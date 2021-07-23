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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Полнолуние 24 июля принесет повышенную раздражительность и напряжение – чего еще ждать

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
23 июля, 15:30
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В этот период важно контролировать свои эмоции и уметь лавировать с эмоциями других людей. Повышается риск аварий, ссор на ровном месте и конфликтов
Полнолуние 24 июля принесет повышенную раздражительность и напряжение
Полнолуние 24 июля принесет повышенную раздражительность и напряжение / Фото: Pexels

В субботу, 24 июля, состоится полнолуние в знаке Водолея. Чем интересен этот период и какое влияние окажет на людей – читайте далее в материале.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Как полнолуние влияет на человека

Полнолуние 24 июля
Полнолуние 24 июля / Фото: Depositphotos

Это период противоречия и конфликта между внутренним и внешним, когда идет рассинхронизация намерений и поступков. В этот период многие не могут себя контролировать, поэтому их действия и слова часто не совпадают.

В период полнолуния важно контролировать свои эмоции и уметь лавировать с эмоциями других людей. Повышается риск аварий, ссор на ровном месте, нервных обострений и конфликтов.

В полнолуние 24 июля может появится вспыльчивость, раздражительность, могут обострить нервные болезни. Именно поэтому важно, чтобы сознание было ясным – лучше откажитесь от алкоголя.

Чем особенно полнолуние 24 июля

Полнолуние 24 июля 2021 года
Полнолуние 24 июля 2021 года / Фото: stocksnap.io

В этот период появятся новые идеи и нестандартные решения вопросов, будет много общения и знакомств, а новые дела, начатые в это день завершаться удачно.

Сейчас идеальное время для самообразования – записывайтесь на курсы, читайте книги, и избавления от плохих привычек.

В отношениях будет витать напряжение, поэтому старайтесь контролировать то, что вы говорите, иначе может вылезти затаенная обида и даже не одна. У вас или вашего партнера может появиться желание новых романтических знакомств, но ни к чему хорошему это не приведет, поэтому лучше вовремя остановиться.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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