за сидінням в орендованому помешканні 24/7. І на житлі реально зекономити, звісно, якщо ви не завзятий поціновувач 5-зіркових готелів!

Їжа: харчуватися дешевше в Албанії, ніж в Чорногорії

В Албанії гостей радо зустрічають великими порціями їжі в закладах. Бо як розповіли вище – у готелях all inclusive на другому плані. Прайс на одну велику порцію автентичної страви стартує від 3 до 5 євро. Якщо оберете за 5 євро, то вам запропонують ще бонус: аперитив чи десерт. У Чорногорії порції менші, а ціни вищі: за одну страву заплатите від 5 до 8 євро. І в подарунок нічого не запропонують! Тож тамтешні туристи практикують приготування їжі вдома, бо вигідніше. А ціни в локальних супермаркетах як в Україні, а на сезонні фрукти прайс навіть нижчий. Наприклад, за 1 кілограм черешні заплатите 30 гривень, а помідорів – 15 гривень. Албанія все ж виграє у питанні бюджетного харчування!

Харчуватися дешевше в Албанії, ніж в Чорногорії / Фото: Unsplash

Дотримання карантинних норм: в Чорногорії безпечніше, ніж в Албанії

Українців радо очікують в Албанії та Чорногорії: без ПЦР-тестів та вимог щодо вакцинації. У згаданій першій країні маски не зобов’язують носити по прильоту і штрафів, як в Дубаях немає. Тревел-експерт зазначив, що після відвідин Албанії у червні склалося враження, що він потратив до країни ще до початку пандемії. Бо там не стежать за епідеміологічними правилами безпеки і ризик захворіти присутній. У Чорногорії ситуація тішить – вас не пропустять до аеропорту чи магазину без маски.

Дотримання карантинних норм / Фото: istockphoto.com

Що в висновку?

Якщо хочете економно відпочити, то обирайте Албанію! Країна здивує не лише великими порціями та десертами в подарунок, а й історичним бекграундом. А якщо ви за лакшері пляжі з розвиненою інфраструктурою, дорожче житло та готові відмовитися від десерту та великих порцій – прямуйте до Чорногорії. Але все ж не забувайте, що найважливіше не де ви, а з ким ви. Тож плануйте подорож правильно, в хорошій компанії і потурбуйтеся про оформлення страховки!

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