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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Том Дейли вяжет, а как справляются другие звезды со стрессом

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
3 августа, 14:33
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Стресуете, но не знаете, как побороть это состояние? Life Сегодня расскажет о 5 советах от звезд, которые помогают им жить в режиме no stress. Они и вам пригодятся!
Как противодействовать стрессу: советы от звезд
Как противодействовать стрессу: советы от звезд

Если вы думали, что нужно оплачивать психолога за все деньги мира и ехать на Мальдивы, чтобы обойти стресс, то вы ошибались. Вспомните только олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Тома Дейли, который следил с трибун за выступлениями коллег на Олимпийских играх в Токио и вязал. Почему перенял хобби бабушек, спросите вы? Все ради борьбы со стрессом, спортсмен еще и считает, что вязание – лучший вид медитации. И, конечно, модные вещи собственного производства идут как бонус.

Том Дейли опубликовал историю в Инстаграм с Олимпийских игр в Токио
Том Дейли опубликовал историю в Инстаграм с Олимпийских игр в Токио / Фото: Канал в Telegram "Только никому"

Следующие пять звездных советов тоже не из раздела фантастики. Вы сможете их протестировать уже сегодня.

Делайте то, что любите и занимайтесь спортом как Деми Ловато

Звезда во время психологического кризиса занимается спортом. Ей помогает бразильское джиу-джитсу, которое улучшает настроение. И, конечно, написание музыки – это еще один из инсайтов против стрессовых ситуаций от Деми Ловато.

Звезда во время психологического кризиса занимается спортом
Звезда во время психологического кризиса занимается спортом / Фото: instagram.com/ddlovato/

Попробуйте трансцендентную медитацию как Кендалл Дженнер

Селеба практикует метод трансцендентной медитации, чтобы противостоять стрессу. Он предусматривает сидение с закрытыми глазами и повторение мантры в течение 20 минут, чтобы достичь трансцендентного состояния.

Селеба практикует метод трансцендентной медитации
Селеба практикует метод трансцендентной медитации / Фото: instagram.com/kendalljenner

Если медитация – это не ваша "тема", то проведите время в кругу родных или друзей. Модель в сложный период наведывается к сестре Кортни. Теплые разговоры в уютной атмосфере помогают ей отвлечься.

Разгадывайте архитектурные "головоломки" как Брэд Питт

В одном из интервью Parade Magazine он рассказал об инсайте против стресса. И на удивительно – это не спорт и медитации, а нетипичный вариант для восстановления.

Разгадывайте архитектурные "головоломки", как Брэд Питт
Разгадывайте архитектурные "головоломки", как Брэд Питт / Фото: instagram.com/latimes

Архитектура для меня как игра. В детстве все играли с игрушками Tinker Toys, Lincoln Logs, Legos и интересовались тем, как создаются вещи, например, машины. Через несколько лет ты возвращаешься к тому, что тебя интересовало в детстве, – сказал он.

Когда в Брэда Питта возникает стресс, то он начинает думать об архитектурном планирование, например, дома. Для него это похоже на головоломку или кроссворд, над которыми нужно подумать. В результате брейншторм помогает побороть стресс.

Планируйте будущее как Кейт Уинслет

Актриса во время стрессовых ситуаций любит писать планы на будущее и для распорядка дня. Например, наклеивает дома несколько стикеров с советами для гостей или напоминаниями для нее самой.

Планируйте жизнь, как Кейт Уинслет
Планируйте жизнь, как Кейт Уинслет / Фото: Wikipedia

А еще она перфекциониста! Это один из аргументов, почему идеально распланированное время приносит ей удовольствие и блокируют стресс.

Запланируйте тренировки в спортзале как Майк Джордан

Перед спортзалом во время стресса актер испытывает психологический дискомфорт. Но после пробежки или нескольких подходов с упражнениями Майкл чувствует себя счастливее. Спорт таки борется с его психологическими проблемами!

Спорт помогает Майклу Джордану побороть стресс
Спорт помогает Майклу Джордану побороть стресс / Фото: instagram.com/michaelbjordan

Смотрите видео о том, как раньше Брэда Питта обвинили в мошенничестве

Недавно мы рассказывали, какой чай поможет преодолеть стресс и взбадьоритися лучше, чем от кофе.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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