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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Том Дейлі в'яже, а як справляються інші зірки зі стресом

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
3 серпня, 14:33
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Стресуєте, але не знаєте, як побороти цей стан? Life Сьогодні розповість про 5 порад від зірок, які допомагають їм жити у режимі no stress. Вони й вам згодяться!
Як протидіяти стресу: поради від зірок
Як протидіяти стресу: поради від зірок

Якщо ви думали, що потрібно оплачувати психолога за всі гроші світу та їхати на Мальдіви, щоб оминути стрес, то ви помилялися. Згадайте лише олімпійського чемпіона зі стрибків у воду Тома Дейлі, який слідкував із трибун за виступами колег на Олімпійських іграх у Токіо і в’язав. Чому перейняв хобі бабусь, запитаєте ви? Все заради боротьби зі стресом, спортсмен ще й вважає, що в’язання – найкращий вид медитації. І, звісно, модні речі власного виробництва йдуть як бонус.

Том Дейлі опублікував історію в Інстаграм з Олімпійських ігор у Токіо
Том Дейлі опублікував історію в Інстаграм з Олімпійських ігор у Токіо / Фото: Канал в Telegram "Только никому"

Наступних п’ять зіркових порад теж не з розділу фантастики. Ви зможете їх протестувати вже сьогодні.

Робіть те, що любите та займайтеся спортом як Демі Ловато

Зірка під час психологічної кризи займається спортом. Їй допомагає бразильське джиу-джитсу, яке покращує настрій. І, звісно, написання музики – це ще один з інсайтів проти стресових ситуацій від творчої особистості.

Зірка під час психологічної кризи займається спортом
Зірка під час психологічної кризи займається спортом / Фото: instagram.com/ddlovato/

Спробуйте трансцендентну медитацію, як Кендалл Дженнер

Селеба практикує метод трансцендентної медитації, щоб протистояти стресу. Він передбачає сидіння з закритими очима і повторення мантри протягом 20 хвилин, щоб досягти трансцендентного стану.

Селеба практикує метод трансцендентної медитації
Селеба практикує метод трансцендентної медитації / Фото: instagram.com/kendalljenner

Якщо медитація – це не ваша "тема", то проведіть час в колі рідних чи друзів. Модель в складний період навідується до сестри Кортні. Теплі розмови в затишній атмосфері дозволяють їй абстрагуватися.

Розгадуйте архітектурні "головоломки" як Бред Пітт

В одному з інтерв'ю Parade Magazine він розповів про інсайт проти стресу. І на дивно – це не спорт та медитації, а нетиповий варіант для відновлення.

Розгадуйте архітектурні
Розгадуйте архітектурні "головоломки", як Бред Пітт / Фото: instagram.com/latimes

Архітектура для мене як гра. В дитинстві всі грали з іграшками Tinker Toys, Lincoln Logs, Legos і цікавилися тим, як створюються речі, наприклад, машини. Через декілька років ти повертаєшся до того, що тебе цікавило в дитинстві, – сказав він.

Коли в Бреда Пітта виникає стрес, то він розпочинає думати про архітектурне планування, наприклад, будинку. Для нього це схоже на головоломку чи кросфорд над якими треба подумати. В результаті брейншторм допомагає побороти стрес.

Плануйте майбутнє як Кейт Вінслет

Акторка під час стресових ситуацій любить писати плани на майбутнє та для розпорядку дня. Наприклад, наклеює дома декілька стікерів із порадами для гостей чи нагадуваннями для неї самої.

Плануйте життя, як Кейт Вінслет
Плануйте життя, як Кейт Вінслет / Фото: Wikipedia

А ще вона перфекціоністка! Це один із аргументів, чому ідеально розплановане життя приносить їй задоволення та блокує стрес.

Заплануйте тренування в спортзалі як Майк Джордан

Перед спортзалом під час стресу актор відчуває психологічний дискомфорт. Але опісля пробіжки чи декількох підходів із вправами Майкл почує себе щасливішим. Спорт таки бореться з його психологічними проблемами!

Спорт допомагає Майклу Джордану побороти стрес
Спорт допомагає Майклу Джордану побороти стрес / Фото: instagram.com/michaelbjordan

Дивіться відео про те, як раніше Бреда Пітта звинуватили в шахрайстві

Нещодавно ми розповідали, який чай допоможе подолати стрес та взбадьоритися краще, ніж від кави.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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