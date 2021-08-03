Том Дейли вяжет, а как справляются другие звезды со стрессом

Если вы думали, что нужно оплачивать психолога за все деньги мира и ехать на Мальдивы, чтобы обойти стресс, то вы ошибались. Вспомните только олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Тома Дейли, который следил с трибун за выступлениями коллег на Олимпийских играх в Токио и вязал. Почему перенял хобби бабушек, спросите вы? Все ради борьбы со стрессом, спортсмен еще и считает, что вязание – лучший вид медитации. И, конечно, модные вещи собственного производства идут как бонус.
Следующие пять звездных советов тоже не из раздела фантастики. Вы сможете их протестировать уже сегодня.
Делайте то, что любите и занимайтесь спортом как Деми Ловато
Звезда во время психологического кризиса занимается спортом. Ей помогает бразильское джиу-джитсу, которое улучшает настроение. И, конечно, написание музыки – это еще один из инсайтов против стрессовых ситуаций от Деми Ловато.
Попробуйте трансцендентную медитацию как Кендалл Дженнер
Селеба практикует метод трансцендентной медитации, чтобы противостоять стрессу. Он предусматривает сидение с закрытыми глазами и повторение мантры в течение 20 минут, чтобы достичь трансцендентного состояния.
Если медитация – это не ваша "тема", то проведите время в кругу родных или друзей. Модель в сложный период наведывается к сестре Кортни. Теплые разговоры в уютной атмосфере помогают ей отвлечься.
Разгадывайте архитектурные "головоломки" как Брэд Питт
В одном из интервью Parade Magazine он рассказал об инсайте против стресса. И на удивительно – это не спорт и медитации, а нетипичный вариант для восстановления.
Архитектура для меня как игра. В детстве все играли с игрушками Tinker Toys, Lincoln Logs, Legos и интересовались тем, как создаются вещи, например, машины. Через несколько лет ты возвращаешься к тому, что тебя интересовало в детстве, – сказал он.
Когда в Брэда Питта возникает стресс, то он начинает думать об архитектурном планирование, например, дома. Для него это похоже на головоломку или кроссворд, над которыми нужно подумать. В результате брейншторм помогает побороть стресс.
Планируйте будущее как Кейт Уинслет
Актриса во время стрессовых ситуаций любит писать планы на будущее и для распорядка дня. Например, наклеивает дома несколько стикеров с советами для гостей или напоминаниями для нее самой.
А еще она перфекциониста! Это один из аргументов, почему идеально распланированное время приносит ей удовольствие и блокируют стресс.
Запланируйте тренировки в спортзале как Майк Джордан
Перед спортзалом во время стресса актер испытывает психологический дискомфорт. Но после пробежки или нескольких подходов с упражнениями Майкл чувствует себя счастливее. Спорт таки борется с его психологическими проблемами!
Смотрите видео о том, как раньше Брэда Питта обвинили в мошенничестве
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